Eski CIA mensubu Giraldi: Nuland dünyayı nükleer savaş eşiğine getirdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
HIV tedavisinde büyük adım
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Irak'la ortak harekat merkezi kuruluyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Fahri Trafik Müfettişlerine yönelik ilk kısıtlama park cezasından geldi.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
TCMB Para Politikaları Kurulu faiz kararı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
TOKYO METROSUNDA TERÖR OLAYI
Aum Şinrikyo tarikatı ve sarin gazı nedir?
17:44
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İlk MS-21 uçakları 2025’te teslim edilecek
18:15
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: AB, Türkiye’nin önüne imkansız koşullar koyuyor
18:23
4 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Zimbabve’ye karşılıksız 25 bin ton buğday
18:34
2 dk
SESLİ HABER
Moskova'dan Paris'e 'Ukrayna'ya gönderilen tüm Fransız askerler öldürülecek'
18:44
1 dk
SESLİ HABER
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, gizlice Kiev'e gitti
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Rus elçi Yerhov, Türk-ABD uzlaşısı sonrası Rus-Türk ticaretininin nasıl etkileneceğini yorumladı
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Fransız askerlerin Ukrayna'ya girmesi ihtimaliyle ilgili açıklama
19:22
2 dk
SESLİ HABER
FKÖ: İsrail, Filistin halkına yönelik ‘imha savaşını’ sürdürüyor
19:48
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Aşık geleneğinin büyük temsilcisi
20:44
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Emekliler seçim sonuçlarını etkileyecek mi?
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Vize krizi derinleşiyor
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240322/eski-cia-mensubu-giraldi-nuland-dunyayi-nukleer-savas-esigine-getirdi-1081946594.html
Eski CIA mensubu Giraldi: Nuland dünyayı nükleer savaş eşiğine getirdi
Eski CIA mensubu Giraldi: Nuland dünyayı nükleer savaş eşiğine getirdi
Sputnik Türkiye
Eski CIA çalışanı Philip Giraldi, görevinden istifa eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland’ın ABD-Rusya ilişkilerini bozarak dünyayı nükleer... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T12:26+0300
2024-03-22T12:26+0300
ukrayna krizi
philip giraldi
cia
victoria nuland
abd
rusya
rusya-abd ilişkileri
nükleer savaş
ukrayna
vladimir zelenskiy
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/06/1081432334_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e3f14304515e6a88838a183f7de60b4.jpg
CIA’in eski üst düzey yetkililerinden olan terörle mücadele uzmanı ve gazeteci Philip Giraldi, Judging Freedom adlı YouTube kanalına yaptığı açıklamada, “Bugün üzerimizde beliren ve büyük ölçüde Nuland’ın bıraktığı bir hediye olan nükleer savaş tehdidinden kaçınabilirdik” ifadesini kullandı.Nuland’a diplomat demenin doğru olmadığını dile getiren Giraldi, “Ruslar aslında ABD ve Avrupalılarla iyi ve işleyen ilişkiler kurmaya çalışıyordu. Ama ABD Dışişleri Bakanlığı’nda ve medyada Victoria Nuland gibi kişiler aslında bunun olmasını engellediler” dedi.Victoria Nuland, 2014’te Ukrayna’daki darbe sırasında bu ülkenin iç işlerine yaptığı müdahalelerle dikkatleri üzerine çekmişti. Ukrayna toplumunun jeopolitik yönelimini değiştirmek için yaklaşık 5 milyar dolar harcadığını itiraf eden Nuland, Rusya’nın özel askeri harekatı başladıktan sonra da Kiev’e yaptığı ziyaretlerle gündem olmuştu. ABD’li yetkilinin son Kiev ziyaretinde Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve görevden alınan eski Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy arasını düzeltmeye çalıştığı tahmin ediliyor.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 6 Mart 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Nuland'ın görevinden ayrılacağını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240306/peskov-nuland-yeteneklerini-baris-icin-kullansaydi-daha-iyi-olurdu-1081446673.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/06/1081432334_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_94f89e4dd43fd4a2834c6f753d3b9745.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
philip giraldi, cia, victoria nuland, abd, rusya, rusya-abd ilişkileri, nükleer savaş, ukrayna, vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy, antony blinken
philip giraldi, cia, victoria nuland, abd, rusya, rusya-abd ilişkileri, nükleer savaş, ukrayna, vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy, antony blinken

Eski CIA mensubu Giraldi: Nuland dünyayı nükleer savaş eşiğine getirdi

12:26 22.03.2024
© AP Photo / Alex BrandonVictoria Nuland
Victoria Nuland - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
Eski CIA çalışanı Philip Giraldi, görevinden istifa eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland’ın ABD-Rusya ilişkilerini bozarak dünyayı nükleer savaş eşiğine getirdiğini belirtti.
CIA’in eski üst düzey yetkililerinden olan terörle mücadele uzmanı ve gazeteci Philip Giraldi, Judging Freedom adlı YouTube kanalına yaptığı açıklamada, “Bugün üzerimizde beliren ve büyük ölçüde Nuland’ın bıraktığı bir hediye olan nükleer savaş tehdidinden kaçınabilirdik” ifadesini kullandı.
Nuland’a diplomat demenin doğru olmadığını dile getiren Giraldi, “Ruslar aslında ABD ve Avrupalılarla iyi ve işleyen ilişkiler kurmaya çalışıyordu. Ama ABD Dışişleri Bakanlığı’nda ve medyada Victoria Nuland gibi kişiler aslında bunun olmasını engellediler” dedi.
Victoria Nuland, 2014’te Ukrayna’daki darbe sırasında bu ülkenin iç işlerine yaptığı müdahalelerle dikkatleri üzerine çekmişti. Ukrayna toplumunun jeopolitik yönelimini değiştirmek için yaklaşık 5 milyar dolar harcadığını itiraf eden Nuland, Rusya’nın özel askeri harekatı başladıktan sonra da Kiev’e yaptığı ziyaretlerle gündem olmuştu. ABD’li yetkilinin son Kiev ziyaretinde Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve görevden alınan eski Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy arasını düzeltmeye çalıştığı tahmin ediliyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 6 Mart 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Nuland'ın görevinden ayrılacağını açıklamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
DÜNYA
Peskov: Nuland yeteneklerini barış için kullansaydı daha iyi olurdu
6 Mart, 17:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала