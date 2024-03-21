https://sputniknews.com.tr/20240321/rusya-rus-atletler-icin-olimpiyatlara-katilamayacak-kosullar-yaratildi-1081918131.html

Rusya: Rus atletler için olimpiyatlara katılamayacak koşullar yaratıldı

Rusya: Rus atletler için olimpiyatlara katılamayacak koşullar yaratıldı

Sputnik Türkiye

Rusya Başbakan Yardımcısı Çernışenko: Rus atletler için olimpiyatlara katılamayacak koşullar yaratıldı 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T17:30+0300

2024-03-21T17:30+0300

2024-03-21T17:30+0300

spor

rusya

rusya olimpiyat komitesi (roc)

olimpiyat oyunları

fransa

2024 paris olimpiyatları

rusya başbakan yardımcısı dmitriy çernişenko

sergey lavrov

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Rus atletlerin Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’na katılma kriterlerini değerlendiren Başbakan Yardımcısı Çernışenko, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) Ruslar için yarışmalara katılamayacak koşullar yarattığını belirtti.Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko, “IOC öyle koşullar yarattı ki, Rus sporculardan neredeyse hiç kimse Paris’teki Olimpiyatlara gidemeyecek veya elemeleri geçemeyecek” diye konuştu.IOC, 8 Aralık 2023’te Rus ve Belaruslu sporcuların 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda "tarafsız sporcu" statüsünde yarışabileceğini duyurdu. IOC'den yapılan açıklamaya göre olimpiyatlarda, Rusya ve Belarus’a ait bayrak, amblem ve marşlar kullanılamayacak.IOC’un dünkü açıklamasında da 26 Temmuz’da gerçekleştirilmesi planlanan açılış töreninde, Rus ve Belaruslu sporcuların yer almayacağı bildirildi.Lavrov: Sporu siyasallaştırmak kabul edilemezRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Moskova’yı ziyaret eden Sırbistanlı mevkidaşı İvica Dacic ile görüşmede, “Sporu siyasallaştırmanın kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Batı’nın bu politikası, uluslararası yetkililerin desteğiyle devam ediyor ve yakında sona erecek gibi görünmüyor” ifadesini kullandı.Lavrov ve Dacic bugün Moskova’da oynanacak Rusya-Sırbistan futbol maçını stattan izleyecekler.

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rusya, rusya olimpiyat komitesi (roc), olimpiyat oyunları, fransa, 2024 paris olimpiyatları, rusya başbakan yardımcısı dmitriy çernişenko, sergey lavrov