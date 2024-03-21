Altını olanlar dikkat: Piyasa ile kuyumcu arasında tarihi fark

“Altın ithalatına kota getirilmesinden dolayı külçe altının dış piyasa ve iç piyasa satışı arasında 5 bin dolarlık bir fark oluştu. Şu anda bu talep devam ederse fark artabilir. Bir çözüm getirilirse ki önerimiz kısa bir süre için kotanın kaldırılmasıdır. Şu an altın ithalatına kota uygulanıyor. En düşük 25 kg, en yüksek ise 475 kg kota veriliyor. İthalat şu anda yeterli olmuyor. Özellikle ABD ve Avrupa’da gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının faiz indirimi sürecine gireceği bu ortamda altın fiyatı dış piyasada da yükselirken içeride şubat ayı enflasyonunun yüksek gelmesinden kaynaklı altın talebinde artış gözlemledik. Vatandaşların dövizle ilgili fazla bir beklentisi yok. Döviz talebi şu anda daha zayıf, bunun yerine vatandaşlar altın almayı tercih ediyor. Altın almak istediklerinde ise kuyumcuda altın olmamasından dolayı piyasa fiyatı ile kuyumcu arasında fark artıyor."