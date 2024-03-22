https://sputniknews.com.tr/20240322/abdde-16-eyalet-ihracat-yasagi-nedeniyle-baskan-bidena-karsi-dava-acti-1081939936.html
ABD'de 16 eyalet, ihracat yasağı nedeniyle Biden'a karşı dava açtı
ABD'de 16 eyalet, ihracat yasağı nedeniyle Biden'a karşı dava açtı
Sputnik Türkiye
ABD’de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracat izinlerinin onaylanmasına yönelik son yasağın kaldırılmasını talep eden 16 eyalet Başkan Joe Biden’e karşı... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T09:27+0300
2024-03-22T09:27+0300
2024-03-22T09:28+0300
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joe biden
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yasak
dava
teksas
lng
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
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Louisiana Federal Mahkemesi'nin yayımladığı dava metninde, ABD Başkanı Joe Biden’in izin onayları konusunda böylesine geniş bir yasağı yürürlüğe koyma yetkisine sahip olmadığı ifade ediliyor.Belgede, davacıların Louisiana, Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Kansas, Mississippi, Montana, Nebraska, Oklahoma, Güney Carolina, Teksas, Utah, Batı Virginia ve Wyoming eyaletlerinin başsavcıları olduğu belirtiliyor.Ülkenin en büyük doğalgaz üreticisi Teksas’ın Başsavcısı Ken Paxton, dava metnini kendi internet sitesinden yayımlayarak, “Biden’ın tek taraflı kararnamesi yasal süreci çiğniyor, petrol ve gaz endüstrisini altüst ediyor, Teksas ekonomisini ve anayasal düzenimizi baltalıyor” yorumunda bulundu.Paxton, bu yasağın milyarlarca dolarlık yatırımın gitmesine yol açacağını, bu hammaddenin ihracatına bağımlı eyaletlerin imkanlarını kısıtlayacağını ve onları hükümet programlarının finansmanını kısıtlamaya zorlayacağını, ayrıca üreticileri elinde kalacak artıkları pazara sürmek yerine yakmaya mecbur bırakacağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240321/biden-hukumeti-cumhuriyetcilere-bogun-egdi-abd-buyukelciliklerinde-lgbt-bayraklari-asilmayacak-1081905299.html
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abd, amerika, joe biden, ihracat, yasak, dava, teksas, lng, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
abd, amerika, joe biden, ihracat, yasak, dava, teksas, lng, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
ABD'de 16 eyalet, ihracat yasağı nedeniyle Biden'a karşı dava açtı
09:27 22.03.2024 (güncellendi: 09:28 22.03.2024)
ABD’de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracat izinlerinin onaylanmasına yönelik son yasağın kaldırılmasını talep eden 16 eyalet Başkan Joe Biden’e karşı Louisiana federal mahkemesinde yasal işlem başlattı.
Louisiana Federal Mahkemesi'nin yayımladığı dava metninde, ABD Başkanı Joe Biden’in izin onayları konusunda böylesine geniş bir yasağı yürürlüğe koyma yetkisine sahip olmadığı ifade ediliyor.
Belgede, davacıların Louisiana, Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Kansas, Mississippi, Montana, Nebraska, Oklahoma, Güney Carolina, Teksas, Utah, Batı Virginia ve Wyoming eyaletlerinin başsavcıları olduğu belirtiliyor.
Ülkenin en büyük doğalgaz üreticisi Teksas’ın Başsavcısı Ken Paxton, dava metnini kendi internet sitesinden yayımlayarak, “Biden’ın tek taraflı kararnamesi yasal süreci çiğniyor, petrol ve gaz endüstrisini altüst ediyor, Teksas ekonomisini ve anayasal düzenimizi baltalıyor” yorumunda bulundu.
Paxton, bu yasağın milyarlarca dolarlık yatırımın gitmesine yol açacağını, bu hammaddenin ihracatına bağımlı eyaletlerin imkanlarını kısıtlayacağını ve onları hükümet programlarının finansmanını kısıtlamaya zorlayacağını, ayrıca üreticileri elinde kalacak artıkları pazara sürmek yerine yakmaya mecbur bırakacağını kaydetti.