https://sputniknews.com.tr/20240319/disi-bir-maymun-kafesinde-yalnizken-hamile-kaldi-gizem-2-yil-sonra-cozulebildi-1081828716.html
Bir maymun, kafesinde yalnızken hamile kaldı: Gizemli olay 2 yıl sonra çözülebildi
Bir maymun, kafesinde yalnızken hamile kaldı: Gizemli olay 2 yıl sonra çözülebildi
Sputnik Türkiye
Hayvan bakıcıları, Japonya'daki bir hayvanat bahçesinde diğer tüm erkeklerden ayrı tutulmasına rağmen dişi bir maymunun nasıl hamile kaldığını nihayet... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T10:37+0300
2024-03-19T10:37+0300
2024-03-19T10:41+0300
yaşam
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kafes
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Japonya'nın Nagasaki şehrindeki Kujukushima Hayvanat Bahçesi ve Botanik Bahçesi'nde kalan dişi gibon Momo, 2021 yılında kafesinde yalnız olmasına rağmen hamile kaldı.Sevimli bir maymun yavrusu doğurdu ama çalışanlar bu 'mucize' olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hatta sosyal medyada babanın kim olduğundan emin olmadıklarını ve Momo'nun koruyuculuğu nedeniyle yeni doğan maymunun DNA'sını test etmenin zor olduğunu itiraf ettiler.iki yıl ardan sonra ise hayvan bakıcıları Momo'nun bu duruma nasıl düştüğünü açıkladı. Hayvanat bahçesinin yöneticisi Jun Yamano gizemi çözmenin neden bu kadar uzun sürdüğünü açıklarken şunları söyledi:Gizem 2 yıl aradan sonra ortaya çıktıİlk olarak, bebek üzerinde bir DNA testi gerçekleştiren uzmanlar, babanın ayrı bir muhafazada tutulan erkek bir gibon olan Itoh olduğunu keşfetti.Ayrı bir birimde kalmak gibi basit bir şeyin Momo ve Itoh'yu ayrı tutmaya yetmediğinin ortaya çıkması ise kısa sürmedi. Yapılan incelemeler sonucu Momo'nun muhafazasından ayıran panoda dokuz milimetre çapında küçük bir delik bulundu. Tüm bu çiftleşmenin bu şekilde gerçekleştiği düşünülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240319/gizemli-sirlar-aciga-cikiyor-kayip-bir-dunya-bulunuyor-sahra-colunun-altinda-neler-var-1081822322.html
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gizemli, dişi, maymun, kafes, hamile, uzman
gizemli, dişi, maymun, kafes, hamile, uzman
Bir maymun, kafesinde yalnızken hamile kaldı: Gizemli olay 2 yıl sonra çözülebildi
10:37 19.03.2024 (güncellendi: 10:41 19.03.2024)
Hayvan bakıcıları, Japonya'daki bir hayvanat bahçesinde diğer tüm erkeklerden ayrı tutulmasına rağmen dişi bir maymunun nasıl hamile kaldığını nihayet keşfetti.
Japonya'nın Nagasaki şehrindeki Kujukushima Hayvanat Bahçesi ve Botanik Bahçesi'nde kalan dişi gibon Momo, 2021 yılında kafesinde yalnız olmasına rağmen hamile kaldı.
Sevimli bir maymun yavrusu doğurdu ama çalışanlar bu 'mucize' olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hatta sosyal medyada babanın kim olduğundan emin olmadıklarını ve Momo'nun koruyuculuğu nedeniyle yeni doğan maymunun DNA'sını test etmenin zor olduğunu itiraf ettiler.
iki yıl ardan sonra ise hayvan bakıcıları Momo'nun bu duruma nasıl düştüğünü açıkladı. Hayvanat bahçesinin yöneticisi Jun Yamano gizemi çözmenin neden bu kadar uzun sürdüğünü açıklarken şunları söyledi:
"Bunu anlamamız iki yılımızı aldı çünkü örnek toplayacak kadar yaklaşamadık. Çocuğuna karşı çok korumacıydı."
Gizem 2 yıl aradan sonra ortaya çıktı
İlk olarak, bebek üzerinde bir DNA testi gerçekleştiren uzmanlar, babanın ayrı bir muhafazada tutulan erkek bir gibon olan Itoh olduğunu keşfetti.
Ayrı bir birimde kalmak gibi basit bir şeyin Momo ve Itoh'yu ayrı tutmaya yetmediğinin ortaya çıkması ise kısa sürmedi. Yapılan incelemeler sonucu Momo'nun muhafazasından ayıran panoda dokuz milimetre çapında küçük bir delik bulundu. Tüm bu çiftleşmenin bu şekilde gerçekleştiği düşünülüyor.