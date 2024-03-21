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Türkiye'de Şubat ayında en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu
Türkiye'de Şubat ayında en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye ikinci el çevrim içi araç pazarından derlenen verilere göre geçen ay en çok tercih edilen marka Volkswagen oldu. Model bazında ise binekte en çok Egea... 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T12:29+0300
2024-03-21T12:29+0300
türkiye
otomobil
ikinci el otomobil
volkswagen (vw)
fiat
renault
mercedes-benz
bmw
peugeot
opel
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Indicata'nın ikinci el çevrimiçi pazar raporundan derlenen verilere göre, Şubat ayında çevrimiçi mecralarda 363 bin 1 kurumsal ilan yayımlandığı tespit edildi.Söz konusu bu ilanlardan 170 bin 457 adedinin satıldığı tespit edilirken geçen sene aynı döneme göre ilan adetlerinde yüzde 4, satış adetlerinde yüzde 35 artış gözlendi.En çok satılan 10 markaİkinci el çevrim içi pazarda geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markası binek ve hafif ticari olarak 21 bin 857 satış ile Volkswagen olurken bu neticeye göre Fiat, uzun bir aradan sonra zirveyi Volkswagen'e kaptırdı.Satış sıralamasında yer alan diğer araçlar ise şöyle oldu:Geçen ay ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 170 bin 457 adet aracın yüzde 75.7'sini tabloda yer alan 10 araç markası oluşturdu.Egea zirveyi bırakmıyorİkinci el çevrim içi binek otomobil pazarında geçen ay 139 bin 46 binek otomobil satışı gerçekleşirken Fiat'ın Egea modelinin 7 bin 374 adetle Ocak ayında olduğu gibi Şubat'ta da en çok tercih edilen otomobil modeli oldu.Egea'yı, 6 bin 319 ile Clio, 6 bin 106 satışla Passat, 5 bin 959 ile Megane, 4 bin 429 ile Focus, 4 bin 321 satışla Corolla, 3 bin 720 satışla Astra, 3 bin 313 ile BMW 3 Serisi, 3 bin 221 ile Polo ve 3 bin 54 satışla BMW 5 Serisi takip etti.Söz konusu 10 modelin, toplam binek satışlarının yüzde 34'ünü oluşturduğu aktarıldı.Ticaride Ford Tourneo Courier ilk sıradaÇevrim içi pazarda geçen ay 31 bin 411 hafif ticari araç satışı gerçekleşirken Ford Tourneo Courier 19 adet fazla satış gerçekleştirerek 3 bin 907 ile Fiat Doblo'yu geçti. Bu sayıya göre Tourneo, Şubat ayının en çok tercih edilen modeli oldu.Fiat Doblo 3 bin 888 ile ikinci, Fiat Fiorino da 3 bin 424 satışla üçüncü sırada yer aldı.Bu modelleri, 2 bin 471 satışla Ford Transit, bin 976 ile VW Cady, bin 923 satışla Ford Tourneo Connect, bin 432 ile VW Transporter, bin 312 ile Renault Kangoo, bin 28 ile Citroen Berlingo ve bin 24 adetle de Peugeot Partner izledi.Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 71'ini oluşturdu.
https://sputniknews.com.tr/20240319/en-hizli-satilan-otomobil-belli-oldu-yukselis-trendi-icin-tarih-verildi-1081827399.html
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en çok satan arabalar, türkiye'de en çok satılan araba, türkiye'de en çok satılan araba markası, ikinci el araba piyasası, 2. el araba modelleri ve fiyatları, türkiye'de en çok satılan otomobil markaları
en çok satan arabalar, türkiye'de en çok satılan araba, türkiye'de en çok satılan araba markası, ikinci el araba piyasası, 2. el araba modelleri ve fiyatları, türkiye'de en çok satılan otomobil markaları

Türkiye'de Şubat ayında en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu

12:29 21.03.2024
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2024
© AA
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Türkiye ikinci el çevrim içi araç pazarından derlenen verilere göre geçen ay en çok tercih edilen marka Volkswagen oldu. Model bazında ise binekte en çok Egea, hafif ticaride ise Tourneo Courier tercih olarak öne çıktı.
Indicata'nın ikinci el çevrimiçi pazar raporundan derlenen verilere göre, Şubat ayında çevrimiçi mecralarda 363 bin 1 kurumsal ilan yayımlandığı tespit edildi.
Söz konusu bu ilanlardan 170 bin 457 adedinin satıldığı tespit edilirken geçen sene aynı döneme göre ilan adetlerinde yüzde 4, satış adetlerinde yüzde 35 artış gözlendi.

En çok satılan 10 marka

İkinci el çevrim içi pazarda geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markası binek ve hafif ticari olarak 21 bin 857 satış ile Volkswagen olurken bu neticeye göre Fiat, uzun bir aradan sonra zirveyi Volkswagen'e kaptırdı.
Satış sıralamasında yer alan diğer araçlar ise şöyle oldu:
Şubat ayında çok satılan ikinci el araçlar

Marka

Satılan araç sayısı

Volkswagen

21 bin 857

Renault

20 bin 309

Fiat

19 bin 552

Ford

17 bin 239

BMW

9 bin 499

Opel

9 bin 153

Peugeot

8 bin 470

Hyundai

8 bin 192

Mercedes-Benz

8 bin 174

Toyota

6 bin 646

Geçen ay ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 170 bin 457 adet aracın yüzde 75.7'sini tabloda yer alan 10 araç markası oluşturdu.

Egea zirveyi bırakmıyor

İkinci el çevrim içi binek otomobil pazarında geçen ay 139 bin 46 binek otomobil satışı gerçekleşirken Fiat'ın Egea modelinin 7 bin 374 adetle Ocak ayında olduğu gibi Şubat'ta da en çok tercih edilen otomobil modeli oldu.
Egea'yı, 6 bin 319 ile Clio, 6 bin 106 satışla Passat, 5 bin 959 ile Megane, 4 bin 429 ile Focus, 4 bin 321 satışla Corolla, 3 bin 720 satışla Astra, 3 bin 313 ile BMW 3 Serisi, 3 bin 221 ile Polo ve 3 bin 54 satışla BMW 5 Serisi takip etti.
Söz konusu 10 modelin, toplam binek satışlarının yüzde 34'ünü oluşturduğu aktarıldı.

Ticaride Ford Tourneo Courier ilk sırada

Çevrim içi pazarda geçen ay 31 bin 411 hafif ticari araç satışı gerçekleşirken Ford Tourneo Courier 19 adet fazla satış gerçekleştirerek 3 bin 907 ile Fiat Doblo'yu geçti. Bu sayıya göre Tourneo, Şubat ayının en çok tercih edilen modeli oldu.
Fiat Doblo 3 bin 888 ile ikinci, Fiat Fiorino da 3 bin 424 satışla üçüncü sırada yer aldı.
Bu modelleri, 2 bin 471 satışla Ford Transit, bin 976 ile VW Cady, bin 923 satışla Ford Tourneo Connect, bin 432 ile VW Transporter, bin 312 ile Renault Kangoo, bin 28 ile Citroen Berlingo ve bin 24 adetle de Peugeot Partner izledi.
Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 71'ini oluşturdu.
araç, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
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