https://sputniknews.com.tr/20240320/istismardan-beraat-4-cocugu-yillar-boyunca-taciz-ve-tecavuz-davasinda-yeni-gelisme--1081880587.html
İstismardan beraat: 4 çocuğa yıllar boyunca taciz ve tecavüz davasında yeni gelişme
İstismardan beraat: 4 çocuğa yıllar boyunca taciz ve tecavüz davasında yeni gelişme
Sputnik Türkiye
Metin Şenay'ın 2009 yılında 4 çocuğu yıllar boyu istismar ettiği ortaya çıkmış ama beraat etmişti. Diğer yandan Şenay için 100 yılı aşkın hapis cezası... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T14:34+0300
2024-03-20T14:34+0300
2024-03-20T14:36+0300
türkiye
çocuk istismarı
cinsel istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
metin şenay
delil
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İstanbul Bağcılar’da su satıcısı Metin Şenay’ın 12 yaşındaki bir çocuğu kaçırıp, defalarca istismar ettiği ortaya çıkmıştı.Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Metin Şenay’ın daha önce de istismar suçundan yargılandığı belirlenmişti.Yaşanan olayın ardından tutuklanan Metin Şenay hakkındaki soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca devam ediyor.Savcılık soruşturma çerçevesinde önemli bir delile ulaştı. Şenay'a ait flash diskte yaşları küçük başka çocukları da istismar ettiğine dair görüntüler bulundu.Savcılığın görüntülerdeki çocukların kimliğini belirlemeye çalıştığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20240320/gunlerdir-sosyal-medyada-taziyeler-suruyor-nesrin-sipahi-oldu-mu--1081877143.html
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İstismardan beraat: 4 çocuğa yıllar boyunca taciz ve tecavüz davasında yeni gelişme
14:34 20.03.2024 (güncellendi: 14:36 20.03.2024)
Metin Şenay'ın 2009 yılında 4 çocuğu yıllar boyu istismar ettiği ortaya çıkmış ama beraat etmişti. Diğer yandan Şenay için 100 yılı aşkın hapis cezası istenirken, yıllarca tecavüz ettiği ve bu anları kayıt altına aldığı çocukların sayısı da son bulgularla arttı.
İstanbul Bağcılar’da su satıcısı Metin Şenay’ın 12 yaşındaki bir çocuğu kaçırıp, defalarca istismar ettiği ortaya çıkmıştı.
Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Metin Şenay’ın daha önce de istismar suçundan yargılandığı belirlenmişti.
Yaşanan olayın ardından tutuklanan Metin Şenay hakkındaki soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca devam ediyor.
Savcılık soruşturma çerçevesinde önemli bir delile ulaştı. Şenay'a ait flash diskte yaşları küçük başka çocukları da istismar ettiğine dair görüntüler bulundu.
Savcılığın görüntülerdeki çocukların kimliğini belirlemeye çalıştığı öğrenildi.