https://sputniknews.com.tr/20240321/secime-sayili-gunler-kaldi-10-soruda-yerel-secimler-1081916144.html

Seçime sayılı günler kaldı: 10 soruda yerel seçimler

Seçime sayılı günler kaldı: 10 soruda yerel seçimler

Sputnik Türkiye

Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il... 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T15:13+0300

2024-03-21T15:13+0300

2024-03-21T15:15+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

2024 yerel seçimleri

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Türkiye, yerel yöneticiler seçmek üzere 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu duyurulan seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kurulacağı ifade edildi.Seçime sayılı günler kaldı. İşte yerel seçimlerin merak edilen soruları:1- Nerede oy kullanacağım?Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin resmi internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin seçmen sorgulama mobil uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek. Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.2- Görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazla oy verme yerine girilebilecek mi?Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak.Bu tür cihazları oy verme işlemi bitene kadar sandık kuruluna bırakılması gerekiyor.3- Seçime kaç siyasi parti katılacak?Seçimlere 34 siyasi parti katılacak.Çekilen kuraya göre, partiler oy pusulasında şöyle sıralandı:1-AK Parti, 2- İYİ Parti, 3- Sol Parti, 4- Büyük Birlik Partisi, 5- Memleket Partisi, 6- Anavatan Partisi, 7- Demokratik Sol Parti, 8- Yeniden Refah Partisi, 9- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 10- Türkiye Komünist Partisi, 11- Anadolu Birliği Partisi, 12- Zafer Partisi, 13- Halkın Kurtuluş Partisi, 14- Türkiye Komünist Hareketi, 15- Bağımsız Türkiye Partisi, 16- Gelecek Partisi, 17- Yeni Türkiye Partisi, 18- CHP, 19- Emek Partisi, 20- HÜDAPAR, 21- Hak ve Özgürlükler Partisi, 22- Ocak Partisi, 23- Adalet Birlik Partisi, 24- Demokrat Parti, 25- Güç Birliği Partisi, 26- Millet Partisi, 27- Milli Yol Partisi, 28- Adalet Partisi, 29- Aydınlık Demokrasi Partisi, 30- MHP, 31- Türkiye İşçi Partisi, 32- Demokrasi ve Atılım Partisi, 33- Saadet Partisi ve 34- Vatan Partisi.4- Büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan seçmen neler için oy kullanacak?Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek.Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, 'büyükşehir belediye başkanı', 'belediye başkanı', 'belediye meclis üyeliği' ile 'muhtarlık ve ihtiyar heyeti' için oy kullanacak.5- Büyükşehir olmayan illerde ve köylerde neler için oy verilecek?Büyükşehir olmayan illerde il genel meclisi üyeliği, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy verilecek. Köylerde ise il genel meclisi üyeliği ile muhtarlık ve ihtiyar meclisi için oy atılacak.6- Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtılması ne zaman tamamlanacak?Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımı 24 Mart 2024 Pazar günü tamamlanacak.7- Tüm pusulalar kaç zarfa koyulacak?Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası 'beyaz', il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula 'turuncu', belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası 'mavi', belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise 'sarı' renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.8- Oy verme işlemi hangi saatler arasında yapılacak?YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.9- Önce hangi oylar sayılacak?Büyükşehirlerde sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.10- Yurt dışındaki seçmen oy kullanacak mı?Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı her seçmen, milletvekili genel seçimleri, Cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamasında, yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kurulacak sandıklarda oy verme hakkına sahipler fakat yurt dışındaki seçmenler yerel seçimde oy kullanamıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240321/31-mart-2024-yerel-secimleri-5-adimda-oy-kullanma-rehberi-1081910382.html

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