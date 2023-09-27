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https://sputniknews.com.tr/20230927/duma-baskani-justin-trudeau-istifa-etmeli-1075804801.html
Duma Başkanı Volodin: Justin Trudeau istifa etmeli
Duma Başkanı Volodin: Justin Trudeau istifa etmeli
Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Avam Kamarası Başkanı'nın arkasına saklanmak yerine istifa etmesi gerektiğini belirtti. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
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ss galiçya tümeni
kanada
ukrayna
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vladimir zelenskiy
rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin
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Duma Başkanı Volodin, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu ülke parlamentosunda yaşanan bir olayın ardından, konuyla ilgili bir açıklama yapan Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota'nın arkasına saklanmak yerine istifa etmeye çağırdı.Telegram kanalında yaptığı açıklamada Duma Başkanı, "Zelenskiy ve Trudeau, Kanada Avam Kamarası Başkanı'nın arkasına saklanarak Parlamento'da SS Galiçya Tümeni'nde görev yapmış bir Nazi suçlusunun ayakta alkışlandığı çirkin olaydan tamamen onu sorumlu tuttular" cümlelerine yer verdi.Volodin açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:Kanada Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota, dün eski Nazi askerinin yüceltilmesi skandalının ardından istifa ettiğini duyurmuştu.Kanada parlamentosunda 14. SS Waffen Grenadier Tümeni’nde görev almış 98 yaşındaki Yaroslav Hunk ayakta alkışlanmış, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Nazi askerini selamlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230927/irlandali-gazeteci-bir-ss-gonullusunun-kanada-parlamentosunda-alkislanmasi-tamamen-sacmalik-1075798156.html
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nazizm, ss galiçya tümeni, kanada, ukrayna, justin trudeau, vladimir zelenskiy, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin
nazizm, ss galiçya tümeni, kanada, ukrayna, justin trudeau, vladimir zelenskiy, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin

Duma Başkanı Volodin: Justin Trudeau istifa etmeli

16:38 27.09.2023 (güncellendi: 16:41 27.09.2023)
© Sputnik / Алексей Майшев / Multimedya arşivine gidinDuma
Duma - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Avam Kamarası Başkanı'nın arkasına saklanmak yerine istifa etmesi gerektiğini belirtti.
Duma Başkanı Volodin, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu ülke parlamentosunda yaşanan bir olayın ardından, konuyla ilgili bir açıklama yapan Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota'nın arkasına saklanmak yerine istifa etmeye çağırdı.
Telegram kanalında yaptığı açıklamada Duma Başkanı, "Zelenskiy ve Trudeau, Kanada Avam Kamarası Başkanı'nın arkasına saklanarak Parlamento'da SS Galiçya Tümeni'nde görev yapmış bir Nazi suçlusunun ayakta alkışlandığı çirkin olaydan tamamen onu sorumlu tuttular" cümlelerine yer verdi.
Volodin açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Korkan Zelenskiy sanki orada değilmiş gibi davranıyordu. Kanada başbakanı özür dilemeyi reddetti ve "biz yalnızca alkışladık" dedi. Trudeau istifa etmeli ve buna ek olarak Nazizme itibar iade edilmesi ve Nazizm propangası suçlarından sorumlu tutulmalıdır. Yahudi halkı için bir utanç kaynağı olan Zelenskiy de onunla birlikte istifa etmelidir."

Kanada Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota, dün eski Nazi askerinin yüceltilmesi skandalının ardından istifa ettiğini duyurmuştu.
Kanada parlamentosunda 14. SS Waffen Grenadier Tümeni’nde görev almış 98 yaşındaki Yaroslav Hunk ayakta alkışlanmış, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Nazi askerini selamlamıştı.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
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