Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankırı'da düzenlenen mitingde konuşuyor
17:06 22.03.2024 (güncellendi: 17:20 22.03.2024)
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Çankırı mitinginde halka hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankırı'da düzenlenen mitinge katılıyor.
Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:
Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Maşallah bugün Çankırı bir başka. Gönüllerimizi buluşturan rabbime hamt ediyorum. Bu ne güzel bir manzara, bu ne güzel bir muhabbet.
Çankırı bizi hiç yalnız bırakmadı. Rekor oy oranlarıyla daima davamıza, mücadelemize sahip çıktı.
Kentsel dönüşüm ve TOKİ bizden. Fabrikalar da Başkan Hüseyin Bey’den. Cumhurbaşkanı olarak sizlerin yanındayım.
Sizlerden 31 Mart’ta bir kez daha destan yazmanızı bekliyorum.
Bizim gündemimizde içinde bulunduğumuz asra Türk mührünü vurmak var.
Bir dönem toplu iğne üretemezken, bugün kendi gemimizi, tankımızı, savaş uçağımızı imar eder hale geldik.
Muhalifler “kalorifer peteği” diyerek bu başarıyı küçümsemeye çalışsa da KAAN dostlarımıza güven düşmanlarımıza büyük korku saldı.
Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmayacağız, yolumuzdan geri dönmeyeceğiz.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankırı'da düzenlenen mitinge katılıyor https://t.co/yF9Du7Yfnl— AA Canlı (@AACanli) March 22, 2024