https://sputniknews.com.tr/20240321/ukrayna-kanadadan-15-milyar-dolarlik-yardim-aldigini-duyurdu-1081905851.html
Ukrayna, Kanada’dan 1.5 milyar dolarlık yardım aldığını duyurdu
Ukrayna, Kanada’dan 1.5 milyar dolarlık yardım aldığını duyurdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Kanada’dan aldıkları 1.5 milyar doları bütçe açığını finanse etmek için kullanacaklarını belirtti. 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T12:18+0300
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2024-03-21T12:18+0300
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bütçe açığı
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Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Telegram paylaşımında, “Ukrayna, Kanada’dan 2 milyar Kanada doları aldı, bu da 1,5 milyar dolara eşdeğer. Hükümetimize, bütçe açığını, özellikle de Ukraynalılara yönelik sosyal yardım programlarını finanse etmesine yardımcı olacak bir para” diye yazdı.Şmıgal dün AB-Ukrayna Ortaklık Konseyi toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Rusya’nın özel askeri harekatı başladığı günden bu yana Avrupa Birliği (AB) ve AB üyesi ülkelerden toplam 88 milyar euro yardım aldıklarını bildirmişti.Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 24 Şubat’ta, ülke yönetiminin bu yıl Ukrayna’ya 3.02 milyar Kanada doları (2.2 milyar dolar) tutarında ek mali ve askeri yardım paketi tahsis edeceğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240318/kanada-basbakani-trudeau-her-gun-isi-birakmayi-dusunuyorum-1081813210.html
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kanada, ukrayna, ukrayna ordusu, bütçe, bütçe açığı, kiev, denis şmıgal
kanada, ukrayna, ukrayna ordusu, bütçe, bütçe açığı, kiev, denis şmıgal
Ukrayna, Kanada’dan 1.5 milyar dolarlık yardım aldığını duyurdu
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Kanada’dan aldıkları 1.5 milyar doları bütçe açığını finanse etmek için kullanacaklarını belirtti.
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Telegram paylaşımında, “Ukrayna, Kanada’dan 2 milyar Kanada doları aldı, bu da 1,5 milyar dolara eşdeğer. Hükümetimize, bütçe açığını, özellikle de Ukraynalılara yönelik sosyal yardım programlarını finanse etmesine yardımcı olacak bir para” diye yazdı.
Şmıgal dün AB-Ukrayna Ortaklık Konseyi toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Rusya’nın özel askeri harekatı başladığı günden bu yana Avrupa Birliği (AB) ve AB üyesi ülkelerden toplam 88 milyar euro yardım aldıklarını bildirmişti.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 24 Şubat’ta, ülke yönetiminin bu yıl Ukrayna’ya 3.02 milyar Kanada doları (2.2 milyar dolar) tutarında ek mali ve askeri yardım paketi tahsis edeceğini duyurmuştu.