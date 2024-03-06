https://sputniknews.com.tr/20240306/peskov-nuland-yeteneklerini-baris-icin-kullansaydi-daha-iyi-olurdu-1081446673.html

Peskov: Nuland yeteneklerini barış için kullansaydı daha iyi olurdu

Peskov: Nuland yeteneklerini barış için kullansaydı daha iyi olurdu

Sputnik Türkiye

Görevinden istifa etme kararı alan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland'ın yetenekli bir diplomat olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, ancak bu... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T17:23+0300

2024-03-06T17:23+0300

2024-03-06T17:23+0300

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victoria nuland

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maydan olayları

ukrayna

kurabiye

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Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Peskov, "Nuland, yetenekli bir diplomat, ABD Dışişleri'nde oldukça önemli bir rol oynayan bir diplomat ancak bu yeteneklerini barış alanında kullansaydı daha iyi olurdu" dedi.Nuland'ın 2024'te Ukrayna'daki durumun istikrarsızlaşmasında büyük bir role sahip olduğunu anımsatan Kremlin Sözcüsü, ABD'li diplomatın Ukrayna'daki devlet darbesinin kışkırtılmasına ve gerçekleştirilmesinde de büyük bir rol oynadığının altını çizdi.Peskov, Nuland'ın Rusya ile ABD arasındaki cepheleşmenin yeniden başlaması için çok şey yaptığını da belirterek "Elbette biz, onun yeteneklerini daha iyi bir alanda kullanmasını tercih ederdik" diye ekledi.Dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ın gelecek günlerde görevinden ayrılacağı duyurulmuştu.Bu karara Rusya’dan ilk tepki Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından verilmiş, Victoria Nuland'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın ‘Rusya karşıtı’ politikasının başarısız olması nedeniyle görevden ayrılacağını dile getirilmişti.Nuland, Kiev’deki Maydan olaylarında Beyaz Saray'ın desteklediği darbe yanlılarına kurabiye dağıtmasıyla hafızalara kazınmış ve ‘kurabiyeci’ olarak da anılmıştı.Gün içerisinde konuşan Zaharova, Victoria Nuland'ı, Rusya'yı iyi tanıyan yetenekli ve eğitimli kişilerin, beceri ve kabiliyetlerini Moskova ile ilişkileri bozmak için nasıl kötüye kullanabileceğine en iyi örnek olarak nitelendirmişti.Zaharova, değerlendirmesinde, “Rusya hakkındaki bilgisini yaratıcılığa odaklamak gerekliyken, bu yeteneğini ikili ilişkileri yok etmeye odakladı. Genel olarak, Nuland’ın, ülkelerimiz arasındaki güvenin baltalanmasına yaptığı kişisel katkının muazzam olduğunu düşünüyorum” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240306/nulandin-istifa-kararinin-yankilari-suruyor-1081432854.html

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victoria nuland, abd dışişleri bakanlığı, kremlin, dmitriy peskov, kiev, maydan, maydan olayları, ukrayna, kurabiye