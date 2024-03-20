https://sputniknews.com.tr/20240320/bakan-fidan-turkiyenin-ab-uyelik-sureci-kisir-politik-gundemlere-birakilamayacak-kadar-onemli-1081891729.html
Bakan Fidan: Türkiye'nin AB üyelik süreci, kısır politik gündemlere bırakılamayacak kadar önemli
Bakan Fidan: Türkiye'nin AB üyelik süreci, kısır politik gündemlere bırakılamayacak kadar önemli
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "(İspanyol mevkidaşına) Türkiye'nin AB üyelik sürecinin, bazı ülkelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T19:10+0300
2024-03-20T19:10+0300
2024-03-20T19:10+0300
türkiye
hakan fidan
ispanya
jose manuel albares
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile ortak basın toplantısı düzenledi.Bakan Fidan, "Türkiye'nin AB üyelik sürecinin, bazı ülkelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu yineledim" dedi.
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hakan fidan, ispanya, jose manuel albares
hakan fidan, ispanya, jose manuel albares
Bakan Fidan: Türkiye'nin AB üyelik süreci, kısır politik gündemlere bırakılamayacak kadar önemli
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "(İspanyol mevkidaşına) Türkiye'nin AB üyelik sürecinin, bazı ülkelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu yineledim" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Fidan, "Türkiye'nin AB üyelik sürecinin, bazı ülkelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu yineledim" dedi.