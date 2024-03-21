https://sputniknews.com.tr/20240321/slovenya-bir-rus-diplomati-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1081921220.html
Slovenya, bir Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Slovenya, bir Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Sputnik Türkiye
Slovenya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ljubljana Büyükelçiliği'nde görevli bir çalışanın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini duyurdu. Rus Dışişleri, Slovenya'ya... 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T17:48+0300
2024-03-21T17:48+0300
2024-03-21T17:48+0300
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istenmeyen kişi
persona non grata
rus büyükelçiliği
viyana sözleşmesi
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
rus dışişleri
moskova
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Slovenya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Büyükelçiliği çalışanının Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetler nedeniyle sınır dışı edilmesine karar verildiği bildirildi.Slovenya Dışişleri, Rus diplomata ülkeyi terk etmesi için 28 Mart'a kadar mühlet verildiğini ifade etti.Rusya: Yanıt vereceğizRusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Sputnik'e yapılan açıklamada, Moskova'nın Ljubljana'nın bu adımını yanıtsız bırakmayacağı vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20240321/resmi-secim-sonuclari-sonrasi-halka-seslenen-putin-devam-edecegimiz-yolu-sectik-1081916564.html
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slovenya, istenmeyen kişi, persona non grata, rus büyükelçiliği, viyana sözleşmesi, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rus dışişleri, moskova, ljubljana
slovenya, istenmeyen kişi, persona non grata, rus büyükelçiliği, viyana sözleşmesi, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rus dışişleri, moskova, ljubljana
Slovenya, bir Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Slovenya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ljubljana Büyükelçiliği'nde görevli bir çalışanın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini duyurdu. Rus Dışişleri, Slovenya'ya yanıt verileceğini vurguladı.
Slovenya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Büyükelçiliği çalışanının Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetler nedeniyle sınır dışı edilmesine karar verildiği bildirildi.
Slovenya Dışişleri, Rus diplomata ülkeyi terk etmesi için 28 Mart'a kadar mühlet verildiğini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Sputnik'e yapılan açıklamada, Moskova'nın Ljubljana'nın bu adımını yanıtsız bırakmayacağı vurgulandı.