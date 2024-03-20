https://sputniknews.com.tr/20240320/askin-nur-yengi-aci-haberi-duyurdu-1081863538.html

Aşkın Nur Yengi acı haberi duyurdu

Aşkın Nur Yengi acı haberi duyurdu

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, yılbaşı gecesi trafik kazası geçiren abisi Ahmet Yengi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T08:48+0300

2024-03-20T08:48+0300

2024-03-20T08:48+0300

yaşam

aşkın nur yengi

vefat

ölüm

kaza

magazin

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Sanatçı Aşkın Nur Yengi'nin abisi Ahmet Yengi, yılbaşı gecesi Marmaris'te kaza yapmış, yapılan tüm müdahalelerin ardından yoğun bakıma alınmıştı.Tedavi olması için İstanbul'a getirilen Ahmet Yengi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmıştı. Daha sonra entübe edilen Ahmet Yengi'nin, 2 ay süren yaşam savaşını kaybettiği ortaya çıktı.Snobmagazin'in haberine göre, Nişantaşı'nda görüntülenen Aşkın Nur Yengi'ye abisinin son sağlık durumu soruldu. Ahmet Yengi'nin vefat ettiğini duyuran şarkıcı "Vefat etti. Trafik kazası. Psikolojik olarak kolay değildi. Huzurla uyusun" dedi.

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aşkın nur yengi, vefat, ölüm, kaza, magazin