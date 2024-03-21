https://sputniknews.com.tr/20240321/rus-uzman-turkiyenin-onune-abye-uye-olmamasi-icin-yerine-getirilmesi-imkansiz-kosullar-konuyor-1081897023.html

Rus uzman: Türkiye'nin önüne AB'ye üye olmaması için yerine getirilmesi imkansız koşullar konuyor

Rus uzman: Türkiye'nin önüne AB'ye üye olmaması için yerine getirilmesi imkansız koşullar konuyor

Sputnik Türkiye

Rusya Bilimler Akademisi Avrupa Enstitüsü Avrupa Entegrasyon Çalışmaları Bölüm Başkanı Siyasal Bilimler Doktoru Olga Potemkina, Türkiye'nin neden 25 yıldır AB... 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T00:06+0300

2024-03-21T00:06+0300

2024-03-21T00:13+0300

uzman

görüş

avrupa birliği

avrupa birliği

türkiye

bosna-hersek (bh)

bosna-hersek

bosna hersek

ukrayna

moldova

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/08/1063197450_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_26bd6c92a332b092acd1ecfaf9e0d1b9.jpg

Avrupa Birliği (AB) liderleri bu hafta Bosna-Hersek'in AB'ye katılımı müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin kararı görüşecek. Müzakerelerin başlatılması halihazırda Avrupa Komisyonu tarafından desteklendiğinden kararın olumlu olması muhtemel. Böylece Bosna Hersek henüz bir yıldır aday ülke olmasına rağmen AB’ye katılmasına sadece bir adım kaldı. AB ayrıca Ukrayna ve Moldova'nın kabulü için seçenekler arıyor; katılım prosedürünün kademeli hale getirilmesi öneriliyor, bu da bu ülkelerin birliğe tam katılım olmadan AB üye devletlerinin bazı ayrıcalıklarına erişmelerine olanak sağlayacak. Peki Türkiye neden 25 yıldır aday statüsünde kalmaya devam ediyor?Rusya Bilimler Akademisi Avrupa Enstitüsü Avrupa Entegrasyon Çalışmaları Bölüm Başkanı Siyasal Bilimler Doktoru Olga Potemkina, bu sorunun yanıtını Sputnik’e değerlendirdi.Potemkina, 9 AB adayının tümünün kriterleri bir dereceye kadar karşılamadığını, ancak bazı ülkelere ayrıcalık tanınırken diğerlerine tanınmadığını belirterek, şunları ifade etti:Türkiye'nin önüne kasıtlı olarak yerine getirilmesi mümkün olmayan koşullar konduğunu belirten uzman, “Kriterler en son AB'nin Türkiye ile sözde anlaşmayı imzaladığı zaman konuşulmuştu. O zaman Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB ile katılım müzakerelerinin yeniden başlatılması karşılığında yasadışı göç akışını durdurma taahüdü verdi. Ancak terörle mücadelenin sözde liberalleşmesi alanında Türkiye'nin kabul edemeyeceği bir takım koşullar öne sürüldü” dedi.Potemkina, Türkiye'nin artık Avrupa Birliği'ne girmeyi kendisinin istemediğine dikkat çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:Uzman, Avrupa Birliği'nin tam da bunu yaptığını, AB temasını kullanarak Türkiye'ye baskı uyguladığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20240320/bakan-fidan-turkiyenin-ab-uyelik-sureci-kisir-politik-gundemlere-birakilamayacak-kadar-onemli-1081891729.html

avrupa birliği

bosna-hersek (bh)

bosna-hersek

bosna hersek

ukrayna

moldova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Tatiana Şuvalova https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

Tatiana Şuvalova https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tatiana Şuvalova https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

uzman, avrupa birliği, avrupa birliği, türkiye, bosna-hersek (bh), bosna-hersek, bosna hersek, ukrayna, moldova