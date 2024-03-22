Avrupa Birliği'nden İsrail’e Refah’a kara operasyonu başlatmaktan 'kaçınma' çağrısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
HIV tedavisinde büyük adım
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Irak'la ortak harekat merkezi kuruluyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Fahri Trafik Müfettişlerine yönelik ilk kısıtlama park cezasından geldi.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
TCMB Para Politikaları Kurulu faiz kararı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
TOKYO METROSUNDA TERÖR OLAYI
Aum Şinrikyo tarikatı ve sarin gazı nedir?
17:44
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İlk MS-21 uçakları 2025’te teslim edilecek
18:15
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: AB, Türkiye’nin önüne imkansız koşullar koyuyor
18:23
4 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Zimbabve’ye karşılıksız 25 bin ton buğday
18:34
2 dk
SESLİ HABER
Moskova'dan Paris'e 'Ukrayna'ya gönderilen tüm Fransız askerler öldürülecek'
18:44
1 dk
SESLİ HABER
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, gizlice Kiev'e gitti
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Rus elçi Yerhov, Türk-ABD uzlaşısı sonrası Rus-Türk ticaretininin nasıl etkileneceğini yorumladı
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Fransız askerlerin Ukrayna'ya girmesi ihtimaliyle ilgili açıklama
19:22
2 dk
SESLİ HABER
FKÖ: İsrail, Filistin halkına yönelik ‘imha savaşını’ sürdürüyor
19:48
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Aşık Veysel'in ölüm yıldönümü
20:44
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Emekliler seçim sonuçlarını etkileyecek mi?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Vize krizi derinleşiyor
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240322/avrupa-birliginden-israile-refaha-kara-operasyonu-baslatmaktan-kacinma-cagrisi-1081939552.html
Avrupa Birliği'nden İsrail’e Refah’a kara operasyonu başlatmaktan 'kaçınma' çağrısı
Avrupa Birliği'nden İsrail’e Refah’a kara operasyonu başlatmaktan 'kaçınma' çağrısı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) liderleri, Brüksel’deki zirvede Gazze Şeridi için sürdürülebilir bir ateşkese giden acil ‘insani ara’ verilmesi çağrısında bulundu. 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T09:18+0300
2024-03-22T09:18+0300
israil- filistin çatışması
ab
avrupa birliği
ab zirvesi
brüksel
gazze
gazze şeridi
israil
israil-filistin
israil-filistin sorunu
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044860344_0:74:1800:1087_1920x0_80_0_0_a05c10e55cd3882d5f5e499566222abb.jpg
Brüksel’deki AB Zirvesi'nin Ortadoğu oturumunda Gazze Şeridi’ndeki duruma ilişkin kabul edilen ortak bildiride, “AB Konseyi sürdürülebilir bir ateşkese, tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılmasına ve insani yardım sağlanmasına imkan verecek şekilde acil bir insani ara çağrısında bulunur” ifadesine yer verildi.Bildiri metninde İsrail’e, yüz binlerce Gazze sakininin sığındığı 'Refah’ta kara operasyonu yapmama' çağrısı yer alıyor.AB Konseyi ayrıca Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) desteğini bildirdi.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantının başında AB liderlerinin Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin sert duruş sergileyeceği ve İsrail’e, Gazze sakinlerine gıda ulaştırılmasını engellemeyi durdurma ve sivilleri koruma çağrısında bulunacağı umudunu dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240321/ab-liderleri-brukselde-bu-savasin-bir-parcasi-degiliz-sadece-ukraynayi-destekliyoruz-1081919197.html
avrupa birliği
brüksel
gazze
gazze şeridi
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044860344_128:0:1673:1159_1920x0_80_0_0_f079857f3e17735b92fc0eb9f7195622.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ab, avrupa birliği, ab zirvesi, brüksel, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, ateşkes, unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
ab, avrupa birliği, ab zirvesi, brüksel, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, ateşkes, unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

Avrupa Birliği'nden İsrail’e Refah’a kara operasyonu başlatmaktan 'kaçınma' çağrısı

09:18 22.03.2024
© REUTERS / Yves HermanAvrupa Birliği - bayrak
Avrupa Birliği - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
© REUTERS / Yves Herman
Abone ol
Avrupa Birliği (AB) liderleri, Brüksel’deki zirvede Gazze Şeridi için sürdürülebilir bir ateşkese giden acil ‘insani ara’ verilmesi çağrısında bulundu.
Brüksel’deki AB Zirvesi'nin Ortadoğu oturumunda Gazze Şeridi’ndeki duruma ilişkin kabul edilen ortak bildiride, “AB Konseyi sürdürülebilir bir ateşkese, tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılmasına ve insani yardım sağlanmasına imkan verecek şekilde acil bir insani ara çağrısında bulunur” ifadesine yer verildi.
Bildiri metninde İsrail’e, yüz binlerce Gazze sakininin sığındığı 'Refah’ta kara operasyonu yapmama' çağrısı yer alıyor.
AB Konseyi ayrıca Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) desteğini bildirdi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantının başında AB liderlerinin Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin sert duruş sergileyeceği ve İsrail’e, Gazze sakinlerine gıda ulaştırılmasını engellemeyi durdurma ve sivilleri koruma çağrısında bulunacağı umudunu dile getirmişti.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Ukrayna krizi ve Avrupa'da yaşanan enerji krizine karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2024
Ukrayna krizi
AB liderleri Brüksel'de: 'Bu savaşın bir parçası değiliz, sadece Ukrayna'yı destekliyoruz'
Dün, 17:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала