https://sputniknews.com.tr/20240322/galler-prensesi-kate-middleton-kansere-yakalandigini-acikladi-1081967004.html
Galler Prensesi Kate Middleton'ın resmi hesapından video paylaşıldı:
Galler Prensesi Kate Middleton'ın resmi hesapından video paylaşıldı:
Sputnik Türkiye
3 aydır ortada olmayan ve karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği açıklanan Galler Prensesi Kate Middleton'a, kanser teşhisi konduğu ve tedavisinin "erken... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T21:10+0300
2024-03-22T21:10+0300
2024-03-22T21:27+0300
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kate middleton
kanser tedavisi
galler
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Aralık ayından beri ortadan kaybolan ve karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği açıklanan Kate Middleton'ın resmi X hesabından "Galler Prensesi Catherine'den bir mesaj" başlığıyla bir video paylaşıldı.Videoda, oturarak açıklama yapan İngiliz tahtının varisi Prens William ile evli olan 42 yaşındaki Catherine, "Bu fırsatı kişisel olarak teşekkür etmek için kullanmak istiyorum" diyerek, şu ifadeleri kullandı:Ne olmuştu?Ocak ayında karın ameliyatı olan ve 17 Nisan'a kadar resmi görevlerine dönmeyeceği açıklanan Kate Middleton uzun süredir gündemden düşmüyordu. Kate, İngiltere'de 10 Mart'ta kutlanan anneler günü için Kensington Sarayı'nın sosyal medya hesaplarından bir fotoğraf paylaşmıştı.Sosyal medya kullanıcıları Prenses ve çocuklarının yer aldığı fotoğrafın üzerinde oynandığını belirterek fotoğrafın gerçek olmadığını iddia etmişti.Kullanıcıların fotoğraftaki düzenleme hatalarına dikkati çekmesinin ardından birçok uluslararası haber ajansı fotoğrafı yayımdan kaldırmış ve abonelerine fotoğrafı kullanmama çağrısı yapmıştı.Fotoğrafın gerçek olmadığı iddialarına Kensington Sarayı bir gün sonra yanıt verirken Kate Middleton amatör bir fotoğrafçı olarak fotoğraf düzenleme uygulamalarını denediğini ve görseldeki hataların kendine ait olduğunu ifade etmişti.Sosyal medyada ise Prensesin sağlık durumunun kötü olmasından Prens William'la boşanmak üzere olduklarına kadar çeşitli spekülasyonlar yer almıştı. Prenses'in ölmüş olabileceği" iddiası bile gündeme gelmişti.
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kate middleton, kanser tedavisi, galler, ingiltere
kate middleton, kanser tedavisi, galler, ingiltere
Galler Prensesi Kate Middleton'ın resmi hesapından video paylaşıldı:
21:10 22.03.2024 (güncellendi: 21:27 22.03.2024)
3 aydır ortada olmayan ve karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği açıklanan Galler Prensesi Kate Middleton'a, kanser teşhisi konduğu ve tedavisinin "erken aşamalarında" olduğunu açıklandı.
Aralık ayından beri ortadan kaybolan ve karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği açıklanan Kate Middleton'ın resmi X hesabından "Galler Prensesi Catherine'den bir mesaj" başlığıyla bir video paylaşıldı.
Videoda, oturarak açıklama yapan İngiliz tahtının varisi Prens William ile evli olan 42 yaşındaki Catherine, "Bu fırsatı kişisel olarak teşekkür etmek için kullanmak istiyorum" diyerek, şu ifadeleri kullandı:
"Ocak ayında Londra'da büyük bir karın ameliyatı geçirdim ve o zamanlar durumumun kanserli olmadığı düşünülüyordu. Ameliyat başarılıydı. Ancak ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle tıbbi ekibim bana koruyucu kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım."
Ocak ayında karın ameliyatı olan ve 17 Nisan'a kadar resmi görevlerine dönmeyeceği açıklanan Kate Middleton uzun süredir gündemden düşmüyordu.
Kate, İngiltere'de 10 Mart'ta kutlanan anneler günü için Kensington Sarayı'nın sosyal medya hesaplarından bir fotoğraf paylaşmıştı.
Sosyal medya kullanıcıları Prenses ve çocuklarının yer aldığı fotoğrafın üzerinde oynandığını belirterek fotoğrafın gerçek olmadığını iddia etmişti.
Kullanıcıların fotoğraftaki düzenleme hatalarına dikkati çekmesinin ardından birçok uluslararası haber ajansı fotoğrafı yayımdan kaldırmış ve abonelerine fotoğrafı kullanmama çağrısı yapmıştı.
Fotoğrafın gerçek olmadığı iddialarına Kensington Sarayı bir gün sonra yanıt verirken Kate Middleton amatör bir fotoğrafçı olarak fotoğraf düzenleme uygulamalarını denediğini ve görseldeki hataların kendine ait olduğunu ifade etmişti.
Sosyal medyada ise Prensesin sağlık durumunun kötü olmasından Prens William'la boşanmak üzere olduklarına kadar çeşitli spekülasyonlar yer almıştı. Prenses'in ölmüş olabileceği" iddiası bile gündeme gelmişti.