https://sputniknews.com.tr/20240322/akomdan-aciklama-istanbulda-hafta-sonu-hava-nasil-olacak-1081962231.html
AKOM'dan açıklama: İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?
AKOM'dan açıklama: İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
AKOM'dan yapılan hava tahminine göre, İstanbul'da hafta sonu az bulutlu ve açık bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T19:00+0300
2024-03-22T19:00+0300
2024-03-22T19:00+0300
ibb
ibb meclisi
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
akom
istanbul
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu az bulutlu ve açık bir gakyüzünün hakim olmasının beklendiğini açıkladı.Açıklamaya göre gün içerisinde 10-13 derece aralığında seyreden sıcaklıkların gece saatlerinde 3-5 derece civarına gerileyeceği tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240322/meteorolojiden-13-sehre-turuncu-ve-sari-alarm-yagislar-ne-kadar-surecek-1081937400.html
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ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom), akom, istanbul
ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom), akom, istanbul
AKOM'dan açıklama: İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?
AKOM'dan yapılan hava tahminine göre, İstanbul'da hafta sonu az bulutlu ve açık bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu az bulutlu ve açık bir gakyüzünün hakim olmasının beklendiğini açıkladı.
Açıklamaya göre gün içerisinde 10-13 derece aralığında seyreden sıcaklıkların gece saatlerinde 3-5 derece civarına gerileyeceği tahmin ediliyor.