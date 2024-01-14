https://sputniknews.com.tr/20240114/bazi-il-ve-ilcelerde-egitime-kar-engeli-1079645092.html

Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli

Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli

Etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sonrası Hakkari, Artvin, Trabzon ve Giresun'un bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T22:37+0300

2024-01-14T22:37+0300

2024-01-14T23:42+0300

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Türkiye'nin bazı il ve ilçelerde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Hakkari'de eğitime 1 gün ara verildi Hakkari'de etkisini sürdüren kar nedeniyle kent genelinde eğitime yarın ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Ocak Pazartesi günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitimi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi.Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Trabzon'da eğitime kar engeli- Trabzon'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, karın etkili olduğu kentte tüm mahalle yollarının açık olduğu belirtildi.Meteorolojik raporlar doğrultusunda bu gece buzlanma riski bulunduğu aktarılan açıklamada, Trabzon'daki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde yarın, sadece taşımalı eğitim yapan öğrenciler için eğitime ara verildiği kaydedildi.Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi. Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava şartları sebebiyle eğitime 1 gün ara verildiGiresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma riskinden ötürü Çanakçı ilçesindeki tüm okullarda, Espiye, Tirebolu, Görele ve Eynesil ilçelerinde ise köy okullarında eğitime yarın ara verildiği belirtildi.Açıklamada, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Doğankent ve Güce ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de bir gün izinli sayılacakları kaydedildi. Artvin'de eğitime kar engeli Artvin'de yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonrası bu gece buzlanma riski bulunduğu aktarıldı.Buzlanma riski nedeniyle Artvin'de tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 15 Ocak Pazartesi günü, sadece taşımalı eğitim yapan öğrenciler için eğitime ara verildiği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240114/kar-kalinliginin-50-santimetreye-ulastigi-duzce-havadan-goruntulendi-1079632306.html

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kar, il, eğitim, hakkari, türkiye