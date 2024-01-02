https://sputniknews.com.tr/20240102/teoman-2024-planlarini-acikladi-az-calisacagim-spor-yapacagim-bol-bol-eglenecegim-1079259171.html
Teoman 2024 planlarını açıkladı: 'Az çalışacağım, spor yapacağım, bol bol eğleneceğim'
Teoman 2024 planlarını açıkladı: 'Az çalışacağım, spor yapacağım, bol bol eğleneceğim'
Şarkıcı Teoman, 2024 yılı için planlarını açıkladı ve daha çok spor yapacağını ve daha az çalışacağını belirtti. 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T16:49+0300
2024-01-02T16:49+0300
2024-01-02T16:49+0300
yaşam
teoman
2024
iş
eğlence
şarkıcı
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Şarkıcı Teoman, 2024 yılı için planlarını açıkladı. Teoman'ın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.Şarkıcı 2024 planlarını şöyle ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20230831/teoman-basin-mensuplarini-alandan-kovdugu-iddiasina-yanit-verdi-1075083143.html
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teoman, 2024, iş, eğlence, şarkıcı
teoman, 2024, iş, eğlence, şarkıcı
Teoman 2024 planlarını açıkladı: 'Az çalışacağım, spor yapacağım, bol bol eğleneceğim'
Şarkıcı Teoman, 2024 yılı için planlarını açıkladı ve daha çok spor yapacağını ve daha az çalışacağını belirtti.
Şarkıcı Teoman, 2024 yılı için planlarını açıkladı. Teoman'ın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.
Şarkıcı 2024 planlarını şöyle ifade etti:
"2024’le ilgili çok iyi planlarım var. Sigarayı azaltacağım, bırakmayacağım; azaltacağım. Az çalışacağım, spor yapacağım, bol bol eğleneceğim."