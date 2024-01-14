https://sputniknews.com.tr/20240114/kar-kalinliginin-50-santimetreye-ulastigi-duzce-havadan-goruntulendi-1079632306.html

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Düzce havadan görüntülendi

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Düzce havadan görüntülendi

Düzce'de etkisini gösteren kar yağışı seyirlik manzaralar oluşturdu. 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T16:53+0300

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multimedya

kar yağışı

düzce

kar

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Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kaynaşlı ilçesindeki 1300 rakımlı Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.Yaylayı ziyaret edenler, güneşin de açmasıyla oluşan manzarada yürüyüş yaptı. Yağış, Samandere köyü, Kardüz Yaylası ve Güzeldere Tabiat Parkı'nda da etkili oldu.

düzce

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kar yağışı, düzce, kar, фото