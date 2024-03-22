Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son dönemde yaşanan refah kaybını telafi edeceğiz

Karabük bir iftihar tablosudur. Karabük bir iftihar tablosudur.

Depremin faturası 104 milyar dolar. Depremin faturası 104 milyar dolar.

Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin sorunlarını çözmek boynumuzun borcudur. Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başladığında daha geniş bir hareket alanına kavuşmuş olacağız. Son dönemde yaşanan refah kaybını telafi edeceğiz. Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin sorunlarını çözmek boynumuzun borcudur. Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başladığında daha geniş bir hareket alanına kavuşmuş olacağız. Son dönemde yaşanan refah kaybını telafi edeceğiz.

Her seçim, kimin kiminle yol yürüdüğünü görmemize vesile olan milli bir sınamadır. Her seçim, kimin kiminle yol yürüdüğünü görmemize vesile olan milli bir sınamadır.

Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur

Altılı masa dağıldı gitti. Tüm suçu Bay Kemal'in sırtına yüklediler. Bu ucube ittifaktan geriye masanın gizli ortağı DEM'le bir türlü adını koyamadıkları, millete çıkıp ne olduklarını anlatamadıkları tuhaf bir ilişki kaldı Altılı masa dağıldı gitti. Tüm suçu Bay Kemal'in sırtına yüklediler. Bu ucube ittifaktan geriye masanın gizli ortağı DEM'le bir türlü adını koyamadıkları, millete çıkıp ne olduklarını anlatamadıkları tuhaf bir ilişki kaldı