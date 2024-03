https://sputniknews.com.tr/20240322/bati-basini-ab-birligin-butcesinden-silah-alimini-yasaklayan-maddesini-atlatmayi-planliyor-1081934669.html

Batı basını: AB, Birliğin bütçesinden silah alımını yasaklayan maddesini atlatmayı planlıyor

Batı basını: AB, Birliğin bütçesinden silah alımını yasaklayan maddesini atlatmayı planlıyor

Financial Times gazetesinin kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre AB, Ukrayna'ya askeri yardımı güçlendirmek amacıyla Avrupa Birliği Anlaşması'nın Birliğin bütçesinden silah alımını yasaklayan maddesini atlatmayı planlıyor.Haberde, “Brüksel, Ukrayna'nın savunmasına yönelik finansmanı artırma çabalarını hızlandırırken, Avrupa Birliği Antlaşması'ndaki AB bütçesinden silah alımını yasaklayan maddeyi atlama olasılığını aktif olarak araştırıyor” ifadelerine yer verildi.İsmi açıklanmayan 4 kaynağa göre Avrupa Komisyonu, hukukçu çalışma grubuna sözleşmenin bu maddesini gözden geçirmesini önerdi.Haberde kaynaklardan birinin “Bu bir atılım olurdu. Çok şey değişebilir” şeklindeki ifadesine yer verildi.

