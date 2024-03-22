https://sputniknews.com.tr/20240322/iki-kizina-cinsel-istismarda-bulunan-babaya-58-yil-hapis-cezasi-1081955848.html
İki kızına cinsel istismarda bulunan babaya 58 yıl hapis cezası
İki kızına cinsel istismarda bulunan babaya 58 yıl hapis cezası
Sputnik Türkiye
Kayseri'de 50 yaşındaki bir kişi, 13 ve 14 yaşındaki iki kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 58 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T16:40+0300
2024-03-22T16:40+0300
2024-03-22T16:40+0300
türkiye
istismar
cinsel istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
çocuk istismarı
çocuk istismarı
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Kayseri'de cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanık, 58 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, 50 yaşındaki tutuklu sanık Ö.Y. ile taraf avukatları katıldı. Eşiyle husumetli olduğu için iftiraya uğradığını ileri süren sanık Ö.Y, suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, sanığa, kızları S.Y. (14) ve G.Y'ye (13) cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 58 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Eşinin şikayeti üzerine geçen yıl temmuz ayında gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Ö.Y. hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan iddianame hazırlanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240322/cocuklarin-yillarca-istismar-edildigi-ortaya-cikmisti-videolarda-esinin-yegenleri-de-var-1081948962.html
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istismar, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuk istismarı, çocuk istismarı
istismar, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuk istismarı, çocuk istismarı
İki kızına cinsel istismarda bulunan babaya 58 yıl hapis cezası
Kayseri'de 50 yaşındaki bir kişi, 13 ve 14 yaşındaki iki kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 58 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri'de cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanık, 58 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, 50 yaşındaki tutuklu sanık Ö.Y. ile taraf avukatları katıldı.
Eşiyle husumetli olduğu için iftiraya uğradığını ileri süren sanık Ö.Y, suçlamaları reddetti.
Mahkeme heyeti, sanığa, kızları S.Y. (14) ve G.Y'ye (13) cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 58 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Eşinin şikayeti üzerine geçen yıl temmuz ayında gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Ö.Y. hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan iddianame hazırlanmıştı.