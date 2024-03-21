https://sputniknews.com.tr/20240321/resmi-secim-sonuclari-sonrasi-halka-seslenen-putin-devam-edecegimiz-yolu-sectik-1081916564.html

Resmi seçim sonuçları sonrası halka seslenen Putin: Devam edeceğimiz yolu seçtik

Resmi seçim sonuçları sonrası halka seslenen Putin: Devam edeceğimiz yolu seçtik

Sputnik Türkiye

Rusya Merkez Seçim Komisyonu tarafından resmi seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından halka seslenen Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkanlık seçimlerinde... 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T15:20+0300

2024-03-21T15:20+0300

2024-03-21T15:20+0300

dünya

2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri

vladimir putin

mesaj

seçim

seçim sonuçları

rusya

kremlin

kremlin sarayı

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1d/1081216567_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c1e3f13d44207377942169e9b7cb8c5d.jpg

Kremlin resmi internet sayfasında video mesajı yayınlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, katılım rekoru kırılan devlet başkanlığı seçimlerinin toplum için önemli bir olay olduğunun altını çizerken, “Aslında Rusya’nın bundan sonra izleyeceği yolu, kendimiz ve çocuklarımızın nasıl bir geleceğe sahip olacağını seçtik. Sandığa gelen seçmenlerin büyük çoğunluğu bu olayın önemini anlıyordu” ifadesini kullandı.Vatandaşların bu seçimlere gösterdiği ilgi ve kendisine verdiği desteğin onun için seçim zaferinden çok daha önemli olduğunu kaydeden Rus lider, bu güveni haklı kılmak için elinden gelen tüm gayreti göstereceğine söz verdi.Rus lider, “Bu düzeyde bir güven, Rusya'ya ve halkımızın refahına yönelik sorumluluğu artırıyor, şahsen ben ve tüm ekibimizin daha büyük verimlilik ve etkinlikle çalışmamızı gerektiriyor” dedi.Tüm adayların belirli sorunlar için kendi çözümlerini sunduklarını, iktidarın çalışmalarında tüm yapıcı önerilerden yararlanacağını dile getiren Putin, 'net, yetkin ve tam yasalara uygun olarak hareket eden' tüm seçim komisyonlarının çalışmalarını takdir ederken, yeni bölgelerde çalışan komisyon üyelerinin cesaret sergileyerek tüm seçmenler için örnek haline geldiklerini sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240321/rusyada-baskanlik-seciminin-kesinlesmis-resmi-sonuclari-aciklandi-1081911070.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, vladimir putin, mesaj, seçim, seçim sonuçları, rusya, kremlin, kremlin sarayı