https://sputniknews.com.tr/20240321/rus-ordusu-harkovda-bir-tesisi-vurarak-yabanci-uzmanlarin-da-oldugu-askeri-grubu-imha-etti-1081897631.html
Rus ordusu, Harkov'da bir tesisi vurarak, yabancı uzmanların da olduğu askeri grubu imha etti
Rus ordusu, Harkov'da bir tesisi vurarak, yabancı uzmanların da olduğu askeri grubu imha etti
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rusya’nın Belgorod bölgesine yönelik saldırılara katılan Ukrayna Savunma... 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T00:56+0300
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Sputnik'e video kaydı yoluyla demeç veren Lebedev, Rus birliklerinin, Belgorod bölgesine yönelik saldırılara katılan Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi askeri personelinin bulunduğu Harkov'daki bir tesisi vurduğunu söyledi.Lebedev, “Bugün gündüz saatlerinde, Harkov kentinde dron üretiminin yapıldığı tesis vuruldu. Üretim alanı, daha önce ikiye bölünen ve şu anda hem elektrikli ekipman hem de 115 nolu zırhlı tank fabrikası olarak kullanılan tesiste bulunuyordu. Çok yüksek kalitede bir vuruş oldu. Çok sayıda kişi öldü. Bir süre önce Ana İstihbarat Dairesi’nden gelen ve Belgorod bölgesine yönelik saldırılara katılan özel kuvvetler burada konuşluydu” dedi.Lebedev, saldırıda öldürülenler arasında insansız hava araçlarının (İHA) üretimi için Batı Ukrayna'dan getirilen personel ve bu dronların donatılmasında görev alan yabancı uzmanların da olduğunu kaydetti.Lebedev ayrıca, saldırının ardından Ukrayna ordusu ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) görevlilerinin tesisin bulunduğu alanı kordon altına alddığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240318/rus-ordusu-ukrayna-kuvvetlerinin-nikolayevde-bati-yapimi-techizatinin-onarildigi-tesisi-vurdu-1081787373.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, belgorod, belgorod, sergey lebedev
Rus ordusu, Harkov'da bir tesisi vurarak, yabancı uzmanların da olduğu askeri grubu imha etti
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rusya’nın Belgorod bölgesine yönelik saldırılara katılan Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi’ne bağlı özel kuvvetlerin imha edildiğini bildirdi.
Sputnik'e video kaydı yoluyla demeç veren Lebedev, Rus birliklerinin, Belgorod bölgesine yönelik saldırılara katılan Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi askeri personelinin bulunduğu Harkov'daki bir tesisi vurduğunu söyledi.
Lebedev, “Bugün gündüz saatlerinde, Harkov kentinde dron üretiminin yapıldığı tesis vuruldu. Üretim alanı, daha önce ikiye bölünen ve şu anda hem elektrikli ekipman hem de 115 nolu zırhlı tank fabrikası olarak kullanılan tesiste bulunuyordu. Çok yüksek kalitede bir vuruş oldu. Çok sayıda kişi öldü. Bir süre önce Ana İstihbarat Dairesi’nden gelen ve Belgorod bölgesine yönelik saldırılara katılan özel kuvvetler burada konuşluydu” dedi.
Lebedev, saldırıda öldürülenler arasında insansız hava araçlarının (İHA) üretimi için Batı Ukrayna'dan getirilen personel ve bu dronların donatılmasında görev alan yabancı uzmanların da olduğunu kaydetti.
Lebedev ayrıca, saldırının ardından Ukrayna ordusu ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) görevlilerinin tesisin bulunduğu alanı kordon altına alddığını belirtti.