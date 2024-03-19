https://sputniknews.com.tr/20240319/en-hizli-satilan-otomobil-belli-oldu-yukselis-trendi-icin-tarih-verildi-1081827399.html

En hızlı satılan otomobil belli oldu: Yükseliş trendi için tarih verildi

En hızlı satılan otomobil belli oldu: Yükseliş trendi için tarih verildi

Sputnik Türkiye

Türkiye'de uzun bir süredir durgun seyreden otomobil piyasasında hareketlenme belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Özellikle ikinci el ilan sitelerinde, şubat... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T10:05+0300

2024-03-19T10:05+0300

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İkinci el otomobil piyasasında satış sürelerinin ortalama 60 gün olduğu bilinirken, bu sürenin şubat ayında 45 güne kadar indiği gözlemlendi. Bu durum, piyasadaki hareketlenmenin işaretleri olarak değerlendiriliyor.Özellikle bazı otomobil markaları, hızlı satışlarla öne çıktı. Hangi markaların daha fazla talep gördüğü ve en çok tercih edilen modeller detaylı olarak incelendi. Bu gelişmeler, otomobil sektöründeki yeni trendleri ve tüketici tercihlerindeki değişimleri yansıtıyor.Verilere göre şubat ayında geçen yılın aynı dönemin göre ilan adetlerinde yüzde 4, satış adetlerinde yüzde 35 artış gözlendi. Öte yandan en hızlı satılan otomobil markaları da belli oldu.Konuyla ilgili merak edilenleri anlatan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı: Uzmnaından yükseliş trendi için tarih Daha önce yaklaşık 60 gün olan ortalama satış hızı ise 45 güne düşerek bu anlamda da olumlu veriler başlamış durumda" diyen Ertemel sözlerine Milliyet'e verdiği röportajına, "Bu veriler beklenen yükseliş trendinin ilk emareleri olarak yorumlanabilir. Elbette her yıl olduğu gibi bayram öncesi dönemlerde artan talep bu verilerin pozitife dönmesindeki ana faktörler arasında. Özetle satış adetlerinde yükseliş trendinin başlangıç dönemine girilerek mart ayında da pozitif verilerin artarak devam edeceği, beklenen seviyeye ise yaz aylarına doğru ulaşılacağını söyleyebiliriz" şeklinde devam etti.En hızlı satan otomobillerYakıt türüne göre en çok tervih edilen otomobillerOtomobil piyasasında fiyatlar ne durumda?'Piyasalar ikici ele kayacak'

https://sputniknews.com.tr/20240319/akaryakita-bir-kez-daha-cifte-zam-geliyor--1081825765.html

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ikinci el otomobil, ikinci el araç