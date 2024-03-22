https://sputniknews.com.tr/20240322/eski-cia-mensubu-giraldi-nuland-dunyayi-nukleer-savas-esigine-getirdi-1081946594.html

Eski CIA mensubu Giraldi: Nuland dünyayı nükleer savaş eşiğine getirdi

Eski CIA mensubu Giraldi: Nuland dünyayı nükleer savaş eşiğine getirdi

Sputnik Türkiye

Eski CIA çalışanı Philip Giraldi, görevinden istifa eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland’ın ABD-Rusya ilişkilerini bozarak dünyayı nükleer... 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T12:26+0300

2024-03-22T12:26+0300

2024-03-22T12:26+0300

ukrayna krizi

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nükleer savaş

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vladimir zelenskiy

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CIA’in eski üst düzey yetkililerinden olan terörle mücadele uzmanı ve gazeteci Philip Giraldi, Judging Freedom adlı YouTube kanalına yaptığı açıklamada, “Bugün üzerimizde beliren ve büyük ölçüde Nuland’ın bıraktığı bir hediye olan nükleer savaş tehdidinden kaçınabilirdik” ifadesini kullandı.Nuland’a diplomat demenin doğru olmadığını dile getiren Giraldi, “Ruslar aslında ABD ve Avrupalılarla iyi ve işleyen ilişkiler kurmaya çalışıyordu. Ama ABD Dışişleri Bakanlığı’nda ve medyada Victoria Nuland gibi kişiler aslında bunun olmasını engellediler” dedi.Victoria Nuland, 2014’te Ukrayna’daki darbe sırasında bu ülkenin iç işlerine yaptığı müdahalelerle dikkatleri üzerine çekmişti. Ukrayna toplumunun jeopolitik yönelimini değiştirmek için yaklaşık 5 milyar dolar harcadığını itiraf eden Nuland, Rusya’nın özel askeri harekatı başladıktan sonra da Kiev’e yaptığı ziyaretlerle gündem olmuştu. ABD’li yetkilinin son Kiev ziyaretinde Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve görevden alınan eski Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy arasını düzeltmeye çalıştığı tahmin ediliyor.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 6 Mart 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Nuland'ın görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

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philip giraldi, cia, victoria nuland, abd, rusya, rusya-abd ilişkileri, nükleer savaş, ukrayna, vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy, antony blinken