Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılı için özel dalış gerçekleştirdi

© AA / Orhan ÇiçekŞahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Antalya'da gerçekleştirdiği dalışta Türk bayrağı açtı.
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© AA / Orhan Çiçek
Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Antalya'da gerçekleştirdiği dalışta Türk bayrağı açtı.
© AA / Orhan ÇiçekRekortmen sporcu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Konyaaltı sahilinde "Cumhuriyet'in 100. Yılında Açık Deniz Yüzme Yarışı"nın startını verdi.
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© AA / Orhan Çiçek
Rekortmen sporcu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Konyaaltı sahilinde "Cumhuriyet'in 100. Yılında Açık Deniz Yüzme Yarışı"nın startını verdi.
© AA / Orhan ÇiçekŞahika Ercümen, daha sonra Başkan Böcek ve beraberindekilerle Cumhuriyet'in 100. yılına özel gösteri dalışı için tekne ile denize açıldı.
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© AA / Orhan Çiçek
Şahika Ercümen, daha sonra Başkan Böcek ve beraberindekilerle Cumhuriyet'in 100. yılına özel gösteri dalışı için tekne ile denize açıldı.
© AA / Orhan ÇiçekDalışın ardından denizde Türk bayrağı da açan Ercümen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutladı.
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© AA / Orhan Çiçek
Dalışın ardından denizde Türk bayrağı da açan Ercümen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutladı.
© AA / Orhan ÇiçekMilli sporcu, Cumhuriyet'in 100. yılını Antalya'da dalışla kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
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© AA / Orhan Çiçek
Milli sporcu, Cumhuriyet'in 100. yılını Antalya'da dalışla kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
© AA / Orhan ÇiçekErcümen, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Hatay’da 17 Ekim’de 106 metreye dalarak dünya rekoru kırmıştı.
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© AA / Orhan Çiçek
Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Hatay’da 17 Ekim’de 106 metreye dalarak dünya rekoru kırmıştı.