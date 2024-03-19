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En hızlı satılan otomobil belli oldu: Yükseliş trendi için tarih verildi
En hızlı satılan otomobil belli oldu: Yükseliş trendi için tarih verildi
Sputnik Türkiye
Türkiye'de uzun bir süredir durgun seyreden otomobil piyasasında hareketlenme belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Özellikle ikinci el ilan sitelerinde, şubat... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T10:05+0300
2024-03-19T10:05+0300
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İkinci el otomobil piyasasında satış sürelerinin ortalama 60 gün olduğu bilinirken, bu sürenin şubat ayında 45 güne kadar indiği gözlemlendi. Bu durum, piyasadaki hareketlenmenin işaretleri olarak değerlendiriliyor.Özellikle bazı otomobil markaları, hızlı satışlarla öne çıktı. Hangi markaların daha fazla talep gördüğü ve en çok tercih edilen modeller detaylı olarak incelendi. Bu gelişmeler, otomobil sektöründeki yeni trendleri ve tüketici tercihlerindeki değişimleri yansıtıyor.Verilere göre şubat ayında geçen yılın aynı dönemin göre ilan adetlerinde yüzde 4, satış adetlerinde yüzde 35 artış gözlendi. Öte yandan en hızlı satılan otomobil markaları da belli oldu.Konuyla ilgili merak edilenleri anlatan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı: Uzmnaından yükseliş trendi için tarih Daha önce yaklaşık 60 gün olan ortalama satış hızı ise 45 güne düşerek bu anlamda da olumlu veriler başlamış durumda" diyen Ertemel sözlerine Milliyet'e verdiği röportajına, "Bu veriler beklenen yükseliş trendinin ilk emareleri olarak yorumlanabilir. Elbette her yıl olduğu gibi bayram öncesi dönemlerde artan talep bu verilerin pozitife dönmesindeki ana faktörler arasında. Özetle satış adetlerinde yükseliş trendinin başlangıç dönemine girilerek mart ayında da pozitif verilerin artarak devam edeceği, beklenen seviyeye ise yaz aylarına doğru ulaşılacağını söyleyebiliriz" şeklinde devam etti.En hızlı satan otomobillerYakıt türüne göre en çok tervih edilen otomobillerOtomobil piyasasında fiyatlar ne durumda?'Piyasalar ikici ele kayacak'
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ikinci el otomobil, ikinci el araç
En hızlı satılan otomobil belli oldu: Yükseliş trendi için tarih verildi
10:05 19.03.2024 (güncellendi: 10:06 19.03.2024)
Türkiye'de uzun bir süredir durgun seyreden otomobil piyasasında hareketlenme belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Özellikle ikinci el ilan sitelerinde, şubat ayında dikkat çeken değişimler gözlendi. Satış sürelerinde önemli bir kısalma yaşanırken, en hızlı satılan otomobil markaları da belli oldu.
İkinci el otomobil piyasasında satış sürelerinin ortalama 60 gün olduğu bilinirken, bu sürenin şubat ayında 45 güne kadar indiği gözlemlendi. Bu durum, piyasadaki hareketlenmenin işaretleri olarak değerlendiriliyor.
Özellikle bazı otomobil markaları, hızlı satışlarla öne çıktı. Hangi markaların daha fazla talep gördüğü ve en çok tercih edilen modeller detaylı olarak incelendi. Bu gelişmeler, otomobil sektöründeki yeni trendleri ve tüketici tercihlerindeki değişimleri yansıtıyor.
Verilere göre şubat ayında geçen yılın aynı dönemin göre ilan adetlerinde yüzde 4, satış adetlerinde yüzde 35 artış gözlendi. Öte yandan en hızlı satılan otomobil markaları da belli oldu.
Konuyla ilgili merak edilenleri anlatan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı:
“İkinci el piyasasına dair beklentilerimizde satış adetlerindeki hareketlenmenin yaklaşan yaz aylarına doğru başlayacağını öngörmekteydik. Piyasamız henüz istenen seviyeye ulaşmamış olmasına rağmen, bu doğrultuda ilk başlangıç şubat ayında yaşandı. Elimizdeki verilere göre şubat ayı çevrim içi ilan sitelerinde araç satışları bir önceki yıla oranla yüzde 35 artış gösterdi. Yine aynı dönemde bir önceki aya oranla satış adetlerinde bir miktar artış söz konusu."
Uzmnaından yükseliş trendi için tarih
Daha önce yaklaşık 60 gün olan ortalama satış hızı ise 45 güne düşerek bu anlamda da olumlu veriler başlamış durumda" diyen Ertemel sözlerine Milliyet'e verdiği röportajına, "Bu veriler beklenen yükseliş trendinin ilk emareleri olarak yorumlanabilir. Elbette her yıl olduğu gibi bayram öncesi dönemlerde artan talep bu verilerin pozitife dönmesindeki ana faktörler arasında. Özetle satış adetlerinde yükseliş trendinin başlangıç dönemine girilerek mart ayında da pozitif verilerin artarak devam edeceği, beklenen seviyeye ise yaz aylarına doğru ulaşılacağını söyleyebiliriz" şeklinde devam etti.
En hızlı satan otomobiller
"Şubat ayında verilere göre en hızlı satılan otomobil ortalama 37 gün ile Renault Clio oldu. Fiat Egea, Renault Megane ve Toyota Corolla gibi araçlar da çok satılan otomobiller arasında yer alıyor. Bu markaların yerli üretim olması ve bu sebeple sunduğu fiyat avantajı, ürün gamının geniş olması ile beraber pazarı oluşturan müşteri profilinin çoğunluğuna hitap etmesi sebebiyle gerek sıfır gerekse ikinci el otomobil piyasa verilerinde en çok satılan araçlar arasında ön plana çıkıyor. Önümüzdeki süreçte rekabetçi anlayışı ve iddialı modelleriyle dünya piyasasındaki etkisini artıran Çin menşeli markalar da bu tablonun üst sıralarında yer alabilir."
Yakıt türüne göre en çok tervih edilen otomobiller
"Şubat ayı verilerinde dizel otomobiller en çok tercih edilen araçlar arasında ilk sırayı alsa da uzun dönem verilerinde benzinli araçların da yüksek oranda tercih edildiğini görüyoruz. Geçmiş yıllarda yakıt maliyetlerinin daha ekonomik bulunması sebebiyle özellikle dizel modeller sıkça tercih ediliyor, Türkiye pazarında ağırlıklı olarak dizel araçlar satışa sunuluyordu. Bu sebeple ülkemizde bulunan özellikle 2000 model sonrası ikinci el otomobillerin pek çoğu dizel araçlardan oluşuyor. Ancak emisyon azaltımı sebebiyle markaların dizel üretimini asgariye indirmesi, son yıllarda elektrikli araçların hızla hayatımıza entegre olması ve benzinli-dizel yakıt ve bakım maliyetlerindeki farkın ortadan kalkması sebebiyle bu tablo her geçen yıl değişmeye devam ediyor."
Otomobil piyasasında fiyatlar ne durumda?
"Yeni yıl ile birlikte artan sıfır otomobil fiyatları ikinci el fiyatlarını da etkiledi. Ocak-mart arası dönemde ikinci el otomobil etiket fiyatlarında yüzde 2 ile 3 oranında artış gözlemliyoruz. Etiket fiyatlarında artış gözlemlenmesine rağmen, satış fiyatlarında ise artış oranı yüzde 1 civarında olduğundan, yatay seyrine devam ettiğini söylemek mümkün."
'Piyasalar ikici ele kayacak'
"Sıfır otomobil fiyatlarının düşmesiyle beraber sunulan finansman kampanyaları kullanıcı tercihini sıfır otomobile çekmişti. Ancak yeni yıl itibarıyla yükselen sıfır fiyatları ve pek çoğu sonlanan finansman kampanyalarının ardından sıfır km cazibesi yerini ikinci el otomobile bırakıyor. Özellikle artan sıfır fiyatlarına karşı halen sabit kalan ikinci el fiyatları avantaj sunduğundan, tüketici tercihinin yaz ayları itibarıyla tekrar ikinci el otomobile kayacağı ve 2024 yılı ikinci yarısının otomotivde ikinci el dönemi olacağı kanaatindeyiz. Bu süreç içerisinde fiyatları belirleyen döviz kuru gibi ana faktörlerde değişim yaşanmasa dahi artacak talebe istinaden ikinci el otomobil fiyatlarında artış görülebilir. Süreç değerlendirildiğinde otomobil almayı düşünen vatandaşlarımızın bütçe ve ihtiyaçlarına göre mevcut fiyatları değerlendirmeleri avantajlı olacaktır.”