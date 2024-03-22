https://sputniknews.com.tr/20240322/faiz-kararinin-ardindan-bankalar-harekete-gecti-mevduatta-faiz-oranlari-degisti-1081944296.html
Faiz kararının ardından bankalar harekete geçti: Mevduatta faiz oranları değişti
Faiz kararının ardından bankalar harekete geçti: Mevduatta faiz oranları değişti
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası, dün politika faizini piyasa beklentilerinden farklı olarak, 500 baz puan yukarı çekti. Peki, bankaların 1 aylık TL mevduat faiz oranları... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T12:06+0300
2024-03-22T12:06+0300
2024-03-22T12:06+0300
ekonomi
mevduat
banka
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün sürpriz bir adımla politika faizini (bir hafta vadeli repo ihale faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine çekti. Piyasa beklentisi, bankanın faizi sabit tutması yönündeydi. Öte yandan banka, faiz koridorunu da genişletti.Peki, bankaların TL mevduat faizlerinde son durum ne oldu?Bankalar göre faiz oranları şu şekilde:INGFaiz oranı: Yüzde 50Net getiri: 41.530 TLVade sonu ödeme: 1.041.530 TLAlternatif BankFaiz oranı: Yüzde 52Net getiri: 43.191 TLVade sonu ödeme: 1.043.191 TLTEBFaiz oranı: Yüzde 55Net getiri: 45.683 TLVade sonu ödeme: 1.045.683 TLodeaFaiz oranı: Yüzde 53Net getiri: 44.021 TLVade sonu ödeme: 1.044.021 TLDenizbankFaiz oranı: Yüzde 52Net getiri: 43.191 TLVade sonu ödeme: 1.043.191 TLFibabankaFaiz oranı: Yüzde 50Net getiri: 41.530 TLVade sonu ödeme: 1.041.530 TLAnadolubankFaiz oranı: Yüzde 50Net getiri: 41.530 TLVade sonu ödeme: 1.041.530 TLYapı KrediFaiz oranı: Yüzde 45Net getiri: 37.377 TLVade sonu ödeme: 1.037.377 TLGaranti BBVAFaiz oranı: Yüzde 44Net getiri: 36.546 TLVade sonu ödeme: 1.036.546 TLAkbankFaiz oranı: Yüzde 54Net getiri: 44.852 TLVade sonu ödeme: 1.044.852 TL
https://sputniknews.com.tr/20240322/faiz-karari-ardindan-dusus-yasanmisti-dolar-ve-euro-gune-nasil-basladi-1081940064.html
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mevduat faiz oranları,banka faiz oranları,hangi banka ne kadar kredi veriyor,faiz artırımı kararı,
mevduat faiz oranları,banka faiz oranları,hangi banka ne kadar kredi veriyor,faiz artırımı kararı,
Faiz kararının ardından bankalar harekete geçti: Mevduatta faiz oranları değişti
Merkez Bankası, dün politika faizini piyasa beklentilerinden farklı olarak, 500 baz puan yukarı çekti. Peki, bankaların 1 aylık TL mevduat faiz oranları değişti mi?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün sürpriz bir adımla politika faizini (bir hafta vadeli repo ihale faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine çekti. Piyasa beklentisi, bankanın faizi sabit tutması yönündeydi. Öte yandan banka, faiz koridorunu da genişletti.
Peki, bankaların TL mevduat faizlerinde son durum ne oldu?
Bankalar göre faiz oranları şu şekilde:
Vade sonu ödeme: 1.041.530 TL
Vade sonu ödeme: 1.043.191 TL
Vade sonu ödeme: 1.045.683 TL
Vade sonu ödeme: 1.044.021 TL
Vade sonu ödeme: 1.043.191 TL
Vade sonu ödeme: 1.041.530 TL
Vade sonu ödeme: 1.041.530 TL
Vade sonu ödeme: 1.037.377 TL
Vade sonu ödeme: 1.036.546 TL
Vade sonu ödeme: 1.044.852 TL