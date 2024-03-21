https://sputniknews.com.tr/20240321/ticaret-bakani-bolat-cari-islemler-acigimizin-32-milyar-dolar-civarina-dustugunu-gorecegiz-1081930454.html

Ticaret Bakanı Bolat: Cari işlemler açığımızın 32 milyar dolar civarına düştüğünü göreceğiz

Ticaret Bakanı Bolat: Cari işlemler açığımızın 32 milyar dolar civarına düştüğünü göreceğiz

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Şubat rakamları açıklandığında cari işlemler açığımızın 32 milyar dolar civarına düştüğünü hep birlikte göreceğiz” dedi. 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T22:27+0300

2024-03-21T22:27+0300

2024-03-21T22:27+0300

ömer bolat

türkiye

cari açık

31 mart yerel seçimleri

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Ticaret Bakanı Bolat, Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen MÜSİAD’ın Ankara Geleneksel İftar Programı’na katıldı. Burada yaptığı konuşmada son yıllardaki ekonomik gelişmeler hakkında bilgi veren Bakan Bolat, Türkiye’nin son 4 yılda jeopolitik sıkıntılar, sağlık krizleri ve ekonomik sıkıntılar yaşamasına rağmen ekonomisini büyütmeyi başardığını söyledi. Bolat, 2002’de 238 milyar dolar olarak devraldıkları milli geliri 2023 yılında Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları geçtiğine dikkati çekti. Ömer Bolat, 2023 yılının Mayıs ayında 60 milyar dolar olan cari açığın, bu yılının ocak ayında 37 buçuk milyar dolara düştüğünü sözlerine ekledi. Bolat, Şubat ayı rakamları açıklandığında cari işlemler açığının 32 milyar dolar seviyesinde düşeceğini kaydetti. Bakan Bolat 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere 9 gün kaldığını hatırlatarak, “31 Mart'ta aziz milletimiz vicdani kanaatini ortaya koyup, kararını verecek ve inşallah şehirlerimizi yönetecek başkanlar ve belediye meclis üyelikleri seçilmiş olacak. Ankara'da Ankara'nın Türkiye'nin bu hızlı gelişme ve büyümesine paralel olarak yeni ve Ankara'yı dünya başkenti yapabilecek projelerle donatacak ulaştırmadan trafiğin çözümüne, emeklilerden, öğrencilerden, ev kadınlarına sosyal hizmetlerden, kültür sanat hizmetlerine, gençliğe hizmetlerden spor hizmetlerine varıncaya kadar çok büyük projelerle iddiasını ortaya koyan değerli başkan adayımız Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Başkan adayı Turgut Altınok'la, Ankara'nın da inşallah bu dönemde altın bir dönem yaşayacağını ümit ediyoruz ve sizlere güveniyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240321/bakan-bak-bize-calisan-adam-lazim-1081929505.html

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ömer bolat, cari açık, 31 mart yerel seçimleri