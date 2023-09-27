Duma Başkanı Volodin: Justin Trudeau istifa etmeli

"Korkan Zelenskiy sanki orada değilmiş gibi davranıyordu. Kanada başbakanı özür dilemeyi reddetti ve "biz yalnızca alkışladık" dedi. Trudeau istifa etmeli ve buna ek olarak Nazizme itibar iade edilmesi ve Nazizm propangası suçlarından sorumlu tutulmalıdır. Yahudi halkı için bir utanç kaynağı olan Zelenskiy de onunla birlikte istifa etmelidir."