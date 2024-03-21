https://sputniknews.com.tr/20240321/sisi-putini-secimlerindeki-zaferinden-dolayi-tebrik-etti-1081929177.html
Sisi, Putin'i seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik etti
Sisi, Putin'i seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik etti
Sputnik Türkiye
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Putin'i arayarak seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etti. 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T21:08+0300
2024-03-21T21:08+0300
2024-03-21T21:08+0300
dünya
mısır
mısır
abdulfettah el sisi
rusya
ramazan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104046/86/1040468649_0:87:1797:1098_1920x0_80_0_0_6be2c1ecb6c15a436d3b9c34147adf86.jpg
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik ederek, Rus liderin Rusya ile Mısır arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesine büyük kişisel katkısına dikkat çekti.Açıklamada, “Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, telefon görüşmesinde Vladimir Putin'i Rusya Federasyonu Devlet Başkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti ve Rusya ile Mısır arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesine büyük kişisel katkısına dikkat çekti" denildi.Rus liderin de Mısır Cumhurbaşkanını Müslümanların kutsal Ramazan ayı dolayısıyla tebrik ettiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240321/resmi-secim-sonuclari-sonrasi-halka-seslenen-putin-devam-edecegimiz-yolu-sectik-1081916564.html
mısır
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104046/86/1040468649_110:0:1687:1183_1920x0_80_0_0_cdf371bab44ea03c10a648a9e4b44af7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mısır, mısır, abdulfettah el sisi , rusya, ramazan
mısır, mısır, abdulfettah el sisi , rusya, ramazan
Sisi, Putin'i seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik etti
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Putin'i arayarak seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etti.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik ederek, Rus liderin Rusya ile Mısır arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesine büyük kişisel katkısına dikkat çekti.
Açıklamada, “Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, telefon görüşmesinde Vladimir Putin'i Rusya Federasyonu Devlet Başkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti ve Rusya ile Mısır arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesine büyük kişisel katkısına dikkat çekti" denildi.
Rus liderin de Mısır Cumhurbaşkanını Müslümanların kutsal Ramazan ayı dolayısıyla tebrik ettiği kaydedildi.