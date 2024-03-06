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https://sputniknews.com.tr/20240306/peskov-nuland-yeteneklerini-baris-icin-kullansaydi-daha-iyi-olurdu-1081446673.html
Peskov: Nuland yeteneklerini barış için kullansaydı daha iyi olurdu
Peskov: Nuland yeteneklerini barış için kullansaydı daha iyi olurdu
Sputnik Türkiye
Görevinden istifa etme kararı alan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland'ın yetenekli bir diplomat olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, ancak bu... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T17:23+0300
2024-03-06T17:23+0300
dünya
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Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Peskov, "Nuland, yetenekli bir diplomat, ABD Dışişleri'nde oldukça önemli bir rol oynayan bir diplomat ancak bu yeteneklerini barış alanında kullansaydı daha iyi olurdu" dedi.Nuland'ın 2024'te Ukrayna'daki durumun istikrarsızlaşmasında büyük bir role sahip olduğunu anımsatan Kremlin Sözcüsü, ABD'li diplomatın Ukrayna'daki devlet darbesinin kışkırtılmasına ve gerçekleştirilmesinde de büyük bir rol oynadığının altını çizdi.Peskov, Nuland'ın Rusya ile ABD arasındaki cepheleşmenin yeniden başlaması için çok şey yaptığını da belirterek "Elbette biz, onun yeteneklerini daha iyi bir alanda kullanmasını tercih ederdik" diye ekledi.Dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ın gelecek günlerde görevinden ayrılacağı duyurulmuştu.Bu karara Rusya’dan ilk tepki Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından verilmiş, Victoria Nuland'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın ‘Rusya karşıtı’ politikasının başarısız olması nedeniyle görevden ayrılacağını dile getirilmişti.Nuland, Kiev’deki Maydan olaylarında Beyaz Saray'ın desteklediği darbe yanlılarına kurabiye dağıtmasıyla hafızalara kazınmış ve ‘kurabiyeci’ olarak da anılmıştı.Gün içerisinde konuşan Zaharova, Victoria Nuland'ı, Rusya'yı iyi tanıyan yetenekli ve eğitimli kişilerin, beceri ve kabiliyetlerini Moskova ile ilişkileri bozmak için nasıl kötüye kullanabileceğine en iyi örnek olarak nitelendirmişti.Zaharova, değerlendirmesinde, “Rusya hakkındaki bilgisini yaratıcılığa odaklamak gerekliyken, bu yeteneğini ikili ilişkileri yok etmeye odakladı. Genel olarak, Nuland’ın, ülkelerimiz arasındaki güvenin baltalanmasına yaptığı kişisel katkının muazzam olduğunu düşünüyorum” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240306/nulandin-istifa-kararinin-yankilari-suruyor-1081432854.html
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victoria nuland, abd dışişleri bakanlığı, kremlin, dmitriy peskov, kiev, maydan, maydan olayları, ukrayna, kurabiye
victoria nuland, abd dışişleri bakanlığı, kremlin, dmitriy peskov, kiev, maydan, maydan olayları, ukrayna, kurabiye

Peskov: Nuland yeteneklerini barış için kullansaydı daha iyi olurdu

17:23 06.03.2024
© Sputnik / Павел БедняковKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
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Görevinden istifa etme kararı alan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland'ın yetenekli bir diplomat olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, ancak bu yeteneklerin barış alanında sergilenmesi halinde daha iyi olacağını belirtti.
Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Peskov, "Nuland, yetenekli bir diplomat, ABD Dışişleri'nde oldukça önemli bir rol oynayan bir diplomat ancak bu yeteneklerini barış alanında kullansaydı daha iyi olurdu" dedi.
Nuland'ın 2024'te Ukrayna'daki durumun istikrarsızlaşmasında büyük bir role sahip olduğunu anımsatan Kremlin Sözcüsü, ABD'li diplomatın Ukrayna'daki devlet darbesinin kışkırtılmasına ve gerçekleştirilmesinde de büyük bir rol oynadığının altını çizdi.
Peskov, Nuland'ın Rusya ile ABD arasındaki cepheleşmenin yeniden başlaması için çok şey yaptığını da belirterek "Elbette biz, onun yeteneklerini daha iyi bir alanda kullanmasını tercih ederdik" diye ekledi.
Dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ın gelecek günlerde görevinden ayrılacağı duyurulmuştu.
Bu karara Rusya’dan ilk tepki Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından verilmiş, Victoria Nuland'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın ‘Rusya karşıtı’ politikasının başarısız olması nedeniyle görevden ayrılacağını dile getirilmişti.
Nuland, Kiev’deki Maydan olaylarında Beyaz Saray'ın desteklediği darbe yanlılarına kurabiye dağıtmasıyla hafızalara kazınmış ve ‘kurabiyeci’ olarak da anılmıştı.
Gün içerisinde konuşan Zaharova, Victoria Nuland'ı, Rusya'yı iyi tanıyan yetenekli ve eğitimli kişilerin, beceri ve kabiliyetlerini Moskova ile ilişkileri bozmak için nasıl kötüye kullanabileceğine en iyi örnek olarak nitelendirmişti.
Zaharova, değerlendirmesinde, “Rusya hakkındaki bilgisini yaratıcılığa odaklamak gerekliyken, bu yeteneğini ikili ilişkileri yok etmeye odakladı. Genel olarak, Nuland’ın, ülkelerimiz arasındaki güvenin baltalanmasına yaptığı kişisel katkının muazzam olduğunu düşünüyorum” dedi.
Victoria Nuland - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
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