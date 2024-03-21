https://sputniknews.com.tr/20240321/sisi-putini-secimlerindeki-zaferinden-dolayi-tebrik-etti-1081929177.html

Sisi, Putin'i seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik etti

Sisi, Putin'i seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik etti

Sputnik Türkiye

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Putin'i arayarak seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etti. 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T21:08+0300

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik ederek, Rus liderin Rusya ile Mısır arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesine büyük kişisel katkısına dikkat çekti.Açıklamada, “Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, telefon görüşmesinde Vladimir Putin'i Rusya Federasyonu Devlet Başkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti ve Rusya ile Mısır arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesine büyük kişisel katkısına dikkat çekti" denildi.Rus liderin de Mısır Cumhurbaşkanını Müslümanların kutsal Ramazan ayı dolayısıyla tebrik ettiği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240321/resmi-secim-sonuclari-sonrasi-halka-seslenen-putin-devam-edecegimiz-yolu-sectik-1081916564.html

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