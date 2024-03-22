https://sputniknews.com.tr/20240322/avrupa-birliginden-israile-refaha-kara-operasyonu-baslatmaktan-kacinma-cagrisi-1081939552.html
Avrupa Birliği'nden İsrail’e Refah’a kara operasyonu başlatmaktan 'kaçınma' çağrısı
Avrupa Birliği'nden İsrail’e Refah’a kara operasyonu başlatmaktan 'kaçınma' çağrısı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) liderleri, Brüksel’deki zirvede Gazze Şeridi için sürdürülebilir bir ateşkese giden acil ‘insani ara’ verilmesi çağrısında bulundu. 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T09:18+0300
2024-03-22T09:18+0300
2024-03-22T09:18+0300
israil- filistin çatışması
ab
avrupa birliği
ab zirvesi
brüksel
gazze
gazze şeridi
israil
israil-filistin
israil-filistin sorunu
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044860344_0:74:1800:1087_1920x0_80_0_0_a05c10e55cd3882d5f5e499566222abb.jpg
Brüksel’deki AB Zirvesi'nin Ortadoğu oturumunda Gazze Şeridi’ndeki duruma ilişkin kabul edilen ortak bildiride, “AB Konseyi sürdürülebilir bir ateşkese, tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılmasına ve insani yardım sağlanmasına imkan verecek şekilde acil bir insani ara çağrısında bulunur” ifadesine yer verildi.Bildiri metninde İsrail’e, yüz binlerce Gazze sakininin sığındığı 'Refah’ta kara operasyonu yapmama' çağrısı yer alıyor.AB Konseyi ayrıca Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) desteğini bildirdi.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantının başında AB liderlerinin Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin sert duruş sergileyeceği ve İsrail’e, Gazze sakinlerine gıda ulaştırılmasını engellemeyi durdurma ve sivilleri koruma çağrısında bulunacağı umudunu dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240321/ab-liderleri-brukselde-bu-savasin-bir-parcasi-degiliz-sadece-ukraynayi-destekliyoruz-1081919197.html
avrupa birliği
brüksel
gazze
gazze şeridi
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044860344_128:0:1673:1159_1920x0_80_0_0_f079857f3e17735b92fc0eb9f7195622.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ab, avrupa birliği, ab zirvesi, brüksel, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, ateşkes, unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
ab, avrupa birliği, ab zirvesi, brüksel, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, ateşkes, unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
Avrupa Birliği'nden İsrail’e Refah’a kara operasyonu başlatmaktan 'kaçınma' çağrısı
Avrupa Birliği (AB) liderleri, Brüksel’deki zirvede Gazze Şeridi için sürdürülebilir bir ateşkese giden acil ‘insani ara’ verilmesi çağrısında bulundu.
Brüksel’deki AB Zirvesi'nin Ortadoğu oturumunda Gazze Şeridi’ndeki duruma ilişkin kabul edilen ortak bildiride, “AB Konseyi sürdürülebilir bir ateşkese, tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılmasına ve insani yardım sağlanmasına imkan verecek şekilde acil bir insani ara çağrısında bulunur” ifadesine yer verildi.
Bildiri metninde İsrail’e, yüz binlerce Gazze sakininin sığındığı 'Refah’ta kara operasyonu yapmama' çağrısı yer alıyor.
AB Konseyi ayrıca Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) desteğini bildirdi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantının başında AB liderlerinin Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin sert duruş sergileyeceği ve İsrail’e, Gazze sakinlerine gıda ulaştırılmasını engellemeyi durdurma ve sivilleri koruma çağrısında bulunacağı umudunu dile getirmişti.