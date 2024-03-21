https://sputniknews.com.tr/20240321/rusya-siber-saldirilar-almanya-ingiltere-abd-finlandiya-ve-litvanyadan-gerceklestirildi-1081930570.html
Rusya: Siber saldırılar Almanya, İngiltere, ABD, Finlandiya ve Litvanya'dan gerçekleştirildi
Rusya: Siber saldırılar Almanya, İngiltere, ABD, Finlandiya ve Litvanya'dan gerçekleştirildi
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilci Yardımcısı Aleksandr Volgarev, Almanya, İngiltere, ABD, Finlandiya ve Litvanya... 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T22:43+0300
2024-03-21T22:43+0300
2024-03-21T22:45+0300
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rusya
seçim
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AGİT Daimi Konsey toplantısında konuşan Volgarev, Almanya, İngiltere, ABD, Finlandiya ve Litvanya'nın, Merkezi Seçim Komisyonu kaynakları ve uzaktan elektronik oylama sistemine yönelik siber saldırılar yoluyla Rus vatandaşlarının devlet başkanlığı seçimlerinde iradelerini ifade etmesini etkilemeye yönelik çok sayıda girişimin tespit edildiğini söyledi.Volgarev, "AGİT'in temel ilkelerinden biri olan içişlerine karışmama ilkesine aykırı olarak bu tür girişimlerde bulunuldu. Bu üzücü olayın öncüleri, Moskova'daki diplomatik misyonlarının yanı sıra medya ve STK’ları kullanan ABD ve Almanya'dır. Örneğin, ABD Küresel Medya Ajansı tarafından kontrol edilen yabancı ajan radyo istasyonu ‘Amerika’nın Sesi’ aracılığıyla, gözdağı içeren ve oy pusulalarını bozma çağrıları yapan “seçmenler için not” dağıtıldı” dedi.ABD'nin Moskova Büyükelçiliği ve CIA'den de işbirliği çağrıları yapıldığını belirten Rus diplomat, "İngiliz diplomatik ve konsolosluk misyonları tarafından da aynı şeyler yapıldı. Esas olarak, seçim gününde seçim malzemelerine zarar verilmesini teşvik ediyorlardı. Bu, eylemlerinden dolayı gözaltına alınan vatandaşların ifadeleriyle de doğrulanıyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240321/kremlin-sozcusu-peskov-hainler-rusyaya-geri-donemez-1081929285.html
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rusya, seçim, siber saldırı
rusya, seçim, siber saldırı
Rusya: Siber saldırılar Almanya, İngiltere, ABD, Finlandiya ve Litvanya'dan gerçekleştirildi
22:43 21.03.2024 (güncellendi: 22:45 21.03.2024)
Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilci Yardımcısı Aleksandr Volgarev, Almanya, İngiltere, ABD, Finlandiya ve Litvanya tarafından Rus vatandaşlarının devlet başkanlığı seçimlerinde iradelerini ifade etmelerini etkilemeye yönelik çok sayıda girişimin tespit edildiğini belirtti.
AGİT Daimi Konsey toplantısında konuşan Volgarev, Almanya, İngiltere, ABD, Finlandiya ve Litvanya'nın, Merkezi Seçim Komisyonu kaynakları ve uzaktan elektronik oylama sistemine yönelik siber saldırılar yoluyla Rus vatandaşlarının devlet başkanlığı seçimlerinde iradelerini ifade etmesini etkilemeye yönelik çok sayıda girişimin tespit edildiğini söyledi.
Volgarev, "AGİT'in temel ilkelerinden biri olan içişlerine karışmama ilkesine aykırı olarak bu tür girişimlerde bulunuldu. Bu üzücü olayın öncüleri, Moskova'daki diplomatik misyonlarının yanı sıra medya ve STK’ları kullanan ABD ve Almanya'dır. Örneğin, ABD Küresel Medya Ajansı tarafından kontrol edilen yabancı ajan radyo istasyonu ‘Amerika’nın Sesi’ aracılığıyla, gözdağı içeren ve oy pusulalarını bozma çağrıları yapan “seçmenler için not” dağıtıldı” dedi.
ABD'nin Moskova Büyükelçiliği ve CIA'den de işbirliği çağrıları yapıldığını belirten Rus diplomat, "İngiliz diplomatik ve konsolosluk misyonları tarafından da aynı şeyler yapıldı. Esas olarak, seçim gününde seçim malzemelerine zarar verilmesini teşvik ediyorlardı. Bu, eylemlerinden dolayı gözaltına alınan vatandaşların ifadeleriyle de doğrulanıyor” ifadelerini kullandı.