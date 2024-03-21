https://sputniknews.com.tr/20240321/rusyada-baskanlik-seciminin-kesinlesmis-resmi-sonuclari-aciklandi-1081911070.html
Rusya’da başkanlık seçiminin kesinleşmiş resmi sonuçları açıklandı
Rusya’da başkanlık seçiminin kesinleşmiş resmi sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, bugün düzenlediği basın toplantısında devlet başkanlığı seçimin resmi sonuçlarını ilan etti. 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T13:31+0300
2024-03-21T13:31+0300
2024-03-21T13:31+0300
dünya
2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri
vladimir putin
sandık
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seçim
seçim sonuçları
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Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Pamfilova, 15-17 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinde katılım oranının yüzde 77.49 olarak gerçekleştiğini belirterek, “Mutlak anlamda seçimlere 87 milyon 576 bin 75 seçmen katıldı. Rusya’nın modern tarihinde henüz buna benzer rakamlar görülmedi” dedi.Vladimir Putin’in oyların yüzde 87.28’sini aldığını açıklayan Pamfilova’nın sözlerine göre Putin’e oy veren seçmen sayısı 76.277.708 oldu.Komünist Parti adayı Nikolay Haritonov’un oyların yüzde 4.31’ini, Yeni Halk Partisi milletvekili Vladislav Davankov’un yüzde 3.85’ini, Liberal Demokrat Parti Başkanı ve adayı Leonid Slutskiy’in de yüzde 3.2'sini aldığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240318/rusyada-secimler-bitti-erdogan-putin-arasinda-isbirligi-uzun-vadeli-sekilde-artacaktir-1081808881.html
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2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, vladimir putin, sandık, oy, seçim, seçim sonuçları
2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, vladimir putin, sandık, oy, seçim, seçim sonuçları
Rusya’da başkanlık seçiminin kesinleşmiş resmi sonuçları açıklandı
Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, bugün düzenlediği basın toplantısında devlet başkanlığı seçimin resmi sonuçlarını ilan etti.
Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Pamfilova, 15-17 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinde katılım oranının yüzde 77.49 olarak gerçekleştiğini belirterek, “Mutlak anlamda seçimlere 87 milyon 576 bin 75 seçmen katıldı. Rusya’nın modern tarihinde henüz buna benzer rakamlar görülmedi” dedi.
Vladimir Putin’in oyların yüzde 87.28’sini aldığını açıklayan Pamfilova’nın sözlerine göre Putin’e oy veren seçmen sayısı 76.277.708 oldu.
Komünist Parti adayı Nikolay Haritonov’un oyların yüzde 4.31’ini, Yeni Halk Partisi milletvekili Vladislav Davankov’un yüzde 3.85’ini, Liberal Demokrat Parti Başkanı ve adayı Leonid Slutskiy’in de yüzde 3.2'sini aldığı belirtildi.