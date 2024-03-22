https://sputniknews.com.tr/20240322/abdde-16-eyalet-ihracat-yasagi-nedeniyle-baskan-bidena-karsi-dava-acti-1081939936.html

ABD'de 16 eyalet, ihracat yasağı nedeniyle Biden'a karşı dava açtı

ABD'de 16 eyalet, ihracat yasağı nedeniyle Biden'a karşı dava açtı

Sputnik Türkiye

ABD’de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracat izinlerinin onaylanmasına yönelik son yasağın kaldırılmasını talep eden 16 eyalet Başkan Joe Biden’e karşı... 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T09:27+0300

2024-03-22T09:27+0300

2024-03-22T09:28+0300

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joe biden

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dava

teksas

lng

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

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Louisiana Federal Mahkemesi'nin yayımladığı dava metninde, ABD Başkanı Joe Biden’in izin onayları konusunda böylesine geniş bir yasağı yürürlüğe koyma yetkisine sahip olmadığı ifade ediliyor.Belgede, davacıların Louisiana, Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Kansas, Mississippi, Montana, Nebraska, Oklahoma, Güney Carolina, Teksas, Utah, Batı Virginia ve Wyoming eyaletlerinin başsavcıları olduğu belirtiliyor.Ülkenin en büyük doğalgaz üreticisi Teksas’ın Başsavcısı Ken Paxton, dava metnini kendi internet sitesinden yayımlayarak, “Biden’ın tek taraflı kararnamesi yasal süreci çiğniyor, petrol ve gaz endüstrisini altüst ediyor, Teksas ekonomisini ve anayasal düzenimizi baltalıyor” yorumunda bulundu.Paxton, bu yasağın milyarlarca dolarlık yatırımın gitmesine yol açacağını, bu hammaddenin ihracatına bağımlı eyaletlerin imkanlarını kısıtlayacağını ve onları hükümet programlarının finansmanını kısıtlamaya zorlayacağını, ayrıca üreticileri elinde kalacak artıkları pazara sürmek yerine yakmaya mecbur bırakacağını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240321/biden-hukumeti-cumhuriyetcilere-bogun-egdi-abd-buyukelciliklerinde-lgbt-bayraklari-asilmayacak-1081905299.html

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abd, amerika, joe biden, ihracat, yasak, dava, teksas, lng, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)