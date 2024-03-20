https://sputniknews.com.tr/20240320/gunlerdir-sosyal-medyada-taziyeler-suruyor-nesrin-sipahi-oldu-mu--1081877143.html

Günlerdir sosyal medyada taziyeler sürüyor: Nesrin Sipahi öldü mü?

Günlerdir sosyal medyada taziyeler sürüyor: Nesrin Sipahi öldü mü?

Sputnik Türkiye

Günlerdir sosyal medyada ölüm haberi ile gündeme gelen ve taziyelerin devam ettiği Nesrin Sipahi'nin ölüm iddialarıyla alakalı gerçek ortaya çıktı. Sosyal... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T13:48+0300

2024-03-20T13:48+0300

2024-03-20T13:48+0300

yaşam

nesrin sipahi

ölüm

taziye

taziye ziyareti

nesrin ersipahi

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Türk Sanat Müziği'nin sevilen isimlerinden Nesrin Sipahi'nin hayatını kaybettiği haberleri, sosyal medyada hızla yayıldı. Ancak, bu haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı ve Sipahi'nin yakınları ile hayranları büyük bir şok yaşadı.Nesrin Sipahi'nin menajeri Zeynep Göktürk, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, Sipahi'nin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirtti. Göktürk, “Şu an Nesrin hanım ile birlikteyiz. Bu yalan haber nereden çıktı, şok içindeyiz. Nesrin hanım gayet sağlıklı. Bugün de yeni yaptığı düetle ilgili bir toplantısı var. Yakında şarkısı piyasaya çıkacak.” dedi.Bunun üzerine, haberi sosyal medyada ilk kullanan kişi, “Vefat eden sanatçımız Nesrin Sipahi değil, Türk sanat müziği sanatçısı Nesrin Ersipahi’dir. İsimlerin yakın olmasından dolayı, maalesef ki editör arkadaşlarımız bir karışıklık yaşamış” dedi.Nesrin Sipahi kimdir?Nesrin Sipahi, Türk Sanat Müziği'nin önemli seslerinden biridir. 1945 yılında İstanbul'da doğan Sipahi, müzik kariyerine genç yaşlarda adım atmıştır. Klasik Türk müziği ve Türk Sanat Müziği repertuarında geniş bir yelpazeye sahip olan Nesrin Sipahi, sesi ve yorumuyla müzikseverlerin beğenisini kazanmıştır.Sipahi, klasik eserlerin yanı sıra pek çok özgün şarkıya da imza atmıştır. Genellikle hüzünlü ve duygusal parçaları yorumlayan sanatçı, sesinin derinliği ve ifade gücüyle dikkat çekmiştir.Nesrin Sipahi, sanat hayatı boyunca pek çok ödül ve takdir kazanmış, Türk müziğine önemli katkılarda bulunmuştur.Nesrin Sipahi, 2017'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nde Musiki alanında ödüle layık görülmüştü. Sipahi'ye ödülünü; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etmişti.Nesrin Ersipahi kimdir?İskenderun’da dünyaya gelen Nesrin Ersipahi, İskenderun Musiki Cemiyeti’ne girerek ilk musiki derslerini aldı. Bestekâr ve TRT Müzik Dairesi Eski Başkan Yardımcısı Özgen Gürbüz başta olmak üzere, birçok değerli ustadan nota, usul, nazariyat ve repertuar dersleri aldı.Alâeddin Yavaşça imzalı sertifikası da bulunan Nesrin Ersipahi, 'Sevde Gör Gülüm' adlı 12 eserden oluşan CD’si ile dikkat çekti. Klasik Türk sanat müziğine yönelen sanatçının, TRT denetiminden geçen çeşitli radyo ve televizyon programlarında yayınlanan 29 eserlik 2 ayrı tanıtım CD’si de bulunuyor. Ersipahi, çok sayıda konserde de solist olarak sahneye çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20240320/askin-nur-yengi-aci-haberi-duyurdu-1081863538.html

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