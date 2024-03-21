https://sputniknews.com.tr/20240321/rusyada-baskanlik-seciminin-kesinlesmis-resmi-sonuclari-aciklandi-1081911070.html

Rusya’da başkanlık seçiminin kesinleşmiş resmi sonuçları açıklandı

Rusya’da başkanlık seçiminin kesinleşmiş resmi sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, bugün düzenlediği basın toplantısında devlet başkanlığı seçimin resmi sonuçlarını ilan etti. 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T13:31+0300

2024-03-21T13:31+0300

2024-03-21T13:31+0300

dünya

2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri

vladimir putin

sandık

oy

seçim

seçim sonuçları

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/11/1081771136_0:183:2989:1864_1920x0_80_0_0_16892b1743894b328c9a80a42545d8a9.jpg

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Pamfilova, 15-17 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinde katılım oranının yüzde 77.49 olarak gerçekleştiğini belirterek, “Mutlak anlamda seçimlere 87 milyon 576 bin 75 seçmen katıldı. Rusya’nın modern tarihinde henüz buna benzer rakamlar görülmedi” dedi.Vladimir Putin’in oyların yüzde 87.28’sini aldığını açıklayan Pamfilova’nın sözlerine göre Putin’e oy veren seçmen sayısı 76.277.708 oldu.Komünist Parti adayı Nikolay Haritonov’un oyların yüzde 4.31’ini, Yeni Halk Partisi milletvekili Vladislav Davankov’un yüzde 3.85’ini, Liberal Demokrat Parti Başkanı ve adayı Leonid Slutskiy’in de yüzde 3.2'sini aldığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20240318/rusyada-secimler-bitti-erdogan-putin-arasinda-isbirligi-uzun-vadeli-sekilde-artacaktir-1081808881.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, vladimir putin, sandık, oy, seçim, seçim sonuçları