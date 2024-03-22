https://sputniknews.com.tr/20240322/ab-liderleri-dondurulan-rus-varliklarina-iliskin-karari-onaylayamadi-1081933815.html
AB liderleri, dondurulan Rus varlıklarına ilişkin kararı onaylayamadı
AB liderleri, dondurulan Rus varlıklarına ilişkin kararı onaylayamadı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna’nın çıkarları doğrultusunda kullanılmasını görüşmek üzere... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
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AB liderleri, Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'ya askeri yardım için kullanılması yönündeki kararı onaylamadı ve bakanlara çalışmalarına devam etmeleri talimatını verdi.Zirvenin sonuç bildirgesinde, “Avrupa Konseyi, Rusya’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirin, olası askeri desteğin finansmanı da dahil olmak üzere, Ukrayna'nın çıkarları doğrultusunda kullanılmasını amaçlayan belirli eylemlere ilişkin ilerlemeyi değerlendirdi. Konseye, Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ile Avrupa Komisyonu'nun son önerilerini değerlendirme yönünde çağrı yaptı” ifadelerine yer verildi.Daha önce, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, zirvedeki AB liderlerinin bakanlara öneriyi mümkün olan en kısa sürede onaylamaları yönünde talimat vermesini beklediğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240322/zaharova-trussun-rusyaya-karsi-her-turlu-silahin-kullanilmasi-cagrisi-terorizme-tesviktir-1081933583.html
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AB liderleri, dondurulan Rus varlıklarına ilişkin kararı onaylayamadı
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna’nın çıkarları doğrultusunda kullanılmasını görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi.
AB liderleri, Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'ya askeri yardım için kullanılması yönündeki kararı onaylamadı ve bakanlara çalışmalarına devam etmeleri talimatını verdi.
Zirvenin sonuç bildirgesinde, “Avrupa Konseyi, Rusya’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirin, olası askeri desteğin finansmanı da dahil olmak üzere, Ukrayna'nın çıkarları doğrultusunda kullanılmasını amaçlayan belirli eylemlere ilişkin ilerlemeyi değerlendirdi. Konseye, Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ile Avrupa Komisyonu'nun son önerilerini değerlendirme yönünde çağrı yaptı” ifadelerine yer verildi.
Daha önce, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, zirvedeki AB liderlerinin bakanlara öneriyi mümkün olan en kısa sürede onaylamaları yönünde talimat vermesini beklediğini ifade etmişti.