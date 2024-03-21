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Bakan Bak: Bize çalışan adam lazım
Bakan Bak: Bize çalışan adam lazım
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye'nin dört bir yanında eserleri olan AK Parti var. Bize çalışan adam lazım, tatildeki adam lazım değil" dedi. 21.03.2024, Sputnik Türkiye
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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'nin Pazar ilçesinde AK Parti tarafından düzenlenen iftarda, Pazar Belediye Başkan adayı Ekrem Kılınç'la kardeşçe çalıştığını belirttiği mevcut Pazar Belediye Başkanı Ahmet Basa'ya teşekkür etti.'Bize çalışan adam lazım, tatildeki adam lazım değil'Bakan Bak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iki gün önce Pazar'da miting düzenlediğini anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:Türkiye'nin her bölgesinde kentsel dönüşüm projeleri olduğunu vurgulayan Bak, "Çalışmaları Pazar'da da başlattık. TOKİ ile projelerini hazırladık ve inşallah yolumuza devam edeceğiz. Yine önemli projeleri destekleyerek hayata geçireceğiz. Sonuna kadar AK Parti'de Recep Tayyip Erdoğan ile birlikteyiz. Hizmet bizim işimiz, eser bizim işimiz, gerçek belediyecilik bizim işimiz" diye konuştu.Bak, konuşmasını, "Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Dünya sana düşman olsa da Pazar senden yanadır, Rize senden yanadır, İstanbul senden yanadır, Türkiye senden yanadır. Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan" sözleriyle tamamladı.
https://sputniknews.com.tr/20240320/bakan-bak-turkiye-son-22-yilda-spor-devrimi-yasamaktadir-1081859221.html
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osman aşkın bak, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, recep tayyip erdoğan, ak parti
osman aşkın bak, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, recep tayyip erdoğan, ak parti

Bakan Bak: Bize çalışan adam lazım

21:41 21.03.2024
© İHA / HASAN FEHMİ DEMİRGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2024
© İHA / HASAN FEHMİ DEMİR
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye'nin dört bir yanında eserleri olan AK Parti var. Bize çalışan adam lazım, tatildeki adam lazım değil" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'nin Pazar ilçesinde AK Parti tarafından düzenlenen iftarda, Pazar Belediye Başkan adayı Ekrem Kılınç'la kardeşçe çalıştığını belirttiği mevcut Pazar Belediye Başkanı Ahmet Basa'ya teşekkür etti.

'Bize çalışan adam lazım, tatildeki adam lazım değil'

Bakan Bak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iki gün önce Pazar'da miting düzenlediğini anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:
"Onlara gerek yok, biz buradayız. AK Parti var, Recep Tayyip Erdoğan var, millet var. Kim ne derse desin, video çekenler önce İstanbul'a baksın. İstanbul'da ne yaptın sen buralara söz söylüyorsun. İstanbul'a ne eserler kazandırdın? Türkiye'nin dört bir yanında eserleri olan AK Parti var. Bize çalışan adam lazım, tatildeki adam lazım değil. İstanbul'da Murat Kurum diyoruz, Pazar'da Ekrem reis diyoruz, Rize'de Rahmi Metin diyoruz."
Türkiye'nin her bölgesinde kentsel dönüşüm projeleri olduğunu vurgulayan Bak, "Çalışmaları Pazar'da da başlattık. TOKİ ile projelerini hazırladık ve inşallah yolumuza devam edeceğiz. Yine önemli projeleri destekleyerek hayata geçireceğiz. Sonuna kadar AK Parti'de Recep Tayyip Erdoğan ile birlikteyiz. Hizmet bizim işimiz, eser bizim işimiz, gerçek belediyecilik bizim işimiz" diye konuştu.
Bak, konuşmasını, "Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Dünya sana düşman olsa da Pazar senden yanadır, Rize senden yanadır, İstanbul senden yanadır, Türkiye senden yanadır. Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan" sözleriyle tamamladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin spor tesislerinde devrim yapan bir ülke olduğunu belirterek 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlandıklarını söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
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