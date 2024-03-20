https://sputniknews.com.tr/20240320/bakan-fidan-turkiyenin-ab-uyelik-sureci-kisir-politik-gundemlere-birakilamayacak-kadar-onemli-1081891729.html

Bakan Fidan: Türkiye'nin AB üyelik süreci, kısır politik gündemlere bırakılamayacak kadar önemli

Bakan Fidan: Türkiye'nin AB üyelik süreci, kısır politik gündemlere bırakılamayacak kadar önemli

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "(İspanyol mevkidaşına) Türkiye'nin AB üyelik sürecinin, bazı ülkelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T19:10+0300

2024-03-20T19:10+0300

2024-03-20T19:10+0300

türkiye

hakan fidan

ispanya

jose manuel albares

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/14/1081891572_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_265601e47ee4127f73241dba6eac1f97.jpg

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile ortak basın toplantısı düzenledi.Bakan Fidan, "Türkiye'nin AB üyelik sürecinin, bazı ülkelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu yineledim" dedi.

türkiye

ispanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakan fidan, ispanya, jose manuel albares