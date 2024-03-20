https://sputniknews.com.tr/20240320/bilim-insanlarini-sasirtan-olay-amazon-ormanlarinda-kambur-balina-cesedi-bulundu-1081861244.html
Bilim insanlarını şaşırtan olay: Amazon Ormanları'nda kambur balina cesedi bulundu
Bilim insanlarını şaşırtan olay: Amazon Ormanları'nda kambur balina cesedi bulundu
Sputnik Türkiye
Amazon Ormanları'nda meydana gelen olağanüstü bir olay, bilim insanlarını kafa karışıklığına sürükledi. Yaklaşık 11 metre uzunluğunda bir kambur balina leşi... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T06:41+0300
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Olay Amazon nehrinin kıyısındaki Marajo Adası'nda meydana geldi. Ağırlığı 10 tonu bulan kambur balina, Araruna Plajı denilen yerde çalılıkların arasında bulundu. Denizden 50 metre açıkta bulunan balinanın oraya nasıl ulaştığına dair bir dizi teori var. Bilim adamlarının bulabildiği en iyi tahmin, balinanın dalgalı denizler tarafından su ,le ormana doğru atıldığı yönünde. Ancak ne olduğunu tam olarak anlamak için uzmanlardan oluşan bir ekip, balinanın nasıl öldüğünü tespit etmek üzere bölgeye gitti.Oradayken uzmanlar balinanın 12 aylık bir yavru olduğunu tespit etse de nasıl öldüğünü anlamakta zorlandı. Nasıl öldü, ormanlık alana nasıl gitti?Bu arada Maritime Herald gazetesi de balinanın okyanustaki plastikleri yiyerek ölmüş olabileceğini öne sürdü. Brezilya çevre, sağlık ve temizlik departmanı SEMMA'dan Dirlene Silva yerel medyaya konuştu:Bicho D'Agua'nın başkanı ve deniz uzmanı Renata Emin şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240319/disi-bir-maymun-kafesinde-yalnizken-hamile-kaldi-gizem-2-yil-sonra-cozulebildi-1081828716.html
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bilim, bilim insanları, dünya, gizemli, balina, amazon, amazon ormanları, yağmur ormanı
Bilim insanlarını şaşırtan olay: Amazon Ormanları'nda kambur balina cesedi bulundu
06:41 20.03.2024 (güncellendi: 07:29 20.03.2024)
Amazon Ormanları'nda meydana gelen olağanüstü bir olay, bilim insanlarını kafa karışıklığına sürükledi. Yaklaşık 11 metre uzunluğunda bir kambur balina leşi, Marajo adasının yakınlarında bulundu. Bu olay, denizden 50 metre uzaklıkta, Araruna Plajı'nda gerçekleşti ve uzmanlar bu durumun nasıl olabileceğini anlamak için araştırmalara başladı.
Olay Amazon nehrinin kıyısındaki Marajo Adası'nda meydana geldi. Ağırlığı 10 tonu bulan kambur balina, Araruna Plajı denilen yerde çalılıkların arasında bulundu.
Denizden 50 metre açıkta bulunan balinanın oraya nasıl ulaştığına dair bir dizi teori var. Bilim adamlarının bulabildiği en iyi tahmin, balinanın dalgalı denizler tarafından su ,le ormana doğru atıldığı yönünde.
Ancak ne olduğunu tam olarak anlamak için uzmanlardan oluşan bir ekip, balinanın nasıl öldüğünü tespit etmek üzere bölgeye gitti.
Oradayken uzmanlar balinanın 12 aylık bir yavru olduğunu tespit etse de nasıl öldüğünü anlamakta zorlandı.
Nasıl öldü, ormanlık alana nasıl gitti?
Bu arada Maritime Herald gazetesi de balinanın okyanustaki plastikleri yiyerek ölmüş olabileceğini öne sürdü.
Brezilya çevre, sağlık ve temizlik departmanı SEMMA'dan Dirlene Silva yerel medyaya konuştu:
"Balinayı ancak leş yiyen yırtıcı kuşların varlığı sayesinde bulabildik. Akbabalar, denizden biraz uzakta çalılıkların arasında saklanmış olarak bulunan leşin üzerinde daireler çizerken görüldü."
Bicho D'Agua'nın başkanı ve deniz uzmanı Renata Emin şunları söyledi:
"Buraya nasıl indiğinden hala emin değiliz, ancak canlının kıyıya yakın bir yerde yüzdüğünü ve son birkaç gündür oldukça şiddetli olan gelgitin onu alıp iç kısımlara attığını tahmin ediyoruz. Bir kambur balinanın Şubat ayında Brezilya'nın kuzey kıyısında ne işi olduğu konusunda şaşkınlık içindeyiz çünkü bu çok sıra dışı bir olay. Çünkü balinalar genellikle Ağustos ve Kasım ayları arasında Bahia bölgesinde bulunuyor. Daha sonra Antarktika'ya doğru göç ediyor. Bunun annesiyle birlikte seyahat eden ve muhtemelen iki kıta arasındaki göç döngüsü sırasında kaybolan ya da ayrılan bir yavru olduğunu düşünüyoruz."