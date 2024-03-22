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3 ilde eğitime ara verildi
3 ilde eğitime ara verildi
Sputnik Türkiye
Hakkari, Şırnak ve Sivas'ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. 22.03.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, eğitimde aksamalara yol açtı. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi.Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yüksek öğretim kurumları hariç okulların bugün tatil edildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde gece saatlerinde başlayacak yoğun yağışların (bölgesel olarak kar ve yağmur), sabah da devam edeceği belirtildi.Sel riski başta olmak üzere, çığ ve taşkın ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu vurgulanan açıklamada, bugün il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulları, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitimi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.SivasSivas'ın Akıncılar ilçesinde, kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.Akıncılar Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün ilk, orta ve liselerde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.Öte yandan Sivas merkez ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.ŞırnakValiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, Uludere ve Cizre ilçesinde de sağanak nedeniyle bugün tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
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kar, hakkari, hakkari valiliği, türkiye, sivas
kar, hakkari, hakkari valiliği, türkiye, sivas

3 ilde eğitime ara verildi

02:41 22.03.2024
© ONUR ERDEN-Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
© ONUR ERDEN-
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Hakkari, Şırnak ve Sivas'ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, eğitimde aksamalara yol açtı. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi.
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yüksek öğretim kurumları hariç okulların bugün tatil edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde gece saatlerinde başlayacak yoğun yağışların (bölgesel olarak kar ve yağmur), sabah da devam edeceği belirtildi.
Sel riski başta olmak üzere, çığ ve taşkın ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu vurgulanan açıklamada, bugün il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulları, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitimi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Sivas

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Akıncılar Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün ilk, orta ve liselerde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.
Öte yandan Sivas merkez ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Şırnak

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, Uludere ve Cizre ilçesinde de sağanak nedeniyle bugün tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde 'Gezgin Öğretmen' olarak tanınan Ümit Bartın, yağan karla ortaya çıkan eşsiz manzaraları fotoğrafladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2024
YAŞAM
Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli
14 Ocak, 22:37
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