https://sputniknews.com.tr/20240321/resmi-secim-sonuclari-sonrasi-halka-seslenen-putin-devam-edecegimiz-yolu-sectik-1081916564.html
Resmi seçim sonuçları sonrası halka seslenen Putin: Devam edeceğimiz yolu seçtik
Resmi seçim sonuçları sonrası halka seslenen Putin: Devam edeceğimiz yolu seçtik
Sputnik Türkiye
Rusya Merkez Seçim Komisyonu tarafından resmi seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından halka seslenen Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkanlık seçimlerinde... 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T15:20+0300
2024-03-21T15:20+0300
2024-03-21T15:20+0300
dünya
2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri
vladimir putin
mesaj
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seçim sonuçları
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Kremlin resmi internet sayfasında video mesajı yayınlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, katılım rekoru kırılan devlet başkanlığı seçimlerinin toplum için önemli bir olay olduğunun altını çizerken, “Aslında Rusya’nın bundan sonra izleyeceği yolu, kendimiz ve çocuklarımızın nasıl bir geleceğe sahip olacağını seçtik. Sandığa gelen seçmenlerin büyük çoğunluğu bu olayın önemini anlıyordu” ifadesini kullandı.Vatandaşların bu seçimlere gösterdiği ilgi ve kendisine verdiği desteğin onun için seçim zaferinden çok daha önemli olduğunu kaydeden Rus lider, bu güveni haklı kılmak için elinden gelen tüm gayreti göstereceğine söz verdi.Rus lider, “Bu düzeyde bir güven, Rusya'ya ve halkımızın refahına yönelik sorumluluğu artırıyor, şahsen ben ve tüm ekibimizin daha büyük verimlilik ve etkinlikle çalışmamızı gerektiriyor” dedi.Tüm adayların belirli sorunlar için kendi çözümlerini sunduklarını, iktidarın çalışmalarında tüm yapıcı önerilerden yararlanacağını dile getiren Putin, 'net, yetkin ve tam yasalara uygun olarak hareket eden' tüm seçim komisyonlarının çalışmalarını takdir ederken, yeni bölgelerde çalışan komisyon üyelerinin cesaret sergileyerek tüm seçmenler için örnek haline geldiklerini sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240321/rusyada-baskanlik-seciminin-kesinlesmis-resmi-sonuclari-aciklandi-1081911070.html
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2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, vladimir putin, mesaj, seçim, seçim sonuçları, rusya, kremlin, kremlin sarayı
2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, vladimir putin, mesaj, seçim, seçim sonuçları, rusya, kremlin, kremlin sarayı
Resmi seçim sonuçları sonrası halka seslenen Putin: Devam edeceğimiz yolu seçtik
Rusya Merkez Seçim Komisyonu tarafından resmi seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından halka seslenen Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkanlık seçimlerinde ortaya çıkan sonuçların, Rusya’nın aynı yolda birlikte yürüyen bir aile olduğunu gösterdiğini belirtti.
Kremlin resmi internet sayfasında video mesajı yayınlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, katılım rekoru kırılan devlet başkanlığı seçimlerinin toplum için önemli bir olay olduğunun altını çizerken, “Aslında Rusya’nın bundan sonra izleyeceği yolu, kendimiz ve çocuklarımızın nasıl bir geleceğe sahip olacağını seçtik. Sandığa gelen seçmenlerin büyük çoğunluğu bu olayın önemini anlıyordu” ifadesini kullandı.
Vatandaşların bu seçimlere gösterdiği ilgi ve kendisine verdiği desteğin onun için seçim zaferinden çok daha önemli olduğunu kaydeden Rus lider, bu güveni haklı kılmak için elinden gelen tüm gayreti göstereceğine söz verdi.
Rus lider, “Bu düzeyde bir güven, Rusya'ya ve halkımızın refahına yönelik sorumluluğu artırıyor, şahsen ben ve tüm ekibimizin daha büyük verimlilik ve etkinlikle çalışmamızı gerektiriyor” dedi.
Tüm adayların belirli sorunlar için kendi çözümlerini sunduklarını, iktidarın çalışmalarında tüm yapıcı önerilerden yararlanacağını dile getiren Putin, 'net, yetkin ve tam yasalara uygun olarak hareket eden' tüm seçim komisyonlarının çalışmalarını takdir ederken, yeni bölgelerde çalışan komisyon üyelerinin cesaret sergileyerek tüm seçmenler için örnek haline geldiklerini sözlerine ekledi.