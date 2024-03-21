https://sputniknews.com.tr/20240321/ukrayna-kanadadan-15-milyar-dolarlik-yardim-aldigini-duyurdu-1081905851.html

Ukrayna, Kanada’dan 1.5 milyar dolarlık yardım aldığını duyurdu

Ukrayna, Kanada’dan 1.5 milyar dolarlık yardım aldığını duyurdu

Sputnik Türkiye

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Kanada’dan aldıkları 1.5 milyar doları bütçe açığını finanse etmek için kullanacaklarını belirtti. 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T12:18+0300

2024-03-21T12:18+0300

2024-03-21T12:18+0300

ukrayna krizi

kanada

ukrayna

ukrayna ordusu

bütçe

bütçe açığı

kiev

denis şmıgal

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/14/1080907618_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a244f648ab81d45167988c84c63e765a.jpg

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Telegram paylaşımında, “Ukrayna, Kanada’dan 2 milyar Kanada doları aldı, bu da 1,5 milyar dolara eşdeğer. Hükümetimize, bütçe açığını, özellikle de Ukraynalılara yönelik sosyal yardım programlarını finanse etmesine yardımcı olacak bir para” diye yazdı.Şmıgal dün AB-Ukrayna Ortaklık Konseyi toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Rusya’nın özel askeri harekatı başladığı günden bu yana Avrupa Birliği (AB) ve AB üyesi ülkelerden toplam 88 milyar euro yardım aldıklarını bildirmişti.Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 24 Şubat’ta, ülke yönetiminin bu yıl Ukrayna’ya 3.02 milyar Kanada doları (2.2 milyar dolar) tutarında ek mali ve askeri yardım paketi tahsis edeceğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240318/kanada-basbakani-trudeau-her-gun-isi-birakmayi-dusunuyorum-1081813210.html

kanada

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kanada, ukrayna, ukrayna ordusu, bütçe, bütçe açığı, kiev, denis şmıgal