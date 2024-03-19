https://sputniknews.com.tr/20240319/iocun-rusyadaki-dostluk-oyunlarini-reddetme-cagrisina-yanit-kabalik-ve-caresizligin-gostergesi-1081846715.html

IOC’un Rusya’daki Dostluk Oyunları’nı reddetme çağrısına yanıt: Kabalık ve çaresizliğin göstergesi

IOC’un Rusya’daki Dostluk Oyunları’nı reddetme çağrısına yanıt: Kabalık ve çaresizliğin göstergesi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) dünya genelindeki sporculara Rusya’daki Dostluk Oyunları’na... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T17:16+0300

2024-03-19T17:16+0300

2024-03-19T17:16+0300

spor

rusya

olimpiyat oyunları

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Sputnik’e demecinde IOC’un dünya sporcularına Rusya’nın Moskova ve Yekaterinburg kentlerinde düzenlenecek Dostluk Oyunları’na katılmayı reddetme çağrısının kabalık ve bulunduğu çaresizliğin göstergesi olduğunu söyledi.Zaharova ilgili soru karşısında, “Kabalık ve IOC’un Rus düşmanlığına boyun ererek kendisini mahkum ettiği çaresizliğin bir göstergesi” yanıtını verdi.Rusya’nın kendi topraklarında çok sayıda ülkenin katılımıyla uluslararası müsabakaları düzenleme niyetinde olmasından memnun olmayan IOC, Dostluk Oyunları’nı ‘sporu siyasallaştırma girişimi’ olarak nitelendirerek, tüm sporculara ve hükümetlere 15-29 Eylül 2024 tarihleri arasında Moskova ve Yekaterinburg'da düzenlenecek turnuvayı boykot etme çağrısında bulunmuştu.Daha önce Rusya Spor Bakanı Oleg Matıtsin, IOC ve WADA’nın (Dünya Dopingle Mücadele Ajansı) dünya sporlarının yönetimindeki tekelini korumaya çalışarak bağımsız uluslararası ve ulusal spor kuruluşlarına baskı yapmaya devam ettiğini söylemişti. Rus bakan, “Rusya, Dostluk Oyunları’nı asla diğer uluslararası yarışmalara alternatif olarak konumlandırmadı” vurgusunu yapmıştı.Diğer yandan Rusya Olimpiyat Komitesi (OKR) Başkanı Stanislav Pozdnyakov, turnuvanın hedeflerinin tüm Olimpiyat ilkelerine uygun olduğunu ve Olimpiyat ideallerine karşılık geldiğini ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240223/cas-rusya-olimpiyat-komitesinin-itirazini-reddetti-1081038086.html

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rusya, olimpiyat oyunları, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova