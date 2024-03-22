https://sputniknews.com.tr/20240322/imfden-ukraynaya-880-milyon-dolarlik-odemeye-onay-1081939681.html
IMF’den Ukrayna’ya 880 milyon dolarlık ödemeye onay
IMF’den Ukrayna’ya 880 milyon dolarlık ödemeye onay
Sputnik Türkiye
Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna için 15.6 milyar dolarlık kredi programının üçüncü incelemesinin bugün tamamlanacağını, bunun yaklaşık 880 milyon dolar... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T09:22+0300
2024-03-22T09:22+0300
2024-03-22T09:22+0300
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IMF'den yapılan açıklamada, İcra Direktörleri Kurulu’nun Ukrayna’ya ilişkin 4. madde konsültasyonunu ve 4 yıllık finansman paketi kapsamındaki üçüncü incelemesini bugün tamamlayacağı bildirildi.Söz konusu açıklamada, “IMF İcra Direktörleri Kurulu, Ukrayna için genişletilmiş finansman mekanizmasının üçüncü incelemesini bugün tamamlayacak. Bu, Ukrayna bütçesini desteklemeye yönlendirilecek yaklaşık 880 milyon dolara eşit bir miktarın ödenmesine olanak tanıdı” ifadesine yer verildi.IMF İcra Direktörleri Kurulu, 31 Mart 2023’te, Ukrayna için toplam 122 milyar dolarlık destek paketinin bir parçası olarak 48 ay süreli 15.6 milyar dolarlık finansman paketini onaylamıştı. Paket kapsamındaki 900 milyon dolarlık ikinci ödeme 12 Aralık 2023’te yapılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231212/ukrayna-imfden-900-milyon-dolar-daha-alacak-1078355014.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, imf, uluslararası para fonu (imf), mali yardım, kredi
ukrayna, ukrayna ordusu, imf, uluslararası para fonu (imf), mali yardım, kredi
IMF’den Ukrayna’ya 880 milyon dolarlık ödemeye onay
Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna için 15.6 milyar dolarlık kredi programının üçüncü incelemesinin bugün tamamlanacağını, bunun yaklaşık 880 milyon dolar tutarında bir ödeme yapılmasına olanak tanıdığını belirtti.
IMF'den yapılan açıklamada, İcra Direktörleri Kurulu’nun Ukrayna’ya ilişkin 4. madde konsültasyonunu ve 4 yıllık finansman paketi kapsamındaki üçüncü incelemesini bugün tamamlayacağı bildirildi.
Söz konusu açıklamada, “IMF İcra Direktörleri Kurulu, Ukrayna için genişletilmiş finansman mekanizmasının üçüncü incelemesini bugün tamamlayacak. Bu, Ukrayna bütçesini desteklemeye yönlendirilecek yaklaşık 880 milyon dolara eşit bir miktarın ödenmesine olanak tanıdı” ifadesine yer verildi.
IMF İcra Direktörleri Kurulu, 31 Mart 2023’te, Ukrayna için toplam 122 milyar dolarlık destek paketinin bir parçası olarak 48 ay süreli 15.6 milyar dolarlık finansman paketini onaylamıştı. Paket kapsamındaki 900 milyon dolarlık ikinci ödeme 12 Aralık 2023’te yapılmıştı.