Bilim insanlarını şaşırtan olay: Amazon Ormanları'nda kambur balina cesedi bulundu

"Buraya nasıl indiğinden hala emin değiliz, ancak canlının kıyıya yakın bir yerde yüzdüğünü ve son birkaç gündür oldukça şiddetli olan gelgitin onu alıp iç kısımlara attığını tahmin ediyoruz. Bir kambur balinanın Şubat ayında Brezilya'nın kuzey kıyısında ne işi olduğu konusunda şaşkınlık içindeyiz çünkü bu çok sıra dışı bir olay. Çünkü balinalar genellikle Ağustos ve Kasım ayları arasında Bahia bölgesinde bulunuyor. Daha sonra Antarktika'ya doğru göç ediyor. Bunun annesiyle birlikte seyahat eden ve muhtemelen iki kıta arasındaki göç döngüsü sırasında kaybolan ya da ayrılan bir yavru olduğunu düşünüyoruz."