https://sputniknews.com.tr/20240223/cas-rusya-olimpiyat-komitesinin-itirazini-reddetti-1081038086.html

CAS, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin itirazını reddetti

CAS, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin itirazını reddetti

Sputnik Türkiye

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya Olimpiyat Komitesi'nin (ROC) faaliyetlerini askıya alan karara yaptığı itirazı reddetti. 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T16:49+0300

2024-02-23T16:49+0300

2024-02-23T16:49+0300

ukrayna krizi

cas

uluslararası spor tahkim mahkemesi (cas)

rusya olimpiyat komitesi (roc)

isviçre federal mahkemesi

rus sporcular

olimpiyat oyunları

tarafsız

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CAS'tan yapılan açıklamada, ROC'un faaliyetlerini 'bir sonraki duyuruya kadar' askıya alan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) kararının onaylandığı belirtildi.ROC'un CAS kararına karşı İsviçre Federal Mahkemesi'ne 30 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. IOC, Eylül 2022'de Rusya topraklarına katılan Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporojye bölgelerindeki organizasyonların ROC tarafından tanınmasının 'Olimpik Anlaşma'nın ihlali' anlamına geldiğini öne sürmüştü.ROC'un ulusal bir komite olarak faaliyet gösteremeyeceği ve herhangi bir fondan yararlanamayacağı belirtilmişti.Rus sporcular, Paris 2024 Olimpiyatları'nda tarafsız statüde yarışmış, Rusya'ya ait bayrak, amblem ve marşlar organizasyonda kullanılamamıştı.

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Sputnik Türkiye

cas, uluslararası spor tahkim mahkemesi (cas), rusya olimpiyat komitesi (roc), isviçre federal mahkemesi, rus sporcular, olimpiyat oyunları, tarafsız