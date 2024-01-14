Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Düzce havadan görüntülendi
16:53 14.01.2024 (güncellendi: 16:57 14.01.2024)
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Düzce'de etkisini gösteren kar yağışı seyirlik manzaralar oluşturdu.
Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kaynaşlı ilçesindeki 1300 rakımlı Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.
Yaylayı ziyaret edenler, güneşin de açmasıyla oluşan manzarada yürüyüş yaptı. Yağış, Samandere köyü, Kardüz Yaylası ve Güzeldere Tabiat Parkı'nda da etkili oldu.
© AA / Ömer ÜrerKar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Düzce havadan görüntülendi
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© AA / Ömer Ürer
Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Düzce havadan görüntülendi
© AA / Ömer ÜrerKar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Düzce havadan görüntülendi
2/8
© AA / Ömer Ürer
Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Düzce havadan görüntülendi
© AA / Ömer ÜrerKar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Düzce havadan görüntülendi
3/8
© AA / Ömer Ürer
Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Düzce havadan görüntülendi
© AA / Ömer ÜrerKar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Düzce havadan görüntülendi
4/8
© AA / Ömer Ürer
Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Düzce havadan görüntülendi
© AA / Ömer ÜrerKar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Düzce havadan görüntülendi
5/8
© AA / Ömer Ürer
Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Düzce havadan görüntülendi
© AA / Ömer ÜrerKar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Düzce havadan görüntülendi
6/8
© AA / Ömer Ürer
Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Düzce havadan görüntülendi
© AA / Ömer ÜrerKar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Düzce havadan görüntülendi
7/8
© AA / Ömer Ürer
Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Düzce havadan görüntülendi
© AA / Ömer ÜrerKar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Düzce havadan görüntülendi
8/8
© AA / Ömer Ürer
Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Düzce havadan görüntülendi