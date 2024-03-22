https://sputniknews.com.tr/20240322/iki-kizina-cinsel-istismarda-bulunan-babaya-58-yil-hapis-cezasi-1081955848.html

İki kızına cinsel istismarda bulunan babaya 58 yıl hapis cezası

İki kızına cinsel istismarda bulunan babaya 58 yıl hapis cezası

Sputnik Türkiye

Kayseri'de 50 yaşındaki bir kişi, 13 ve 14 yaşındaki iki kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 58 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T16:40+0300

2024-03-22T16:40+0300

2024-03-22T16:40+0300

türkiye

istismar

cinsel istismar

çocuklara yönelik cinsel istismar

çocuk istismarı

çocuk istismarı

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1f/1074198247_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0ca3a9df8f60dc9058a4c2bd7e8bdecd.jpg

Kayseri'de cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanık, 58 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, 50 yaşındaki tutuklu sanık Ö.Y. ile taraf avukatları katıldı. Eşiyle husumetli olduğu için iftiraya uğradığını ileri süren sanık Ö.Y, suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, sanığa, kızları S.Y. (14) ve G.Y'ye (13) cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 58 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Eşinin şikayeti üzerine geçen yıl temmuz ayında gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Ö.Y. hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan iddianame hazırlanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240322/cocuklarin-yillarca-istismar-edildigi-ortaya-cikmisti-videolarda-esinin-yegenleri-de-var-1081948962.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istismar, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuk istismarı, çocuk istismarı