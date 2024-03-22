Galler Prensesi Kate Middleton'ın resmi hesapından video paylaşıldı:

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
HIV tedavisinde büyük adım
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Irak'la ortak harekat merkezi kuruluyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Fahri Trafik Müfettişlerine yönelik ilk kısıtlama park cezasından geldi.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Vatan Partisi İBB Başkan Adayı Özkan: İstanbul halkı geçim derdinde
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
TOKYO METROSUNDA TERÖR OLAYI
Aum Şinrikyo tarikatı ve sarin gazı nedir?
17:44
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İlk MS-21 uçakları 2025’te teslim edilecek
18:15
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: AB, Türkiye’nin önüne imkansız koşullar koyuyor
18:23
4 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Zimbabve’ye karşılıksız 25 bin ton buğday
18:34
2 dk
SESLİ HABER
Moskova'dan Paris'e 'Ukrayna'ya gönderilen tüm Fransız askerler öldürülecek'
18:44
1 dk
SESLİ HABER
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, gizlice Kiev'e gitti
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Rus elçi Yerhov, Türk-ABD uzlaşısı sonrası Rus-Türk ticaretininin nasıl etkileneceğini yorumladı
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Fransız askerlerin Ukrayna'ya girmesi ihtimaliyle ilgili açıklama
19:22
2 dk
SESLİ HABER
FKÖ: İsrail, Filistin halkına yönelik ‘imha savaşını’ sürdürüyor
19:48
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Aşık geleneğinin büyük temsilcisi
20:44
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Avrupa'dan iade edilen her beş üründen biri Türkiye menşeli
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Vize krizi derinleşiyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
Spor yapmadan sıkılaşmanın formülü: Egzersiz hapı
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, Türkiye'nin içişlerine müdahale ediyor
15:39
3 dk
SESLİ HABER
Belgorod Bölgesi'nde terör saldırısı hazırlayan zanlı yakalandı
15:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
Rus kaynaklar: Seçimlere yönelik siber saldırı düzenlendi
17:46
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı: Nuland, dünyayı nükleer savaş eşiğine getirdi
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya: Batı yüzünden dünya genelindeki gıda sorunu daha da kötüleşecek
18:15
1 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı saldırganlığına Rusya kılıfı
18:27
12 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı askerler Zelenskiy’i suçladı
18:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD’de 16 eyalet Biden’e karşı dava açtı
19:15
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: AB, Ukrayna'ya askeri yardımı güçlendirmeye çalışıyor
19:23
1 dk
ATATÜRK'ÜN MANEVİ KIZI
Dünyanın ilk kadın savaş pilotu
20:40
9 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240322/galler-prensesi-kate-middleton-kansere-yakalandigini-acikladi-1081967004.html
Galler Prensesi Kate Middleton'ın resmi hesapından video paylaşıldı:
Galler Prensesi Kate Middleton'ın resmi hesapından video paylaşıldı:
Sputnik Türkiye
3 aydır ortada olmayan ve karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği açıklanan Galler Prensesi Kate Middleton'a, kanser teşhisi konduğu ve tedavisinin "erken... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T21:10+0300
2024-03-22T21:27+0300
dünya
kate middleton
kanser tedavisi
galler
ingiltere
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/12/1079780940_0:193:2299:1486_1920x0_80_0_0_938f710c71e8389e6f2d9dbdcc5466e5.jpg
Aralık ayından beri ortadan kaybolan ve karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği açıklanan Kate Middleton'ın resmi X hesabından "Galler Prensesi Catherine'den bir mesaj" başlığıyla bir video paylaşıldı.Videoda, oturarak açıklama yapan İngiliz tahtının varisi Prens William ile evli olan 42 yaşındaki Catherine, "Bu fırsatı kişisel olarak teşekkür etmek için kullanmak istiyorum" diyerek, şu ifadeleri kullandı:Ne olmuştu?Ocak ayında karın ameliyatı olan ve 17 Nisan'a kadar resmi görevlerine dönmeyeceği açıklanan Kate Middleton uzun süredir gündemden düşmüyordu. Kate, İngiltere'de 10 Mart'ta kutlanan anneler günü için Kensington Sarayı'nın sosyal medya hesaplarından bir fotoğraf paylaşmıştı.Sosyal medya kullanıcıları Prenses ve çocuklarının yer aldığı fotoğrafın üzerinde oynandığını belirterek fotoğrafın gerçek olmadığını iddia etmişti.Kullanıcıların fotoğraftaki düzenleme hatalarına dikkati çekmesinin ardından birçok uluslararası haber ajansı fotoğrafı yayımdan kaldırmış ve abonelerine fotoğrafı kullanmama çağrısı yapmıştı.Fotoğrafın gerçek olmadığı iddialarına Kensington Sarayı bir gün sonra yanıt verirken Kate Middleton amatör bir fotoğrafçı olarak fotoğraf düzenleme uygulamalarını denediğini ve görseldeki hataların kendine ait olduğunu ifade etmişti.Sosyal medyada ise Prensesin sağlık durumunun kötü olmasından Prens William'la boşanmak üzere olduklarına kadar çeşitli spekülasyonlar yer almıştı. Prenses'in ölmüş olabileceği" iddiası bile gündeme gelmişti.
galler
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/12/1079780940_0:0:2299:1725_1920x0_80_0_0_ef45ef82f24c125fb7641e9b92225479.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kate middleton, kanser tedavisi, galler, ingiltere
kate middleton, kanser tedavisi, galler, ingiltere

Galler Prensesi Kate Middleton'ın resmi hesapından video paylaşıldı:

21:10 22.03.2024 (güncellendi: 21:27 22.03.2024)
© AFP 2023Kate Middleton
Kate Middleton - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
© AFP 2023
Abone ol
3 aydır ortada olmayan ve karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği açıklanan Galler Prensesi Kate Middleton'a, kanser teşhisi konduğu ve tedavisinin "erken aşamalarında" olduğunu açıklandı.
Aralık ayından beri ortadan kaybolan ve karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği açıklanan Kate Middleton'ın resmi X hesabından "Galler Prensesi Catherine'den bir mesaj" başlığıyla bir video paylaşıldı.
Videoda, oturarak açıklama yapan İngiliz tahtının varisi Prens William ile evli olan 42 yaşındaki Catherine, "Bu fırsatı kişisel olarak teşekkür etmek için kullanmak istiyorum" diyerek, şu ifadeleri kullandı:
"Ocak ayında Londra'da büyük bir karın ameliyatı geçirdim ve o zamanlar durumumun kanserli olmadığı düşünülüyordu. Ameliyat başarılıydı. Ancak ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle tıbbi ekibim bana koruyucu kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım."

Ne olmuştu?

Ocak ayında karın ameliyatı olan ve 17 Nisan'a kadar resmi görevlerine dönmeyeceği açıklanan Kate Middleton uzun süredir gündemden düşmüyordu.
Kate, İngiltere'de 10 Mart'ta kutlanan anneler günü için Kensington Sarayı'nın sosyal medya hesaplarından bir fotoğraf paylaşmıştı.
Sosyal medya kullanıcıları Prenses ve çocuklarının yer aldığı fotoğrafın üzerinde oynandığını belirterek fotoğrafın gerçek olmadığını iddia etmişti.
Kullanıcıların fotoğraftaki düzenleme hatalarına dikkati çekmesinin ardından birçok uluslararası haber ajansı fotoğrafı yayımdan kaldırmış ve abonelerine fotoğrafı kullanmama çağrısı yapmıştı.
Fotoğrafın gerçek olmadığı iddialarına Kensington Sarayı bir gün sonra yanıt verirken Kate Middleton amatör bir fotoğrafçı olarak fotoğraf düzenleme uygulamalarını denediğini ve görseldeki hataların kendine ait olduğunu ifade etmişti.
Sosyal medyada ise Prensesin sağlık durumunun kötü olmasından Prens William'la boşanmak üzere olduklarına kadar çeşitli spekülasyonlar yer almıştı. Prenses'in ölmüş olabileceği" iddiası bile gündeme gelmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала