https://sputniknews.com.tr/20240321/yerlikaya-duyurdu-3-ayri-organize-suc-orgutu-cokertildi-1081899861.html

Yerlikaya duyurdu: 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi

Yerlikaya duyurdu: 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; İstanbul, Muğla ve İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. 21.03.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen Mahzen-16 operasyonlarında İstanbul'da Mahsun Özer'in (Ehli Keyif), Muğla'da Çetin Çağlayan'ın (Çetebeli), İzmir'de Harun Pehlivan'ın (Kardeşler) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 63 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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