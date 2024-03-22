https://sputniknews.com.tr/20240322/bati-basini-ab-birligin-butcesinden-silah-alimini-yasaklayan-maddesini-atlatmayi-planliyor-1081934669.html
Batı basını: AB, Birliğin bütçesinden silah alımını yasaklayan maddesini atlatmayı planlıyor
Batı basını: AB, Birliğin bütçesinden silah alımını yasaklayan maddesini atlatmayı planlıyor
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Financial Times, AB’nin Ukrayna'ya askeri yardımı güçlendirmek amacıyla, Birliğin bütçesinden silah alımını yasaklayan maddesini atlatmayı planladığını... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
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Financial Times gazetesinin kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre AB, Ukrayna'ya askeri yardımı güçlendirmek amacıyla Avrupa Birliği Anlaşması'nın Birliğin bütçesinden silah alımını yasaklayan maddesini atlatmayı planlıyor.Haberde, “Brüksel, Ukrayna'nın savunmasına yönelik finansmanı artırma çabalarını hızlandırırken, Avrupa Birliği Antlaşması'ndaki AB bütçesinden silah alımını yasaklayan maddeyi atlama olasılığını aktif olarak araştırıyor” ifadelerine yer verildi.İsmi açıklanmayan 4 kaynağa göre Avrupa Komisyonu, hukukçu çalışma grubuna sözleşmenin bu maddesini gözden geçirmesini önerdi.Haberde kaynaklardan birinin “Bu bir atılım olurdu. Çok şey değişebilir” şeklindeki ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240322/ab-liderleri-dondurulan-rus-varliklarina-iliskin-karari-onaylayamadi-1081933815.html
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Batı basını: AB, Birliğin bütçesinden silah alımını yasaklayan maddesini atlatmayı planlıyor
Financial Times, AB’nin Ukrayna'ya askeri yardımı güçlendirmek amacıyla, Birliğin bütçesinden silah alımını yasaklayan maddesini atlatmayı planladığını aktardı.
Financial Times gazetesinin kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre AB, Ukrayna'ya askeri yardımı güçlendirmek amacıyla Avrupa Birliği Anlaşması'nın Birliğin bütçesinden silah alımını yasaklayan maddesini atlatmayı planlıyor.
Haberde, “Brüksel, Ukrayna'nın savunmasına yönelik finansmanı artırma çabalarını hızlandırırken, Avrupa Birliği Antlaşması'ndaki AB bütçesinden silah alımını yasaklayan maddeyi atlama olasılığını aktif olarak araştırıyor” ifadelerine yer verildi.
İsmi açıklanmayan 4 kaynağa göre Avrupa Komisyonu, hukukçu çalışma grubuna sözleşmenin bu maddesini gözden geçirmesini önerdi.
Haberde kaynaklardan birinin “Bu bir atılım olurdu. Çok şey değişebilir” şeklindeki ifadesine yer verildi.