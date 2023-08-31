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Teoman, basın mensuplarını alandan kovduğu iddiasına yanıt verdi
Teoman, basın mensuplarını alandan kovduğu iddiasına yanıt verdi
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kocaeli'de konser veren Teoman'ın görevli basın mensuplarını alandan kovduğu iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı sosyal medya... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
teoman
konser
iddia
basın
basın açıklaması
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Ünlü şarkıcı Teoman dün akşam 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kocaeli'de konser verdi. Sanatçının görevli basın mensuplarını alandan kovduğu iddia edildi. Sahneye de geç çıkan şarkıcının vatandaşlar tarafından tepki olarak ıslıklandığı belirtilmişti.Teoman sosyal medya hesabından iddialara cevap verdi.Belediyenin açıklamasını paylaştıÜnlü şarkıcı İzmit Belediyesi'nin açıklamasını paylaştı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:'Palavra üstüne palavra'Teoman konuyla ilgili "Arkadaşlar; palavra, palavra üstüne. Neyse ben bir şey söyleyeyim, belediye bu bülteni paylaşmak istemiş. Benim itibarıma zarar verildiğini de eklemiş. Sağ olsunlar, bana karşı çok kibarlardı konser zamanında. Güzel de bir konserdi. Sevgiler..." açıklamasında bulundu.
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teoman, konser, iddia, basın, basın açıklaması
teoman, konser, iddia, basın, basın açıklaması

Teoman, basın mensuplarını alandan kovduğu iddiasına yanıt verdi

16:10 31.08.2023
© İHATeoman
Teoman - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© İHA
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30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kocaeli'de konser veren Teoman'ın görevli basın mensuplarını alandan kovduğu iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında açıklama yaptı.
Ünlü şarkıcı Teoman dün akşam 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kocaeli'de konser verdi. Sanatçının görevli basın mensuplarını alandan kovduğu iddia edildi. Sahneye de geç çıkan şarkıcının vatandaşlar tarafından tepki olarak ıslıklandığı belirtilmişti.
Teoman sosyal medya hesabından iddialara cevap verdi.

Belediyenin açıklamasını paylaştı

Ünlü şarkıcı İzmit Belediyesi'nin açıklamasını paylaştı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerimiz kapsamında değerli sanatçımız Teoman'ın konseri hakkında, bazı basın organlarında yer alan yanıltıcı haberlere istinaden kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Etkinlik sırasında Teoman, sahne önünde sadece ön bölümde halkla arasında kimsenin bulunmamasını rica etmiştir. Bu talep, sanatçının sahne performansını daha yakın bir şekilde halkla paylaşma isteğinden kaynaklanmaktadır. Gazeteci ya da basın mensuplarını alandan kovduğu yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konser esnasında İzmit Belediye Başkanı dahil tüm belediye yönetimi, sahnenin hemen yan çaprazında ve sahneye sadece 5 metrelik yakin bir alandan konseri canlı olarak takip etmiştir. Haberlerde iddia edildiği gibi, belediye yönetiminin ya da basın mensuplarının konseri sahneye uzak bir yerden takip ettiği bilgisi doğru değildir. İzmit Belediyesi olarak, gerçekleşen etkinliklerin doğru ve tarafsız bir şekilde kamuoyuna sunulmasını önemsiyoruz. Bu tür yanıltıcı haberlerin, hem sanatçımızın hem de belediyemizin itibarına zarar verdiğinin bilinmesini isteriz. Saygılarımızla, İzmit Belediyesi"

'Palavra üstüne palavra'

Teoman konuyla ilgili "Arkadaşlar; palavra, palavra üstüne. Neyse ben bir şey söyleyeyim, belediye bu bülteni paylaşmak istemiş. Benim itibarıma zarar verildiğini de eklemiş. Sağ olsunlar, bana karşı çok kibarlardı konser zamanında. Güzel de bir konserdi. Sevgiler..." açıklamasında bulundu.
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