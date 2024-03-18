https://sputniknews.com.tr/20240318/kanada-basbakani-trudeau-her-gun-isi-birakmayi-dusunuyorum-1081813210.html

Kanada Başbakanı Trudeau: Her gün işi bırakmayı düşünüyorum

Kanada Başbakanı Trudeau: Her gün işi bırakmayı düşünüyorum

Sputnik Türkiye

Son yıllarda popülerliği git gide azalan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Her gün bu çılgın işi bırakmayı düşünüyorum" dedi. 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T17:27+0300

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Yıllar geçtikte sakal uzatıp kendine farklı bir yaratan Kanada Başbakanı Trudeau, kişisel vaktinin hiç olmadığından yakınarak, "Her gün bu çılgın işi bırakmayı düşünüyorum, kendimden çok fazla şey veriyorum. Özellikle zaman zaman çok zor oluyor" dedi. Kanada'da popülerliği önceki yıllara göre düşen Başbakan, siyasi geleceğinin nereye gittiği konusunda kafada soru işareti bırakırken, verdiği röportajda 2025 seçimlerine aday olup olmadığı konusunda net bir açıklama yapmadı. Liberal Parti'de daha fazla kalması halinde partiye zarar vereceği düşünülen Trudeau'ya yönelik en çok tartışılan sorunların bazıları konut pahalılığı, temel ürünlerde fiyatların yükselmesi ve mülteci sorunları olarak öne çıkıyor.2015 yılından beri görev yapan lider, geçen sene eşi ile de ayrılmıştı. Kişisel sorunlar nedeniyle ilişkisinin bittiğini söyleyen Trudeau'nun üç de cocuğu bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230927/duma-baskani-justin-trudeau-istifa-etmeli-1075804801.html

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kanada, liberal parti (kanada), justin trudeau, başbakan, iş, çalışma, fazla çalışma, çalışma süresi