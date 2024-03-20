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https://sputniknews.com.tr/20240320/bakan-bak-turkiye-son-22-yilda-spor-devrimi-yasamaktadir-1081859221.html
Bakan Bak: Türkiye son 22 yılda spor devrimi yaşamaktadır
Bakan Bak: Türkiye son 22 yılda spor devrimi yaşamaktadır
Sputnik Türkiye
Stat ve gençlik merkezi açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Türkiye son 22 yılda spor devrimi yaşamaktadır. Türkiye spor ülkesi olma... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T00:59+0300
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spor
türkiye
gençlik ve spor bakanlığı
osman aşkın bak
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Esenyurt ve Gaziosmanpaşa'da stat ile gençlik merkezi açılışına katıldı.Gençlik merkezlerinin öneminin altını çizen Osman Aşkın Bak, "Gençlik merkezlerinde kültürden sanata pek çok konuda eğitimler veriliyor. Sınavlara hazırlanılıyor. Çocuklarımızı gençlik merkezlerimize getirin. Onlara kişisel beceriler kazandırıyoruz. Milli teknoloji hamlesi sayesinde Türkiye uzay çağına ilerliyor. Sporu tabana yayıyoruz. Bakanlık olarak her yerdeyiz" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin son 22 yılda spor devrimi gerçekleştirdiğini belirten Bakan Bak, "Bu devrim çerçevesinde her yerde binlerce spor tesisi yapıyoruz ve buna devam edeceğiz. Türkiye'de çok önemli organizasyonlar gerçekleştiriliyor. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile organize edeceğiz. Spor ülkesi olma yolundayız. SİHA'sını, İHA'sını ve KAAN'ını yapan, kimseye muhtaç olmayan, genç sporcu ve bilim adamlarımızla güçlü bir Türkiye geliyor" diye konuştu.Uyuşturucuyla ve bağımlılıkla mücadeleye çok önem verdiklerine vurgu yapan Bak, spor tesisleri sayesinde çocukları kötü alışkanlarından uzak tutmayı hedeflediklerini kaydetti.Osman Aşkın Bak, yetenek taraması sayesinde 4,5 milyon çocuğu spora yönlendirdiklerini ve "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle de 10 milyon kişiye yüzme öğrettiklerini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240316/genclik-ve-spor-bakani-bak-biz-baskalari-gibi-degiliz-tatilde-gezmeyiz-tatil-bilmeyiz-1081760163.html
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türkiye, gençlik ve spor bakanlığı, osman aşkın bak
türkiye, gençlik ve spor bakanlığı, osman aşkın bak

Bakan Bak: Türkiye son 22 yılda spor devrimi yaşamaktadır

00:59 20.03.2024
© İHA / HÜSEYİN ÇANLIGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin spor tesislerinde devrim yapan bir ülke olduğunu belirterek 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlandıklarını söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin spor tesislerinde devrim yapan bir ülke olduğunu belirterek 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlandıklarını söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© İHA / HÜSEYİN ÇANLI
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Stat ve gençlik merkezi açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Türkiye son 22 yılda spor devrimi yaşamaktadır. Türkiye spor ülkesi olma yolunda” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Esenyurt ve Gaziosmanpaşa'da stat ile gençlik merkezi açılışına katıldı.
Gençlik merkezlerinin öneminin altını çizen Osman Aşkın Bak, "Gençlik merkezlerinde kültürden sanata pek çok konuda eğitimler veriliyor. Sınavlara hazırlanılıyor. Çocuklarımızı gençlik merkezlerimize getirin. Onlara kişisel beceriler kazandırıyoruz. Milli teknoloji hamlesi sayesinde Türkiye uzay çağına ilerliyor. Sporu tabana yayıyoruz. Bakanlık olarak her yerdeyiz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin son 22 yılda spor devrimi gerçekleştirdiğini belirten Bakan Bak, "Bu devrim çerçevesinde her yerde binlerce spor tesisi yapıyoruz ve buna devam edeceğiz. Türkiye'de çok önemli organizasyonlar gerçekleştiriliyor. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile organize edeceğiz. Spor ülkesi olma yolundayız. SİHA'sını, İHA'sını ve KAAN'ını yapan, kimseye muhtaç olmayan, genç sporcu ve bilim adamlarımızla güçlü bir Türkiye geliyor" diye konuştu.
Uyuşturucuyla ve bağımlılıkla mücadeleye çok önem verdiklerine vurgu yapan Bak, spor tesisleri sayesinde çocukları kötü alışkanlarından uzak tutmayı hedeflediklerini kaydetti.
Osman Aşkın Bak, yetenek taraması sayesinde 4,5 milyon çocuğu spora yönlendirdiklerini ve "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle de 10 milyon kişiye yüzme öğrettiklerini belirtti.
Osman Aşkın Bak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2024
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Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Biz başkaları gibi değiliz, tatilde gezmeyiz, tatil bilmeyiz
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