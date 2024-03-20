https://sputniknews.com.tr/20240320/istismardan-beraat-4-cocugu-yillar-boyunca-taciz-ve-tecavuz-davasinda-yeni-gelisme--1081880587.html

İstismardan beraat: 4 çocuğa yıllar boyunca taciz ve tecavüz davasında yeni gelişme

İstismardan beraat: 4 çocuğa yıllar boyunca taciz ve tecavüz davasında yeni gelişme

Sputnik Türkiye

Metin Şenay'ın 2009 yılında 4 çocuğu yıllar boyu istismar ettiği ortaya çıkmış ama beraat etmişti. Diğer yandan Şenay için 100 yılı aşkın hapis cezası... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T14:34+0300

2024-03-20T14:34+0300

2024-03-20T14:36+0300

türkiye

çocuk istismarı

cinsel istismar

çocuklara yönelik cinsel istismar

metin şenay

delil

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İstanbul Bağcılar’da su satıcısı Metin Şenay’ın 12 yaşındaki bir çocuğu kaçırıp, defalarca istismar ettiği ortaya çıkmıştı.Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Metin Şenay’ın daha önce de istismar suçundan yargılandığı belirlenmişti.Yaşanan olayın ardından tutuklanan Metin Şenay hakkındaki soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca devam ediyor.Savcılık soruşturma çerçevesinde önemli bir delile ulaştı. Şenay'a ait flash diskte yaşları küçük başka çocukları da istismar ettiğine dair görüntüler bulundu.Savcılığın görüntülerdeki çocukların kimliğini belirlemeye çalıştığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20240320/gunlerdir-sosyal-medyada-taziyeler-suruyor-nesrin-sipahi-oldu-mu--1081877143.html

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