https://sputniknews.com.tr/20240322/ab-liderleri-dondurulan-rus-varliklarina-iliskin-karari-onaylayamadi-1081933815.html

AB liderleri, dondurulan Rus varlıklarına ilişkin kararı onaylayamadı

AB liderleri, dondurulan Rus varlıklarına ilişkin kararı onaylayamadı

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna’nın çıkarları doğrultusunda kullanılmasını görüşmek üzere... 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T02:49+0300

2024-03-22T02:49+0300

2024-03-22T02:49+0300

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rusya

ukrayna

ukrayna krizi

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AB liderleri, Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'ya askeri yardım için kullanılması yönündeki kararı onaylamadı ve bakanlara çalışmalarına devam etmeleri talimatını verdi.Zirvenin sonuç bildirgesinde, “Avrupa Konseyi, Rusya’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirin, olası askeri desteğin finansmanı da dahil olmak üzere, Ukrayna'nın çıkarları doğrultusunda kullanılmasını amaçlayan belirli eylemlere ilişkin ilerlemeyi değerlendirdi. Konseye, Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ile Avrupa Komisyonu'nun son önerilerini değerlendirme yönünde çağrı yaptı” ifadelerine yer verildi.Daha önce, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, zirvedeki AB liderlerinin bakanlara öneriyi mümkün olan en kısa sürede onaylamaları yönünde talimat vermesini beklediğini ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240322/zaharova-trussun-rusyaya-karsi-her-turlu-silahin-kullanilmasi-cagrisi-terorizme-tesviktir-1081933583.html

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