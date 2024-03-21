https://sputniknews.com.tr/20240321/yuzucu-aysu-turkoglu-yeni-zelandadaki-cook-bogazini-7-saat-21-dakikada-gecti-1081901829.html

Yüzücü Aysu Türkoğlu, Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı'nı 7 saat 21 dakikada geçti

Yüzücü Aysu Türkoğlu, Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı'nı 7 saat 21 dakikada geçti

Sputnik Türkiye

Açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı geçişini 7 saat 21 dakika 40 saniyede tamamladı. 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T09:37+0300

2024-03-21T09:37+0300

2024-03-21T09:37+0300

spor

aysu türkoğlu

yeni zelanda

boğaz

yüzücü

sporcu

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/15/1081901671_0:869:1134:1507_1920x0_80_0_0_94c76bb16be29f599770ebf230bc77b8.jpg

Türkoğlu, "Oceans Seven" parkurlarından biri olan Cook Boğazı geçişi için TSİ 09.00'da yaklaşık 13 derecelik suya girdi. Yeni Zelanda saatine göre akşam saatlerinde suya giren Türkoğlu, 27 kilometrelik zorlu parkuru karanlıkta geçmeyi başardı.Aysu Türkoğlu, parkuru 7 saat 21 dakika 40 saniyede tamamladı. Türkoğlu'nun ekibi sporcuyu botla takip etti. Botta köpekbalığı kovucu sistem de bulunuyordu.Geçişin ardından botla Türkoğlu'nu takip eden ekip üyeleri duygusal anlar yaşadı. Bitiş noktasından botla tekneye getirilen Aysu Türkoğlu, Türk bayrağı açarak sevincini sosyal medya hesabından kendisini canlı olarak takip eden sevenleriyle paylaştı.Yüzücü Türkoğlu ve teknedekilerin oldukça mutlu oldukları gözlendi.İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 30 Temmuz 2022'de 16 saat 28 dakikada yüzerek geçen en genç Türk olan Aysu Türkoğlu, yaklaşık 40 kilometrelik Kuzey Kanalı'nı da geçen yıl 9 Ağustos'ta 11 saat 48 dakika 19 saniyede yüzerek geçmiş ve bunu başaran "İlk Türk kadın ve en genç Türk sporcu" ünvanını almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231028/sahika-ercumen-cumhuriyetin-100-yili-icin-ozel-dalis-gerceklestirdi-1076822597.html

yeni zelanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aysu türkoğlu, yeni zelanda, boğaz, yüzücü, sporcu