https://sputniknews.com.tr/20240321/teoman-artik-hayatimda-hicbir-kadin-olmayacak-1081903607.html

Teoman: Artık hayatımda hiçbir kadın olmayacak

Teoman: Artık hayatımda hiçbir kadın olmayacak

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Teoman, basın mensuplarına özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Artık hayatımda kimseyi göremezsiniz. Evlendim, çocuğumu yaptım. Artık... 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T12:24+0300

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yaşam

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magazin

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kadın

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Şişli'nin Nişantaşı semtinde görüntülenen Teoman, basın mensuplarıyla karşılaşarak, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yaşantısına dair paylaştığı sözlerle gündem olan Teoman, çalışma hayatıyla ilgili yorumda bulunarak, ''Şunu anladım. Çalışmak manasız geliyor. Çalışmayınca da insan çok sıkılıyor. Arasını bulmak lâzım. Ben de çok uzun yıllar çalıştım. Bundan sonra maksimum konser hedeflemiyorum. Ayda 4 - 5 konser vereceğim. Hayatımı yaşamak istiyorum. Hayatı sadece işten ibaret olarak görmüyorum. Artık böyle çalışacağım." dediği öğrenildi.Emeklilikle ilgili düşüncelerine ise, “Ben, emeklilik sonrası sahil kasabalarına yerleşen ünlülere benzemiyorum. Tam emekli olmayacağım. Kasabaya yerleşmek bana hiç uygun değil. Mizaç, bu tarz şeylerde önemli. Ortalıklarda dolaşmayı, kafelere gitmeyi seviyorum. Doğa, beni açmıyor." yorumunda bulundu. Gençlerin yaşam tarzına da değinen Teoman şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20240102/teoman-2024-planlarini-acikladi-az-calisacagim-spor-yapacagim-bol-bol-eglenecegim-1079259171.html

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teoman, magazin, şarkıcı, nişantaşı, müzik, kadın