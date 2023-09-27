https://sputniknews.com.tr/20230927/irlandali-gazeteci-bir-ss-gonullusunun-kanada-parlamentosunda-alkislanmasi-tamamen-sacmalik-1075798156.html

İrlandalı gazeteci: Bir SS gönüllüsünün Kanada parlamentosunda alkışlanması tamamen saçmalık

İrlandalı gazeteci: Bir SS gönüllüsünün Kanada parlamentosunda alkışlanması tamamen saçmalık

İrlandalı gazeteci Chay Bowes, Kanada Parlamentosu'nda bir SS gönüllüsünün alkışlanmasını tamamen saçmalık olarak nitelendirdi. 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T11:24+0300

2023-09-27T11:24+0300

2023-09-27T11:24+0300

dünya

kanada

nazi

waffen ss

ukrayna

vladimir zelenskiy

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İrlandalı gazeteci Chay Bowes, sosyal paylaşım ağı X'te kaleme aldığı yazısında, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Ukraynalı bir Nazi gönüllüsünün parlamentoda onurlandırılmasıyla ilgili skandalı "Rus propagandası" olarak geçiştirmeye çalıştığını yazdı.Trudeau'nun Zelenskiy ile birlikte SS askerini ayakta alkışlayarak onurlandırmasının "Rus propagandası ve dezenformasyonu" olarak değerlendirildiğini belirten gazeteci açıklamasında, "Eğer bu saçmalık sizi uyandırmıyorsa, cehalet içinde kalmaya devam edin" sözlerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230926/kanada-avam-kamarasi-baskani-rota-istifa-etti-1075783835.html

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