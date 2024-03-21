https://sputniknews.com.tr/20240321/yerlikaya-duyurdu-3-ayri-organize-suc-orgutu-cokertildi-1081899861.html
Yerlikaya duyurdu: 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi
Yerlikaya duyurdu: 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; İstanbul, Muğla ve İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T08:15+0300
2024-03-21T08:15+0300
2024-03-21T08:15+0300
türkiye
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ali yerlikaya
operasyon
suç
suç duyurusu
organize suç
organize suç örgütü
suç kaydı
suç örgütü
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen Mahzen-16 operasyonlarında İstanbul'da Mahsun Özer'in (Ehli Keyif), Muğla'da Çetin Çağlayan'ın (Çetebeli), İzmir'de Harun Pehlivan'ın (Kardeşler) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 63 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240321/altini-olanlar-dikkat-piyasa-ile-kuyumcu-arasinda-tarihi-fark-1081899618.html
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son dakika, ali yerlikaya, operasyon, suç, suç duyurusu, organize suç, organize suç örgütü, suç kaydı, suç örgütü, organize suç çetesi
son dakika, ali yerlikaya, operasyon, suç, suç duyurusu, organize suç, organize suç örgütü, suç kaydı, suç örgütü, organize suç çetesi
Yerlikaya duyurdu: 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; İstanbul, Muğla ve İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen Mahzen-16 operasyonlarında İstanbul'da Mahsun Özer'in (Ehli Keyif), Muğla'da Çetin Çağlayan'ın (Çetebeli), İzmir'de Harun Pehlivan'ın (Kardeşler) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 63 şüphelinin yakalandığını bildirdi.