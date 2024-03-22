https://sputniknews.com.tr/20240322/cocuklarin-yillarca-istismar-edildigi-ortaya-cikmisti-videolarda-esinin-yegenleri-de-var-1081948962.html

Çocuklara yıllar boyunca taciz ve tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı: Videolarda eşinin yeğenleri de var

Çocuklara yıllar boyunca taciz ve tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı: Videolarda eşinin yeğenleri de var

Sputnik Türkiye

İstanbul'un göbeğindeki işyerinde ses geçirmez, karanlık bir oda yaratan ve burada istismar ettiği çocukların görüntülerini kaydeden sucu Metin Şenay'ın... 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T13:39+0300

2024-03-22T13:39+0300

2024-03-22T13:41+0300

yaşam

metin şenay

istismar

cinsel istismar

çocuklara yönelik cinsel istismar

çocuklara yönelik kurumsal cinsel istismar

çocuk istismarı

çocuk istismarı

taciz

cinsel taciz

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İstanbul Bağcılar'da mahallenin sucusu 60 yaşındaki Metin Şenay’ın, işyerindeki süngerle ses yalıtımı yaptığı odada yıllarca mahallenin çocuklarını istismar ettiğini, o anları ise kayıt altına aldığı ortaya çıkmıştı.Olay kamuoyunda infiale neden olurken, Metin Şenay'ın yaşattığı dehşetle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Tutuklu yargılanan Şenay için hazırlanan iddianamede ise bir başka kan donduran detaya ulaşıldı. Sucunun istismar ettiği çocukların isimlerini dükkânın duvarlarına karaladığı tespit edildi. Duvara yazdığı 2 isminse baldızının çocukları olduğu öğrenildi.Yani, Şenay'ın istismar ettiği iki çocuk arasında, abla-kardeş olan eşinin yeğenleri de yer almaktaydı. Ele geçirilen kayıtlar ve alınan ifadeler sonucunda, Şenay’ın eşinin yeğeni olan 13 yaşındaki M.Ö. ile 14 yaşındaki E.Ö.’yü 2019 ile 2023 yılları arasında eşzamanlı olarak istismar ettiği ortaya çıkmıştı. Bu iki kardeş devlet korumasına alınırken, kardeşlerin TikTok hesapları kirli bir gerçekliği daha ortaya çıkardı.Halk TV'nin haberine göre, iki kardeşin ortak bir TikTok hesabı bulunuyor. 3 yıl önce küçük kardeş M.Ö. tarafından çekilen bir görüntüde, çocukların ailesi ve Metin Şenay’ın birlikte deniz kenarına piknik yapmaya gittikleri görülüyor. M.Ö. videosunda, “Gerçekten çok güzel bir gün geçirdik. Size anlatamam. Boğuluyorum. Bir babam kurtarıyor, bir eniştem. (Metin Şenay)” dediği görülüyor. Videoda kendi etrafını çekmeye devam eden M.Ö., “Gerçekten çok güzel” derken görüntülere Metin Şenay’ın girdiği görülmekte. Şenay, “Gerçekten çok güzel. Hadi beraber çekelim. Nasılsın prenses?” diyor.Bu videonun internete yüklenmesinin ardından, söz konusu paylaşıma 6 kişi tarafından yorum yapılıyor. Bu yorumların dördü ise Metin Şenay tarafından oluşturulan hesaplara ait. Şenay'ın “Videolarının devamını bekliyorum prenses”, “Aferin prenses videolarının devamını bekliyorum”, “Çok güzel olmuş prensesimmmmm” şeklinde yorumlar yaptığı ve paylaşıma çok sayıda kalp emojisi koyduğu görülmekte.

https://sputniknews.com.tr/20240320/istismardan-beraat-4-cocugu-yillar-boyunca-taciz-ve-tecavuz-davasinda-yeni-gelisme--1081880587.html

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