https://sputniknews.com.tr/20240320/askin-nur-yengi-aci-haberi-duyurdu-1081863538.html
Aşkın Nur Yengi acı haberi duyurdu
Aşkın Nur Yengi acı haberi duyurdu
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, yılbaşı gecesi trafik kazası geçiren abisi Ahmet Yengi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T08:48+0300
2024-03-20T08:48+0300
2024-03-20T08:48+0300
yaşam
aşkın nur yengi
vefat
ölüm
kaza
magazin
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Sanatçı Aşkın Nur Yengi'nin abisi Ahmet Yengi, yılbaşı gecesi Marmaris'te kaza yapmış, yapılan tüm müdahalelerin ardından yoğun bakıma alınmıştı.Tedavi olması için İstanbul'a getirilen Ahmet Yengi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmıştı. Daha sonra entübe edilen Ahmet Yengi'nin, 2 ay süren yaşam savaşını kaybettiği ortaya çıktı.Snobmagazin'in haberine göre, Nişantaşı'nda görüntülenen Aşkın Nur Yengi'ye abisinin son sağlık durumu soruldu. Ahmet Yengi'nin vefat ettiğini duyuran şarkıcı "Vefat etti. Trafik kazası. Psikolojik olarak kolay değildi. Huzurla uyusun" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240320/bilim-insanlarini-sasirtan-olay-amazon-ormanlarinda-kambur-balina-cesedi-bulundu-1081861244.html
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aşkın nur yengi, vefat, ölüm, kaza, magazin
aşkın nur yengi, vefat, ölüm, kaza, magazin
Aşkın Nur Yengi acı haberi duyurdu
Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, yılbaşı gecesi trafik kazası geçiren abisi Ahmet Yengi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sanatçı Aşkın Nur Yengi'nin abisi Ahmet Yengi, yılbaşı gecesi Marmaris'te kaza yapmış, yapılan tüm müdahalelerin ardından yoğun bakıma alınmıştı.
Tedavi olması için İstanbul'a getirilen Ahmet Yengi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmıştı. Daha sonra entübe edilen Ahmet Yengi'nin, 2 ay süren yaşam savaşını kaybettiği ortaya çıktı.
Snobmagazin'in haberine göre, Nişantaşı'nda görüntülenen Aşkın Nur Yengi'ye abisinin son sağlık durumu soruldu. Ahmet Yengi'nin vefat ettiğini duyuran şarkıcı "Vefat etti. Trafik kazası. Psikolojik olarak kolay değildi. Huzurla uyusun" dedi.