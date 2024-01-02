https://sputniknews.com.tr/20240102/teoman-2024-planlarini-acikladi-az-calisacagim-spor-yapacagim-bol-bol-eglenecegim-1079259171.html

Teoman 2024 planlarını açıkladı: 'Az çalışacağım, spor yapacağım, bol bol eğleneceğim'

Teoman 2024 planlarını açıkladı: 'Az çalışacağım, spor yapacağım, bol bol eğleneceğim'

Şarkıcı Teoman, 2024 yılı için planlarını açıkladı ve daha çok spor yapacağını ve daha az çalışacağını belirtti. 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T16:49+0300

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2024-01-02T16:49+0300

yaşam

teoman

2024

iş

eğlence

şarkıcı

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Şarkıcı Teoman, 2024 yılı için planlarını açıkladı. Teoman'ın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.Şarkıcı 2024 planlarını şöyle ifade etti:

https://sputniknews.com.tr/20230831/teoman-basin-mensuplarini-alandan-kovdugu-iddiasina-yanit-verdi-1075083143.html

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2024

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teoman, 2024, iş, eğlence, şarkıcı