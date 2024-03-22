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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son dönemde yaşanan refah kaybını telafi edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son dönemde yaşanan refah kaybını telafi edeceğiz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde yaşanan refah kaybını telafi edeceğiz." dedi. 22.03.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabük’te düzenlenen mitinge katıldı:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son dönemde yaşanan refah kaybını telafi edeceğiz

15:00 22.03.2024 (güncellendi: 15:25 22.03.2024)
© AA / Murat KulaErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde yaşanan refah kaybını telafi edeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabük’te düzenlenen mitinge katıldı:
Karabük bir iftihar tablosudur.
Depremin faturası 104 milyar dolar.
Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin sorunlarını çözmek boynumuzun borcudur. Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başladığında daha geniş bir hareket alanına kavuşmuş olacağız. Son dönemde yaşanan refah kaybını telafi edeceğiz.
Her seçim, kimin kiminle yol yürüdüğünü görmemize vesile olan milli bir sınamadır.
Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur
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