https://sputniknews.com.tr/20240321/rusya-siber-saldirilar-almanya-ingiltere-abd-finlandiya-ve-litvanyadan-gerceklestirildi-1081930570.html

Rusya: Siber saldırılar Almanya, İngiltere, ABD, Finlandiya ve Litvanya'dan gerçekleştirildi

Rusya: Siber saldırılar Almanya, İngiltere, ABD, Finlandiya ve Litvanya'dan gerçekleştirildi

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilci Yardımcısı Aleksandr Volgarev, Almanya, İngiltere, ABD, Finlandiya ve Litvanya... 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T22:43+0300

2024-03-21T22:43+0300

2024-03-21T22:45+0300

dünya

rusya

seçim

siber saldırı

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/11/1081774090_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_460d9f6f5d6d7bfbd6fee06dbae55c32.jpg

AGİT Daimi Konsey toplantısında konuşan Volgarev, Almanya, İngiltere, ABD, Finlandiya ve Litvanya'nın, Merkezi Seçim Komisyonu kaynakları ve uzaktan elektronik oylama sistemine yönelik siber saldırılar yoluyla Rus vatandaşlarının devlet başkanlığı seçimlerinde iradelerini ifade etmesini etkilemeye yönelik çok sayıda girişimin tespit edildiğini söyledi.Volgarev, "AGİT'in temel ilkelerinden biri olan içişlerine karışmama ilkesine aykırı olarak bu tür girişimlerde bulunuldu. Bu üzücü olayın öncüleri, Moskova'daki diplomatik misyonlarının yanı sıra medya ve STK’ları kullanan ABD ve Almanya'dır. Örneğin, ABD Küresel Medya Ajansı tarafından kontrol edilen yabancı ajan radyo istasyonu ‘Amerika’nın Sesi’ aracılığıyla, gözdağı içeren ve oy pusulalarını bozma çağrıları yapan “seçmenler için not” dağıtıldı” dedi.ABD'nin Moskova Büyükelçiliği ve CIA'den de işbirliği çağrıları yapıldığını belirten Rus diplomat, "İngiliz diplomatik ve konsolosluk misyonları tarafından da aynı şeyler yapıldı. Esas olarak, seçim gününde seçim malzemelerine zarar verilmesini teşvik ediyorlardı. Bu, eylemlerinden dolayı gözaltına alınan vatandaşların ifadeleriyle de doğrulanıyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240321/kremlin-sozcusu-peskov-hainler-rusyaya-geri-donemez-1081929285.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, seçim, siber saldırı