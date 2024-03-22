https://sputniknews.com.tr/20240322/akomdan-aciklama-istanbulda-hafta-sonu-hava-nasil-olacak-1081962231.html

AKOM'dan açıklama: İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

AKOM'dan açıklama: İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

AKOM'dan yapılan hava tahminine göre, İstanbul'da hafta sonu az bulutlu ve açık bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T19:00+0300

2024-03-22T19:00+0300

2024-03-22T19:00+0300

ibb

ibb meclisi

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

akom

istanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu az bulutlu ve açık bir gakyüzünün hakim olmasının beklendiğini açıkladı.Açıklamaya göre gün içerisinde 10-13 derece aralığında seyreden sıcaklıkların gece saatlerinde 3-5 derece civarına gerileyeceği tahmin ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240322/meteorolojiden-13-sehre-turuncu-ve-sari-alarm-yagislar-ne-kadar-surecek-1081937400.html

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istanbul

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Sputnik Türkiye

ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom), akom, istanbul