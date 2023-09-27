https://sputniknews.com.tr/20230927/irlandali-gazeteci-bir-ss-gonullusunun-kanada-parlamentosunda-alkislanmasi-tamamen-sacmalik-1075798156.html
İrlandalı gazeteci: Bir SS gönüllüsünün Kanada parlamentosunda alkışlanması tamamen saçmalık
İrlandalı gazeteci: Bir SS gönüllüsünün Kanada parlamentosunda alkışlanması tamamen saçmalık
İrlandalı gazeteci Chay Bowes, Kanada Parlamentosu'nda bir SS gönüllüsünün alkışlanmasını tamamen saçmalık olarak nitelendirdi. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T11:24+0300
2023-09-27T11:24+0300
2023-09-27T11:24+0300
dünya
kanada
nazi
waffen ss
ukrayna
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İrlandalı gazeteci Chay Bowes, sosyal paylaşım ağı X'te kaleme aldığı yazısında, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Ukraynalı bir Nazi gönüllüsünün parlamentoda onurlandırılmasıyla ilgili skandalı "Rus propagandası" olarak geçiştirmeye çalıştığını yazdı.Trudeau'nun Zelenskiy ile birlikte SS askerini ayakta alkışlayarak onurlandırmasının "Rus propagandası ve dezenformasyonu" olarak değerlendirildiğini belirten gazeteci açıklamasında, "Eğer bu saçmalık sizi uyandırmıyorsa, cehalet içinde kalmaya devam edin" sözlerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230926/kanada-avam-kamarasi-baskani-rota-istifa-etti-1075783835.html
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kanada, nazi, waffen ss, ukrayna, vladimir zelenskiy
kanada, nazi, waffen ss, ukrayna, vladimir zelenskiy
İrlandalı gazeteci: Bir SS gönüllüsünün Kanada parlamentosunda alkışlanması tamamen saçmalık
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İrlandalı gazeteci Chay Bowes, Kanada Parlamentosu'nda bir SS gönüllüsünün alkışlanmasını tamamen saçmalık olarak nitelendirdi.
İrlandalı gazeteci Chay Bowes, sosyal paylaşım ağı X'te kaleme aldığı yazısında, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Ukraynalı bir Nazi gönüllüsünün parlamentoda onurlandırılmasıyla ilgili skandalı "Rus propagandası" olarak geçiştirmeye çalıştığını yazdı.
Trudeau'nun Zelenskiy ile birlikte SS askerini ayakta alkışlayarak onurlandırmasının "Rus propagandası ve dezenformasyonu" olarak değerlendirildiğini belirten gazeteci açıklamasında, "Eğer bu saçmalık sizi uyandırmıyorsa, cehalet içinde kalmaya devam edin" sözlerine yer verdi.