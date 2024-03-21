https://sputniknews.com.tr/20240321/teoman-artik-hayatimda-hicbir-kadin-olmayacak-1081903607.html
Teoman: Artık hayatımda hiçbir kadın olmayacak
Teoman: Artık hayatımda hiçbir kadın olmayacak
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Teoman, basın mensuplarına özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Artık hayatımda kimseyi göremezsiniz. Evlendim, çocuğumu yaptım. Artık... 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T12:24+0300
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Şişli'nin Nişantaşı semtinde görüntülenen Teoman, basın mensuplarıyla karşılaşarak, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yaşantısına dair paylaştığı sözlerle gündem olan Teoman, çalışma hayatıyla ilgili yorumda bulunarak, ''Şunu anladım. Çalışmak manasız geliyor. Çalışmayınca da insan çok sıkılıyor. Arasını bulmak lâzım. Ben de çok uzun yıllar çalıştım. Bundan sonra maksimum konser hedeflemiyorum. Ayda 4 - 5 konser vereceğim. Hayatımı yaşamak istiyorum. Hayatı sadece işten ibaret olarak görmüyorum. Artık böyle çalışacağım." dediği öğrenildi.Emeklilikle ilgili düşüncelerine ise, “Ben, emeklilik sonrası sahil kasabalarına yerleşen ünlülere benzemiyorum. Tam emekli olmayacağım. Kasabaya yerleşmek bana hiç uygun değil. Mizaç, bu tarz şeylerde önemli. Ortalıklarda dolaşmayı, kafelere gitmeyi seviyorum. Doğa, beni açmıyor." yorumunda bulundu. Gençlerin yaşam tarzına da değinen Teoman şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20240102/teoman-2024-planlarini-acikladi-az-calisacagim-spor-yapacagim-bol-bol-eglenecegim-1079259171.html
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teoman, magazin, şarkıcı, nişantaşı, müzik, kadın
teoman, magazin, şarkıcı, nişantaşı, müzik, kadın
Teoman: Artık hayatımda hiçbir kadın olmayacak
12:24 21.03.2024 (güncellendi: 12:25 21.03.2024)
Şarkıcı Teoman, basın mensuplarına özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Artık hayatımda kimseyi göremezsiniz. Evlendim, çocuğumu yaptım. Artık bekarım. 80 yaşında evleneceğim zaten. O zamana kadar gençliğimi yaşamak istiyorum. Ondan sonra evlenirim." ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Şişli'nin Nişantaşı semtinde görüntülenen Teoman, basın mensuplarıyla karşılaşarak, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Yaşantısına dair paylaştığı sözlerle gündem olan Teoman, çalışma hayatıyla ilgili yorumda bulunarak, ''Şunu anladım. Çalışmak manasız geliyor. Çalışmayınca da insan çok sıkılıyor. Arasını bulmak lâzım. Ben de çok uzun yıllar çalıştım. Bundan sonra maksimum konser hedeflemiyorum. Ayda 4 - 5 konser vereceğim. Hayatımı yaşamak istiyorum. Hayatı sadece işten ibaret olarak görmüyorum. Artık böyle çalışacağım." dediği öğrenildi.
Emeklilikle ilgili düşüncelerine ise, “Ben, emeklilik sonrası sahil kasabalarına yerleşen ünlülere benzemiyorum. Tam emekli olmayacağım. Kasabaya yerleşmek bana hiç uygun değil. Mizaç, bu tarz şeylerde önemli. Ortalıklarda dolaşmayı, kafelere gitmeyi seviyorum. Doğa, beni açmıyor." yorumunda bulundu.
Gençlerin yaşam tarzına da değinen Teoman şu ifadeleri kullandı:
“Son dönemde gençlerin bana olan ilgisinden memnunum. Gençler; sağ olsunlar, beni sevdi. Hoşuma gidiyor. Hayran meselesine alışığım ama gençler, ufaklıklar böyle ilgi gösterince hoşuma gidiyor. Hayatım boyunca eşekler gibi çalıştım. Artık bu yaşa geldim biraz daha rahat yaşıyorum. Önce biraz çalışsınlar. 'Kendilerini paralasınlar' demiyorum. Büyük hayalleri de olmasın. Çok zengin olmaya çalışmasınlar. Azla yetinsinler. 'Çok kazanacağım' diye kendilerini harap etmesinler."