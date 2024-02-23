https://sputniknews.com.tr/20240223/cas-rusya-olimpiyat-komitesinin-itirazini-reddetti-1081038086.html
CAS, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin itirazını reddetti
CAS, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin itirazını reddetti
Sputnik Türkiye
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya Olimpiyat Komitesi'nin (ROC) faaliyetlerini askıya alan karara yaptığı itirazı reddetti. 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T16:49+0300
2024-02-23T16:49+0300
2024-02-23T16:49+0300
ukrayna krizi
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uluslararası spor tahkim mahkemesi (cas)
rusya olimpiyat komitesi (roc)
isviçre federal mahkemesi
rus sporcular
olimpiyat oyunları
tarafsız
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CAS'tan yapılan açıklamada, ROC'un faaliyetlerini 'bir sonraki duyuruya kadar' askıya alan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) kararının onaylandığı belirtildi.ROC'un CAS kararına karşı İsviçre Federal Mahkemesi'ne 30 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. IOC, Eylül 2022'de Rusya topraklarına katılan Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporojye bölgelerindeki organizasyonların ROC tarafından tanınmasının 'Olimpik Anlaşma'nın ihlali' anlamına geldiğini öne sürmüştü.ROC'un ulusal bir komite olarak faaliyet gösteremeyeceği ve herhangi bir fondan yararlanamayacağı belirtilmişti.Rus sporcular, Paris 2024 Olimpiyatları'nda tarafsız statüde yarışmış, Rusya'ya ait bayrak, amblem ve marşlar organizasyonda kullanılamamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240223/ermenistan-fransayla-askeri-isbirligi-ucuncu-ulkeleri-hedef-almiyor-1081033943.html
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cas, uluslararası spor tahkim mahkemesi (cas), rusya olimpiyat komitesi (roc), isviçre federal mahkemesi, rus sporcular, olimpiyat oyunları, tarafsız
cas, uluslararası spor tahkim mahkemesi (cas), rusya olimpiyat komitesi (roc), isviçre federal mahkemesi, rus sporcular, olimpiyat oyunları, tarafsız
CAS, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin itirazını reddetti
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya Olimpiyat Komitesi'nin (ROC) faaliyetlerini askıya alan karara yaptığı itirazı reddetti.
CAS'tan yapılan açıklamada, ROC'un faaliyetlerini 'bir sonraki duyuruya kadar' askıya alan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) kararının onaylandığı belirtildi.
ROC'un CAS kararına karşı İsviçre Federal Mahkemesi'ne 30 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. IOC, Eylül 2022'de Rusya topraklarına katılan Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporojye bölgelerindeki organizasyonların ROC tarafından tanınmasının 'Olimpik Anlaşma'nın ihlali' anlamına geldiğini öne sürmüştü.
ROC'un ulusal bir komite olarak faaliyet gösteremeyeceği ve herhangi bir fondan yararlanamayacağı belirtilmişti.
Rus sporcular, Paris 2024 Olimpiyatları'nda tarafsız statüde yarışmış, Rusya'ya ait bayrak, amblem ve marşlar organizasyonda kullanılamamıştı.